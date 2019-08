Bad Doberan

Eine 70-Jährige soll am Mittwoch in der Klosterstraße in Bad Doberan sexuell belästigt worden sein. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 12.20 Uhr. Die Frau wurde von dem ihr unbekannten Mann überwältigt und mit sexueller Absicht berührt. Als Passanten ihr sofort zur Hilfe eilten, flüchtete der Tatverdächtige. Die Polizei konnte den 21-Jährigen aber kurz darauf feststellen und in Gewahrsam nehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

RND