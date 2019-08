Groß Klein

Das war die Überraschung beim Stadtteilfest am Sonnabend, dem 24. August in Groß Klein: Superstar Marteria macht auf dem Weg zum Pangea-Festival in Püttnitz einen Zwischenstopp in Groß Klein. Der Jung kommt kurz nach Hause, um seinem Stadtteil zu gratulieren. Denn hier ist der Sänger Marteria als Marten Laciny groß geworden. Bevor der bekannte Rapper auf die Bühne springt, stattet er noch der Feuerwehr Groß Klein einen Besuch ab. Fotos mit den Kameraden und dann singt er seine Geburtstagsständchen.

Zum Schluss bittet der Musiker seine Mutter auf die Bühne. „Meine Mama arbeitet noch immer in Groß Klein“, sagt Marteria. Die ehemalige Sportlehrerin trainiert zweimal pro Woche Kinder in der Turnhalle am Gerüstbauerring, wie sie dem Publikum verrät. „Wo warst du eigentlich, als Groß Klein gebaut wurde“, will Marteria von seiner Mutter wissen. „Wir haben AWG-Stunden geleistet“, also gearbeitet, um eine Wohnung zu erhalten. Und dann ist der Rapper auch schon wieder weg, zum großen Auftritt in Püttnitz.

Von Doris Deutsch