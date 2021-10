Maskenpflicht: „Die Kosten werden auf uns Eltern abgewälzt!“

Bad Kleinen/Wismar

Anica (der Nachname ist der Redaktion bekannt) war genau zur richtigen Zeit auf der richtigen Internetseite: Zu einem Angebotspreis von unter zehn Euro erhielt sie 50 Masken für ihre neunjährige Tochter – wenn auch diese Summe für die 32-Jährige keine unerhebliche darstellt. Sie ist mit drei Kindern alleinerziehend und derzeit ohne Arbeit. „Die Masken gehen mit der Zeit ganz schön ins Geld“, meint sie. Gab es zu Beginn der Pandemie noch finanzielle Unterstützung und Gutscheine für die Apotheke, muss sie die Kosten für den Mund-Nasen-Schutz nun alleine stemmen.

Anica hat nur ein Kind, das zur Schule geht. Manuela Werner aus Wismar, ebenfalls alleinerziehend, hat drei Schulkinder. Für sie und sich selbst braucht sie jeden Tag vier Masken. Mindestens. Kiano (6), ihr Erstklässler, braucht eigentlich immer zwei Masken täglich. Wenn die Großen, die beiden Gymnasiasten Lina (15) und Kelvin (13), lange Schultage haben, brauchen auch sie jeweils zwei Masken am Tag. „Die sind ja irgendwann feucht und eklig“, sagt Lina. Das macht zusammen um die 30 Masken in jeder Schul- beziehungsweise Arbeitswoche.

Eltern sparen an sich

In der Drogerie in der Wismarer Altstadt kosten 25 Masken 9,99. „Die Kindermasken für Kiano sind gleich oft teurer oder ausverkauft“, weiß Manuela Werner. „Ich bestelle mittlerweile größere Packungen im Internet. 100 Stück für 13,99 Euro“, so ihr Tipp. Das ging aber auch schon mal schief, die Masken stanken nach Chemie und waren nicht nutzbar, erinnert sie sich. „Ich möchte gar nicht wissen, was da übers Jahr zusammenkommt und was wir mit dem Geld stattdessen Schönes als Familie machen könnten“, so Manuela Werner. Das sieht auch Anica so. „Ich selber verzichte dafür“, erzählt die 32-Jährige. Unter anderem war sie sehr gern Paintball spielen, doch das ist finanziell nicht mehr drin.

Der Kauf der Masken für ihre Schulkinder sind für Anica (32, l.) und Laura (24) aus Bad Kleinen – beide erwerbslos – keine unerhebliche finanzielle Belastung. Quelle: Jana Franke

Anica gehe es ausdrücklich nicht darum, dass auf das Tragen der Maske verzichtet wird. Sie weiß, dass das wichtig ist, damit sich das Virus nicht unkontrolliert verbreitet. Aber sie wünscht sich staatliche Unterstützung – für alle Eltern schulpflichtiger Kinder. Die Tests in der Schule seien ja auch kostenlos, argumentiert sie. Die Maskenpflicht, so glaubt sie, werde angesichts der Entwicklung der Inzidenzen länger andauern. Das heißt, sie muss weiterhin rechnen, wie es in ihren Haushalt passt. Denn zusätzlich werden auch Lebensmittel immer teurer – und im kommenden Jahr Gas und Strom.

„Kosten werden auf Eltern abgewälzt“

Lina und Kelvin sehnen eine Zeit ohne Masken herbei. Sie erzählen vom anstrengenden, langen Schulalltag mit Mund-Nasen-Schutz. „Man versteht die Lehrer und die Mitschüler schlechter“, erzählt Kelvin. Der 13-Jährige kann nicht verstehen, warum er trotz Corona-Test zweimal in der Woche eine Maske tragen muss. Seine Mutter nickt: „Lübeck ist nur 70 Kilometer von hier entfernt und da brauchen die Kinder ab November keine Masken mehr tragen“, sagt sie. Vieles werde auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. „Ich kann nicht verstehen, dass nicht flächendeckend Luftfilteranlagen in die Klassenräume verbaut wurden. Es war genug Zeit. Nun werden mit den Masken die Kosten wieder auf uns Eltern abgewälzt.“ Kelvin würde es gerechter finden, wenn die Schulen die Masken kostenfrei ausgeben würden. Dann hätte jedes Kind immer eine frische – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern.

Eine Anfrage beim Landkreis Nordwestmecklenburg hat ergeben: Eine laufende Hilfe direkt durch den Landkreis gibt es derzeit nicht. „Für Leistungsberechtigte gab es im Mai eine pandemiebedingte Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. Aus dieser Zahlung konnten und können Masken beispielsweise beschafft werden“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Speziell im Jobcenter und im Fachdienst Soziales des Landkreises habe es zuletzt einige Anfragen von Eltern zweck finanzieller Unterstützung gegeben. Aber: Ein sogenannter Mehrbedarf für die Beschaffung von Masken wird im Sozialgesetzbuch nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und von den jeweils aufsichtshabenden Ländern nicht anerkannt, erklärt Wohlleben weiter. „Auch die obergerichtliche Sozialgerichtsrechtsprechung erkennt einen solchen Mehrbedarf nicht an“, weiß er. Speziell für FFP2-Masken könnten Eltern den Weg über die Krankenkasse wählen, sofern ein nachgewiesener medizinischer Bedarf besteht. Doch was ist, wenn die Kinder gesund sind und die Eltern nicht so viel Geld haben?

Landkreis reagiert nach OZ-Anfrage

Untätig möchte der Landkreis nicht bleiben. „Die Anfrage der OZ hat uns noch einmal auf das Thema aufmerksam gemacht“, erklärt Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU). „In Absprache mit der Vorsitzenden des Bildungsausschusses, Simone Oldenburg, haben wir beschlossen, dass wir unseren Schulen ein Kontingent an Masken aus unseren Beständen zur Verfügung stellen werden. Diese können dann unbürokratisch vor Ort an Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern verteilt werden, bei denen ein Bedarf besteht.“ Dies betrifft die kreiseigenen Schulen wie Gymnasien und Berufsschulen. Doch auch Grundschulen und Regionale Schulen sollen nicht vergessen sein. „Schulen in anderer Trägerschaft im Landkreis können sich bei uns melden und erhalten dann ebenfalls eine bestimmte Menge. Die Frage der Logistik und die Menge der dafür verfügbaren Masken wird derzeit noch geprüft.“

Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) Quelle: OZ

Bisher handhaben es Schulen in Mecklenburg-Vorpommern so, dass Masken ausgegeben werden, sofern Schüler diese zu Hause vergaßen. Kommt das öfter vor, gibt es aber auch schon manchmal den einen oder anderen Spruch, erzählt Bianca (Nachname der Redaktion bekannt) aus Bad Doberan. Auch in ihrer Familie nehmen die Masken einen nicht unerheblichen finanziellen Teil ein. Ihre beiden Söhne haben mitunter bis 14.30 Uhr Unterricht und benötigen dadurch mindestens zwei Masken täglich. „Wer dann FFP2-Masken bevorzugt, für den geht es richtig ins Geld“, sagt sie.

Waschen der Masken wird nicht empfohlen

Empfohlen wird, die FFP2-Masken nicht länger als acht Stunden zu tragen, OP-Masken sollten nach vier bis fünf Stunden gewechselt werden. „Gehen wir davon aus, dass wir im günstigsten Fall für FFP2-Masken 25 Cent pro Stück zahlen und im teuersten Fall 55 Cent, ergeben sich Aufwendungen von zehn bis 22 Euro im Monat – pro Kind“, beziffert die Mutter. „Sicherlich wird dies für einige Eltern keine spürbare finanzielle Mehrbelastung sein, aber für andere Familien bedeutet es deutliche Einschnitte an anderer Stelle.“ Sie wäscht die Masken ihrer Kinder. „Ich weiß, dass FFP2- und OP-Masken Einwegprodukte sind, aber ich mache es trotzdem.“

In der Tat wird von Waschen oder Desinfizieren der Masken, sofern sie nicht aus Stoff sind, abgeraten. „Ein Apotheker erklärte mir, dass das die Filtereigenschaften zerstört und die Maske unwirksam macht“, erzählt Bianca. „Aber wie sollen wir es anders machen“, fragt sie.

Im Handel gibt es nur wenige Masken, die wiederverwendbar sind. Diese sind am aufgedruckten „R“, was für „reusable“ (zu deutsch: wiederverwendbar) steht, zu erkennen. Mit fast 2,50 Euro pro Stück sind sie aber auch deutlich teurer. Die meisten FFP2-Masken sind mit „NR“ gekennzeichnet, also „non-reusable“ (nicht wiederverwendbar). Kurzum: „Corona kostet uns Familien nicht nur Kraft, sondern auch zusätzlich Geld, das wir anders einplanen könnten“, so Bianca.

