Max Giesinger, Roland Kaiser und „Gestört aber Geil“: Diese Stars kommen 2020 nach MV

Rostock

Wer Lust auf coole Konzerte im Sommer hat, muss nicht immer weit weg fahren. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es in den kommenden Monaten viele tolle Musiker zu erleben. Von Schwerin bis Wolgast treten zahlreiche Künstler auf verschiedenen Bühnen auf.

Wer wo und wann auftritt und wo es noch Karten gibt, haben wir hier zusammengetragen. Tickets für die meisten Konzerte in MV gibt es in den OZ-Servicecenters sowie online im OZ-Shop.

Heinz Rudolf Kunze in Stralsund

Der Musiker und Poet Heinz Rudolf Kunze kommt am 29. August 2020 nach Stralsund. Quelle: Ove Arscholl

„Dein ist mein ganzes Herz, Du bist mein Reim auf Schmerz...“ Wer schon beim Anblick dieser Zeilen einen Ohrwurm bekommt und Lust hat, das Stück auch mal live zu hören, der sollte sich den 29. August vormerken. Denn dann tritt Sänger Heinz Rudolf Kunze in Stralsund auf. Allerdings nicht mit großer Kapelle, sondern solo, reduziert aufs Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier, seine Songs. Zwischendurch will der heute 63-Jährige mit Geschichten und Gedichten unterhalten.

Sein Fundus ist reich. 1703 literarische Texte und 477 Lieder hat er bis heute veröffentlicht. Der Focus nannte ihn eine „wortgewandte Rockinstitution“. Den Erfolg des eingangs zitierten Stücks von 1985 konnte er aber bisher nicht mehr erreichen. Das neue Programm heißt „Wie der Name schon sagt“. Und weil das alles so persönlich werden und eine intime Konzertatmosphäre entstehen soll, ist für den Auftritt die Kulturkirche St. Jakobi auserkoren worden. Termin: 29. August, 20 Uhr, Jacobiturmstraße 28. Tickets gibt’s ab 39,65 Euro beim OZ-Ticketservice.

Von Kai Lachmann

Michy Reincke in Greifswald

Michy Reincke kommt am 10. Juli 2020 nach Greifswald. Quelle: HFR/Rintintin

“ Taxi nach Paris“ – dieses Lied gab 1984 den Background meines Abiturjahres. Das Zeugnis in der Tasche groovten wir uns durch die lernfreie Nach-Abiturzeit und stellten uns vor, wie es wäre mit einem Taxi nach Paris zu reisen. Die Idee war so wahnwitzig und irrational, nicht nur weil uns 18-Jährigen das Geld für eine solch dekadent anmutende Luxustour fehlte. In Zeiten der deutsch-deutschen Teilung war Paris für uns genauso unerreichbar wie der Ku`damm in Berlin, Buxtehude oder der Mond.

Nun kommt also im Sommer Michy Reincke nach Greifswald, der mich im Jahr 1984 als Kopf der NDW-Band Felix de Luxe gedanklich in die französische Hauptstadt schickte. Vier Jahre nach seinem Taxi-Song startete Michy Reincke als Solo-Künstler durch. Zu den bekanntesten Liedern aus dieser Zeit gehörte „Valerie, Valerie“. In seinem Liederkoffer hat Michy Reincke neben vielen neuen Songs sicher auch die alten Lieder. Wer Michy Reincke live erleben will, sollte sich den 10. Juli vormerken: Dann feiert die Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald (WGG eG) im Museumshafen ihren 125. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert des Popbarden. Tickets gibt es in der WGG-Geschäftsstelle, über die Homepage von Michy Reincke oder beim OZ-Ticketservice.

Von Martina Rathke

Tim Bendzko in Wolgast

Der Singer-Songwriter Tim Bendzko kommt im Rahmen seiner „Jetzt bin ich ja hier Live 2020“-Tour am 14. August 2020 zu den Peenekonzerten nach Wolgast. Quelle: Ove Arscholl

2011 wollte er „Nur noch kurz die Welt retten“, danach war er erfolgreich mit seinen Alben „Am seidenen Faden“ und „Immer noch Mensch“. Mit der Singleauskopplung „Hoch“ seines vierten Albums „Filter“ ist er derzeit in den Charts ganz weit vorn vertreten. Die Rede ist von Tim Bendzko. Der 35-Jährige ist am 14. August auf der Wolgaster Schlossinsel zu erleben. Im Rahmen seiner „Jetzt bin ich ja hier Live 2020“-Tour bestreitet der Berliner das 9. Peenekonzert in der alten Herzogstadt.

Marcel Glöden vom Veranstalter haus neuer medien Greifswald holte den beliebten Singer-Songwriter für ein Konzert in die Region. Im Vorjahr jubelten 5000 Besucher Johannes Oerding zu. Die Veranstalter rechnen auch 2020 mit voller Hütte, spricht Bendzko doch mit seiner weichen markanten Stimme alle Altersklassen an. Der sympathische Berliner strebte in seiner Jugend eine Fußballkarriere an, interessierte sich parallel für Musik, lernte Gitarre zu spielen und schrieb mit 16 Jahren die ersten eigenen Stücke. Tickets gibt es beim OZ-Ticketservice für 42,76 Euro.

Von Cornelia Meerkatz

Mark Forster auf Rügen

Am 26. Juli 2020 tritt Mark Forster beim Selliner Sommer Open-Air auf auf Rügen auf. Quelle: dpa

Mit drei Konzerten feierten die 1. Selliner Sommer Open-Airs 2019 Premiere. Mehrere Tausend Zuschauer pilgerten zur Seebrücke. Diese Veranstaltungsreihe wird in diesem Jahr fortgesetzt. Barfuß im Sand tanzen, dazu Stars auf der Bühne erleben und die herrliche Aussicht auf Ostsee und Seebrücke genießen: Das Ostseebad Sellin freut sich, in der zweiten Auflage an vier Abenden Musiker begrüßen zu können. Der Singer/Songwriter Mark Forster, dem eine Menge Humor nachgesagt wird, wird am letzten Sonntag im Juli (26. Juli) „Liebe“ nach Sellin bringen und einen Mix aus alten und neuen Liedern präsentieren. Tickets gibt es beim OZ-Ticketservice.

Am 31. Juli macht das erfolgreiche DJ Duo „Gestört aber Geil“ wieder eine Party am Strand. Die beiden Musiker waren im vergangenen Jahr schon bei der Selliner Premiere mit am Start. Am 1. August steht Gitarrist, Songwriter und Rocksänger Bosse auf der Bühne. Im Ostseebad wird zudem Johannes Oerding am 8. August mit seinem neuen Album „Konturen“ vertreten sein. Karten gibt es unter der Telefonnumer: 038303/160 und beim OZ-Ticketservice.

Von Mathias Otto

Truck Stop in Grimmen

Die Country-Band „Truck Stop“ kommt vom 18. bis 20. September zum Country- und Trucker-Festival in Grimmen. Quelle: Agentur

„Truck Stop“ – die Cowboys der Nation – werden im September in Grimmen erwartet. Aber nicht irgendwo werden sie auftreten, sondern im Hexenkessel, dort wo eine Woche zuvor noch die letzten Stockcar-Rennen der Saison ausgetragen werden.Vom 18. bis 20. September findet das Country- und Trucker-Festival in Grimmen statt. Für die Trebelstadt ist es das erste Festival dieser Art, insgesamt hat der Rostocker Veranstalter Winfried Wiener schon fünfmal ein solches Fest auf die Beine gestellt - zuletzt im Rostocker IGA-Park.

Zwischen 3000 und 5000 Besucher erwartet Winfried Wiener erfahrungsgemäß. Denen wird nicht nur viel rund um die Trucks, immerhin zwischen 200 bis 300 werden erwartet, geboten, sondern auch in Sachen Country-Musik. Neben der Band „Truck Stop“ werden unter anderem zwei aufstrebende USA Boys mit Band wie „ Doug Adkins & Band“ aus Montana/ USA und „ Johnny Falstaff & Band“ aus Texas USA auftreten. Die Country Band „ Larry Schuba & Western Union“ wird ebenfalls für Stimmung auf der Festivalbühne im geheizten Festzelt sorgen.

Tickets gibt es auf der Seite des Festivals.

Von Almut Jaekel

Max Giesinger in Zingst

Max Giesinger kommt am 31. Juli nach Zingst. Quelle: Katharina Ahlers

Mit seinem Radiohit „80 Millionen“ gelang ihm der Durchbruch, am 31. Juli kommt er nach Zingst. Im Rahmen seiner Tour „Die Reise“ macht Max Giesinger auch Halt auf der Halbinsel. Doch bis zum deutschlandweiten Erfolg war es ein langer Weg. Nach seinem Abitur reiste Giesinger nach Australien und Neuseeland. Als Straßenmusiker schlug er sich Down Under durch. 2011 nahm er an der Castingshow „ The Voice of Germany“ teil und erreichte den vierten Platz. Mit „80 Millionen“ schuf der 31-Jährige zur Fußballeuropameisterschaft 2016 den Sommerhit des Jahres und startete durch. Der Song erreichte Platz zwei der deutschen Single-Charts.

Es folgten zwei intensive Jahre, in denen der Musiker mehr als 300 Konzerte gab. Im Frühjahr 2018 entschied sich Giesinger, eine Pause einzulegen. Er verbrachte anderthalb Monate auf einer thailändischen Insel. „Ich wollte checken, ob ich eigentlich noch alleine sein kann. Nach vier Tagen stand ich schon wieder auf einer Bühne in einer kleinen Bar“, sagte der 31-jährige in einem Interview. Und nun macht er sich auf die Reise. Tickets für den Tourstopp in Zingst sind in allen OZ-Service-Centern erhältlich. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr auf der Festwiese Zingst.

Von Elias Wehring

Roland Kaiser in Rostock

Schlagersänger Roland Kaiser und seine Band treten am 13. Juni im IGA-Park in Rostock auf. Quelle: Ove Arscholl

Roland Kaiser ist seit mehr als 40 Jahren auf den deutschen Bühnen unterwegs und hat in Mecklenburg-Vorpommern eine besonders treue Fangemeinde. Gleich zweimal wird er 2020 zu erleben sein. Sein Konzert am 13. November in der Rostocker Stadthalle ist bereits ausverkauft, aber auch im Iga-Park tritt er auf – am 13. Juni.

Kaiser versteht es wie kein anderer, jedes Jahr ein neues Programm zu präsentieren. Sein Repertoire ist inzwischen riesig – er könnte leicht einen Abend nur mit Ohrwürmern füllen, die selbst nicht schlageraffine Menschen zumindest kennen dürften. Und doch baut er immer wieder neue Nummern in seine Shows ein, zollt Berufskollegen mit Coverversionen Respekt und wird dabei von einer eingespielten Live-Band unterstützt, die den Besuch eines solchen Konzerts zu einem lohnenswerten Erlebnis für alle Generationen macht.

Die Tickets kosten 60,90 Euro und sind in allen OZ-Service-Centern zu haben. Inhaber einer OZ-Abo-Karte erhalten Rabatt.

Von Ove Arscholl

Kerstin Ott in Rehna

Kerstin Ott kommt am 22. August zu einem Konzert auf dem Rehnaer Reitplatz. Quelle: Mathias Otto

Die Veranstalter Michael und Matthias Maack aus Rehna haben die nächsten hochkarätigen Künstler nach Nordwestmecklenburg geholt. Am 22. August werden auf dem Rehnaer Reitplatz Kerstin Ott und Marianne Rosenberg zusammen mit der Band Stereoact die Bühne rocken. „Wir haben seit Oktober etwa 15 Künstler angeschrieben. Am Ende sind wir mit Kerstin Ott und Marianne Rosenberg sehr glücklich“, freut sich Matthias Maack.

Für die Jüngeren sei mit der Band Stereoact auch etwas Gutes für die abschließende lange Nacht gelungen, erzählte der 50-Jährige. Stereoact ist ein deutsches DJ- und Musikproduzenten-Duo, das sich 2011 unter dem Namen Starpoppers gründete. Drei Jahre später entdeckten Rico Einenkel und Sebastian Seidel – die beiden Köpfe von Stereoact – auf der Plattform Youtube den Schlager „Die immer lacht“, den Kerstin Ott zehn Jahre zuvor als Hobbymusikerin aufgenommen hatte. Und nun treffen sie in Rehna aufeinander. Das Duo unterlegte ihre Aufnahme seinerzeit mit einem sogenannten Deep-House-Beat und stellten diesen Remix im April 2014 ins Internet. Der Song erregte schnell Aufmerksamkeit und kletterte in den Charts nach oben – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz.

Matthias Maack freut sich wie jedes Jahr, seiner Heimatstadt Rehna wieder ein solches Event zu bescheren. Natürlich habe er auch immer wieder Fragen nach Künstlern wie Roland Kaiser oder Helene Fischer vernommen, doch spielen die seiner Meinung nach „in einer anderen Liga“. „Diese Künstler spielen nun mal in der Champions League und sind für uns mit einem Eintrittspreis von 33 Euro nicht finanzierbar“, erläutert er. „Wir werden Künstler auftreten lassen, die finanzierbar sind und trotzdem für einen tollen und vollen Reitplatz sorgen.“ Mitte März sollen die ersten Tickets gedruckt und an den bekannten Vorverkaufsstellen zu haben sein – in Grevesmühlen unter anderem bei Sport Zepuntke und in der Nordoel-Tankstelle.

Von Ove Arscholl

Alex Christensen in Kühlungsborn

Alex Christensen & The Berlin Orchestra treten am Freitag, dem 10. Juli, im Konzertgarten Ost in Kühlungsborn auf. Quelle: Wolfgang Maxwitat

Ein bekannter Name steht in Kühlungsborn in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auf der Agenda: Alex Christensen & The Berlin Orchestra treten am Freitag, dem 10. Juli, im Konzertgarten Ost auf. Der Discjockey sollte schon beim Ostsee Open Air 2019 dabei sein. Wegen eines Unwetters, das die Bühne und die Technik beschädigte, musste er jedoch ausfallen. Doch schon kurze Zeit später stand fest, dass Alex Christensen wiederkommt. Der Vorverkauf für das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, läuft bereits. Die Karten kosten 30 Euro bei Eventim.

An der anderen Seite des Ortes soll im Sommer auch die Sängerin Lea im Rahmen eines Familienfestes auf der Bühne stehen. Sie ist unter anderem für das Lied „Leiser“ bekannt. Im Rahmen ihrer „Treppenhaus“-Tour tritt die Musikerin am Sonntag, dem 31. Mai, auf dem Balticplatz in Kühlungsborn West auf. Karten fürs Konzert gibt es beim OZ-Ticketservice.

„Gestört aber Geil“ in Kühlungsborn

Das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ wird am 21. August beim Ostsee Open Air in Kühlungsborn auftreten. Quelle: M.Kuhn

Auch das Ostsee Open Air in Kühlungsborn soll es im Sommer wieder geben. Der Auftritt von Alex Christensen gehört diesmal aber nicht dazu. „Fest steht, dass am Freitag, dem 21. August, ,Gestört aber Geil & Friends‘ auftreten werden“, teilt Karsten Jurk, Eventmanager von der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn mit. Das DJ-Duo arbeitete unter anderem mit Sebastian Hämer an dem Song „Ich und Du“. Es war schon im vergangenen Jahr beim Ostsee Open Air dabei.

Der Hauptact, der am Montag, dem 24. August, auftreten soll, stehe noch nicht fest. In den vergangenen Jahren waren der Sänger Johannes Oerding („Kreise“) und die Band „Revolverheld“ („Immer noch fühlen“) in der Beach-Arena am Strand dabei. Dort wird am Wochenende davor auch in diesem Jahr die nationale Beachvolleyball-Tour Station machen.Wenn feststeht, wer der diesjährige Höhepunkt des Ostsee Open Air-Festivals sein wird, werde auch der Kartenvorverkauf für dieses Konzert beginnen, sagt der Veranstaltungsmanager. Karten für den Auftritt von „Gestört aber Geil“ gibt es beim OZ-Ticketservice. Sie kosten mindestens 28,10 Euro. Das Duo steht ab 20 Uhr auf der Bühne.

Von Cora Meyer

Bonnie Tyler und Albert Hammond in Schwerin

Albert Hammond tritt am 5. September 2020 gemeinsam mit Bonnie Tyler auf der Freilichtbühne in Schwerin auf. Quelle: Ove Arscholl

Rockröhre Bonnie Tyler gilt wegen ihrer markanten Reibeisenstimme oft als das weibliche Pendant zu Rod Stewart. Diese Stimme live zu erleben, ist immer wieder ein erstaunliches Erlebnis. Und wenn sie in diesem Sommer am 5. September auf der Freilichtbühne am Schweriner Schlossgarten auftritt, hat sie einen ganz besonderen Gast dabei: Albert Hammond. Wenn der 75-jährige Engländer aus dem Nähkästchen plaudert, dann fallen große Namen der Rock- und Pop-Musik, denn Hammond hat nicht nur selbst bemerkenswerte Hits gelandet, sondern auch welche für andere geschrieben.

Whitney Houston, die Hollies, Starship, Tina Turner, Julio Iglesias, Ace of Base, Diana Ross, Tom Jones, Joe Cocker und Céline Dion sind nur ein paar Beispiele aus der langen Liste derer, die mit seiner Musik große Erfolge feiern konnten. Seit ein paar Jahren bringt der Urheber selbst diese Lieder live auf die Bühne. Es dürfte ein Abend voller Ohrwürmer, Überraschungen und Aha-Effekte werden. Tickets gibt es für 64,25 Euro in allen Service-Centern der OSTSEE-ZEITUNG.

Von Ove Arscholl

??? in Wismar

Welcher Star am 22. August während der NDR-Sommertour auf der großen Bühne des Wismarer Schwedenfestes stehen wird, ist noch geheim.

Andrea Berg in Schwerin

Andrea Berg kommt am 26. März in die Sport-und Kongresshalle nach Schwerin. Quelle: dpa

Doch unweit der Hansestadt Wismar können Musikliebhaber ihre Stars in Schwerin erleben. So wissen die Fans von Schlagersängerin Andrea Berg, dass ihre Bühnenshows einzigartig sind. Die 54-Jährige ist am 26. März ab 20 Uhr in der Sport- und Kongresshalle zu erleben. Karten für das Konzert gibt es allerdings nur noch in den höheren Preiskategorien zwischen 80 und 100 Euro. Andrea Berg vereint Generationen, ihre Konzerte sind Mega-Partys, Familienfeste. Die „Welt“ schrieb über sie: „ Andrea Berg ist ein Superstar, den sich das Publikum selbst ausgesucht hat.“

Von Haike Werfel

Chris de Burgh in Schwerin

Chris de Burgh tritt am Sonntag, dem 12. Juli auf der Freilichtbühne im Schweriner Schlossgarten auf. Quelle: dpa

Der irische Singer/Songwriter Chris de Burgh tritt am Sonntag, dem 12. Juli, ab 18.30 Uhr auf der Freilichtbühne im Schweriner Schlossgarten auf. In seinen gut zweistündigen Shows bietet der begnadete Entertainer ein Programm, das die Wünsche seiner Fans voll erfüllen wird. Am E-Piano sitzend oder stehend mit umgehängter Akustik-Gitarre spielt er seine Songs so ursprünglich und auf das Wesentliche reduziert, etwa „Lady In Red“, „Missing You“ oder „High On Emotion“. Karten gibt es ab 66 bis 95 Euro.

Von Haike Werfel

The BossHoss in Schwerin

Die Band The BossHoss kommen am 17. Juli in den Schweriner Schlossgarten. Quelle: dpa

The BossHoss, die glorreichen Sieben des Rock, standen auch schon auf der Sommertour-Bühne in Wismar. Am 17. Juli spielt die Band ab 20 Uhr im Schweriner Schlossgarten. Die Karten kosten 57,20 Euro. The BossHoss sind mit ihrem Album „Black Is Beautiful“, das im Oktober 2018 erschien, auf Tour. Es präsentiert die gesamte Bandbreite der Urban Cowboys. Karten für das Konzert gibt es im Wismarer OZ-Service-Center, Mecklenburger Straße 28.

Von Haike Werfel

Orchestral Manoeuvres In The Dark in Schwerin

Das Orchestral Manoeuvres In The Dark tritt am 29. Juli auf der Freilichtbühne Schwerin auf. Quelle: Ove Arscholl

Seit 40 Jahren gibt es OMD (kurz für Orchestral Manoeuvres In The Dark). Die legendäre britische Band feiert seit dem letzten Winter ihr Jubiläum mit ihrer 40 Years-Greatest Hits-Tour und begeistert Zehntausende Fans. Am Mittwoch, dem 29. Juli, sind OMD ab 19.30 Uhr auf der Freilichtbühne Schwerin zu erleben. Der Eintritt kostet ab 51 Euro. Karten für das Konzert gibt es im Wismarer OZ-Service-Center, Mecklenburger Straße 28.

Von Haike Werfel

