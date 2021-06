Mecklenburg: 56 Guts- und Herrenhäuser gewähren Besuchern Einblicke

Kalsow

Nach Monaten des Lockdowns in der Corona-Pandemie will Dietmar Hocke das öffentliche Leben in seinem Gutshaus wieder in Gang bringen. Da kommt ihm die Mittsommer-Remise am 19. Juni gelegen. Das Festival der nordischen Gutshäuser lädt am Sonnabend ein, 56 Mecklenburgische Schlösser und Herrenhäuser zu besichtigen. Dietmar Hocke öffnet von 15 bis 21 Uhr die Türen seines im 19. Jahrhundert ursprünglich in neugotischer Form errichteten Gutshauses.

Gutsküche für Mittagstisch, Lieferservice und Catering

Der Hausherr selbst wird durch den zweigeschossigen Bau führen, um 15 und um 21 Uhr. Der ortsansässige Landwirt hat das Gutshaus von 2016 bis 2018 nach historischem Vorbild grundsaniert und durch einen modernen Zweckbau erweitert. Heute beherbergt es altersgerechte Wohnungen und eine Tagespflege. Familien und Firmen können die Säle im Altbau für Feiern und Feste nutzen. Die neu eingerichtete Gutsküche versorgt die Gäste mit kulinarischen Leckereien. Alltags bietet sie einen Mittagstisch für die Senioren im Haus, aber auch für die Anwohner und Reisende an sowie einen Lieferservice. Am Wochenende ist auch ein Catering möglich.

Süße und herzhafte Kleinigkeiten sowie Kaffee und Kuchen wird es auch zur Mittsommer-Remise geben. Dazu entspannte Live-Musik im Freien und eine Hüpfburg für Kinder, die außerdem den neuen Spielplatz in der Nähe des Gutshauses entdecken können.

Nach der Zwangspause soll auch wieder Kultur stattfinden. Der Eigentümer, zugleich Bürgermeister der Gemeinde Benz, möchte das Gutshaus als ländliche Begegnungsstätte etablieren. So will er demnächst wieder zum Dorfkino, das er vor der Pandemie angeboten hat, sowie zu Buchlesungen einladen. Die Wellness- und Sporträume im Gewölbekeller stehen ebenfalls den Dorfbewohnern offen.

Außerdem sollen sie wieder tanzen können. Dietmar Hocke plant beispielsweise ein Sommerfest zum Ende der Ferienzeit. Auch ein Erntefest wird es geben, sagt er, die klassischen Veranstaltungen auf dem Lande eben.

Sechs Häuser in Nordwestmecklenburg öffnen ihre Türen

In Nordwestmecklenburg öffnen zur Mittsommer-Remise des Weiteren das Schlossgut Groß Schwansee im Klützer Winkel, das Gutshaus Manderow (Gemeinde Hohenkirchen), das Schloss Plüschow, das Schloss Tressow (Gemeinde Bobitz) und das Schloss Neuhoff (Gemeinde Bibow) ihre Türen für Besucher. Sie dürfen hinter die Kulissen schauen, erfahren die jeweilige Kulturgeschichte der Häuser und kommen mit den Bewahrern dieses kulturellen Erbes ins Gespräch.

Das feine, weiße Herrenhaus von Groß Schwansee steht am Mecklenburger Ufer der Lübecker Bucht. Das klassizistische Gutsgebäude entstand 1745. Der Dreigeschosser beherbergt ein Hotel, zu dem eine „Brasserie“ mit Mecklenburger Spezialitäten, großem Saal und Wellness-Etage in der ehemaligen Remise gehört. Die Schlossanlage mit herrlichem Park ist beinahe genauso wie ehedem erhalten. Um 14.30 und um 16.30 Uhr werden Führungen durchs Schloss angeboten. Zudem können sich die Besucher mit Speisen à la carte verwöhnen lassen.

Das denkmalgeschützte Gutshaus Manderow wird seit 2018 von einem Berliner Ehepaar saniert. Nach ersten Notsicherungen sind inzwischen die ersten Gästezimmer entstanden. Die Eheleute führen Interessierte zwischen 13 und 19 Uhr durchs Haus, berichten von seiner wechselvollen Geschichte und bieten Kaffee und selbst gebackenen Kuchen vor dem Gutshaus an.

Ein Schloss als Künstlerhaus

Das barocke Backsteinschloss Plüschow hat sich als Mecklenburgisches Künstlerhaus einen Namen gemacht. 1763 erbaut, wurde das Backsteingebäude in den Jahren 1991 bis 2002 vollständig saniert. Mit seinen großzügigen Räumen und der ruhigen Lage bietet es ideale Arbeitsbedingungen für bildende Künstler und Stipendiaten aus aller Welt sowie für Ausstellungen. Träger ist der 1990 gegründete Förderkreis Schloss Plüschow. Er führt Besucher in der Zeit von 13 bis 21 Uhr zu jeder vollen Stunde durch das Haus und die historische Ausstellung.

Urlaub auf Schloss Tressow

Schloss Tressow wurde um 1863 im spätklassizistischen Stil errichtet. Das geschichtsträchtige Anwesen mit seinem 7,5 Hektar großen Park war bis 1945 die Sommerresidenz der Grafen von der Schulenburg. Fritz-Dietlof von der Schulenburg war 1944 am Hitlerattentat beteiligt. Nach Kriegsende wurde die Familie enteignet. Viele Jahre bis 1982 befand sich eine Schule für lernschwache Kinder in dem Herrenhaus. Nach langjährigem Leerstand erweckte es 2009 ein Hamburger Arzt aus seinem Dornröschenschlaf und sanierte es. Seit 2012 können hier Ferienwohnungen gemietet werden. Am 19. Juni werden ab 13 Uhr halbstündlich Schlossführungen angeboten und es gibt Herzhaftes vom Grill, ab 15 Uhr dann Kaffee und Kuchen sowie Live-Pianomusik.

British Day auf Schloss Neuhoff

Auf Schloss Neuhoff können Besucher in der Zeit von 13 bis 21 Uhr in die Welt des britischen Landadels eintauchen. Familie Pils – seit 2012 Eigentümerin des 1235 erstmals urkundlich erwähnten Hauses – und der Verein Initiative Schloss Neuhoff wollen einen Tag den Vorlieben der Briten widmen mit Skurrilitäten, Schätzen und Pferdesport. Es gibt Reitwettbewerbe, ab 15 Uhr eine Pferdeshow und anschließend Kutschfahrten. Auf einem kleinen Markt präsentieren sich Kunsthandwerker. Im fertiggestellten Theatersaal sind zwei Filmaufführungen geplant. Am Abend wird ein Schattentheater geboten sowie britische Musik am Sonnwendfeuer, wenn das denn genehmigt wird.

Auch in Sanierung befindliche Gebäude sind zu besichtigen

Im westlichen Landkreis Rostock öffnen das Gutshaus Gorow (Gemeinde Satow), das Herrenhaus Büttelkow (Gemeinde Biendorf), das Gutshaus Eickelberg (Gemeinde Warnow), das Herrenhaus Friedrichshof (zwischen Rostock und Güstrow gelegen) sowie die Burg Trechow (Gemeinde Bernitt bei Bützow).

Das Gutshaus Gorow, zehn Kilometer von Bad Doberan entfernt, stammt aus dem Jahr 1882. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es verschiedentlich genutzt. Seit 2018 ist die Besitzerin Tanja Mich mit ihrer Familie dabei, das Gebäude zu sanieren. Ein kleines Café und Restaurant sind fertiggestellt und laden Gäste ein. Zum Mittsommer-Remise sind Besucher von 13 bis 21 Uhr willkommen.

In idyllisch ruhiger Lage befindet sich das denkmalgeschützte Herrenhaus Büttelkow. Das etwa 1910 errichtete Gebäude beherbergt Seminarräume und Ferienwohnungen. Es kann in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zur vollen Stunde besichtigt werden. Unter dem Motto „Kunst und Genuss“ werden Kaffee und Kuchen gereicht, wird eine Pianistin kleine Musikstücke spielen. Ab 19 Uhr stellt ein Berliner Fotograf seine Ausstellung „Lost Places“ vor und ab 20 Uhr sind die Gäste zu Bewegung zu den fünf Elementen eingeladen.

Gutshaus wird erstmalig wieder genutzt

Das Gutshaus Eickelberg im Warnow-Ursprungstal erfährt zur Mittsommer-Remise seine erste Nutzung nach zwanzig Jahren. Das Gebäude war einst Sitz der Familie von Lützow. Es wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach um- und ausgebaut. Der älteste Gebäudeteil besitzt noch Lehmfachwerk und ist teilweise mit Schiefer verkleidet. Das Baujahr selbst konnte bislang nicht sicher bestimmt werden. Das Gutshaus befindet sich in Privatbesitz, ab 15 Uhr sind Besucher zu Kaffee, Tee und Kuchen willkommen. Führungen werden um 15, 17 und um 20.30 Uhr angeboten. Ab 18 Uhr soll gegrillt werden und ab 19 Uhr ist eine Lesung aus dem Buch „Mit Mut, Mörtel und ohne Millionen“ geplant.

Zwischen 1845 und 1849 wurde das Herrenhaus Friedrichshof direkt am Nordufer des Hohen Sprenzer Sees (zwischen Rostock und Güstrow) erbaut. Seit über dreißig Jahren beherbergt es ein kleines familiengeführtes Hotel. Eine Ausstellung berichtet die Geschichte des Hauses. Die Eigentümer erwarten ganztägig Besucher, bieten Kaffee, Tee und Kuchen an und lassen sie hofeigene Produkte im Hofladen verkosten. Ab 15.30 Uhr spielt eine Blaskapelle zum Kaffeekonzert. Ab 21.30 Uhr wird Sommerkino auf der Terrasse geboten.

Aus der Burg wurde ein Gutshaus

Die Burg Trechow in Kurzen Trechow bei Bützow wurde zwischen 1590 und 1601 errichtet und um 1800 zu einem frühklassizistischen Gutshaus mit Illusionsmalereien umgebaut. 2004 begannen die Restaurierung und die kulturelle Nutzung. Auch derzeit finden umfangreiche Bauarbeiten statt. Führungen durch die Burg und die Außenanlagen werden um 14 und um 16 Uhr angeboten. Ansonsten gibt es auch hier Kulinarisches, ist Baden und Chillen möglich sowie eine philosophische Gesprächsrunde geplant.

Das gesamte Programm des Festivals steht im Internet unter www.mittsommer-remise.de

Negativtest und Maskenpflicht Für die Führungen durch die Schlösser, Guts- und Herrenhäuser haben sich die Gastgeber an die aktuellen Vorgaben aus der 7. Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu halten. Das heißt, Gäste im Haus müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorzeigen. Ausgenommen hiervon sind vollständige Geimpfte und Genesene. Unabhängig davon müssen alle Gäste, innen wie außen, einen Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Abstand von mindestens 1,50 Meter von anderen Personen außerhalb ihres eigenen Haushaltes einhalten.

