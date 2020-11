Grevesmühlen/Boltenhagen/Neuburg/Bad Doberan

Rauchende Köpfe. 90 Minuten rechnen, schreiben und lesen. Dann endlich große Pause. Ein cooler Schulhof eignet sich bestens, um Energie für die nächsten Unterrichtsstunden zu tanken.

Die beiden Mädels Anna Till und Jette Kolz sowie ihr Mitschüler Jonah Matzeit nutzen die Zeit, um den richtigen Ton anzuschlagen.

Musikalische Pausenzeit

Seit Juni 2019 steht auf dem Pausenhof der Grundschule „ Fritz Reuter“ ein Klangbogen. Die Idee hatte der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks. Bei den Norddeutschen Kaffeewerken Upahl stieß er auf offene Ohren. Das Unternehmen sponserte das Gerät, aufgebaut hatte es Dirk Berlin vom gleichnamigen Metallbaubetrieb in Grevesmühlen. „Es vergeht keine Pause, in der der Klangbogen nicht erklingt“, berichtet Ralf Bendiks, der übrigens bereits eine weitere Idee entwickelte. „Wir haben ein zweites Element in Auftrag gegeben, aber durch Corona ist das Projekt ein wenig nach hinten verschoben worden.“ Aufgearbeitet werden soll die alte Schulglocke, die dann von Kinderhand wieder ertönen kann.

Das Gesamtensemble des Schulhofs spricht für sich: naturbelassen mit vielen Bäumen, wie es eh und je war. Nicht verpflastert und nicht verbaut. „Das ist natürlich mit einem hohen Pflegeaufwand verbunden und bedeutet auch mal Staub und Schmutz im Gebäude, aber es ist ein grünes Zentrum für Schüler“, resümiert Ralf Bendiks. Und den Kindern gefällt es. Von der Affenschaukel über den Bewegungsparcours bis hin zum Sandkasten und genügend Platz für Fang- und Tobespiele ist für jeden etwas dabei. Für die nötige finanzielle Unterstützung legt sich der Schulförderverein unter anderem mit dem Verkauf von Grillwürstchen und Glühwein auf Veranstaltungen und dem Einwerben von Sponsoren richtig ins Zeug.

Seit 71 Jahren trägt die Grundschule "Fritz Reuter" in Grevesmühlen ihren Namen. Anlässlich des runden Geburtstages im vergangenen Jahr wurden die Straßenlaternen auf dem Schulhof verschönert. Quelle: Jana Franke

Eine wichtige Rolle auf dem Pausenhof spielt auch die Krähe, das Wahrzeichen der Stadt Grevesmühlen, die als Kreihnsdörp bekannt ist. Seit 71 Jahren trägt die Reuterschule ihren Namen. Vor einem Jahr zum Jubiläum sind die Laternen auf dem Schulhof aufgehübscht worden. Unter anderem schauen Krähen auf die Schüler. Auch Buchstaben und Zahlen aus Metall, verziert mit bunten Bändern in den Mecklenburg-Farben Blau, Gelb und Rot, sind dort zu sehen. Weitere Krähen mit Buchstaben und Zahlen im Schnabel finden sich auf Felssteinen vor dem Grünen Klassenzimmer.

Die Krähe findet sich mehrfach auf dem Schulhof der Fritz-Reuter-Grundschule in Grevesmühlen wieder. Quelle: Michael Prochnow

Nicht ärgern in den Pausen

Kraft für den weiteren Unterrichtstag tanken können Kinder der Regionalen Schule mit Grundschule „ Buchenberg“ in Bad Doberan mit klassischen Spielen wie „Mensch ärgere dich nicht“ – wenn auch in Corona-Zeiten wegen der Trennung einzelner Klassenstufen nur die Schüler der dritten und vierten Klassen. „Wir hatten am 24. Oktober einen großen Aktionstag mit Eltern, Kindern, Lehrern und Horterziehern“, verrät Schulleiter Christian Beyer. Unter anderem sind auf dem gepflasterten Schulhof Spiele aufgemalt worden. „Mensch ärgere dich nicht“ wird dabei sehr gerne genutzt.

Bunt bemalte Spielfelder auf dem Gelände der Buchenbergschule in Bad Doberan. Quelle: Lennart Plottke

Die Schule verfügt über mehrere Schulhöfe. Ein anderer Bereich ist im Juli 2017 offiziell eingeweiht worden, nachdem er aufwendig saniert worden war. Die Planungs- und Bauphase dauerte ein Jahr. Die Neugestaltung war Teil der Bundesinitiative „deinSchulhof“ der Stiftung „Lebendige Stadt“ und der Deutschen Umwelthilfe und wurde seinerzeit von der Stiftung mit 20 000 Euro gefördert. Die Buchenbergschule ist in einer bundesweiten Ausschreibung neben zwei weiteren Schulen in Berlin und Wiesbaden unter 550 Bewerbern für eine Förderung ausgewählt worden.

Die Kinder durften bei der Gestaltung auch ein Wörtchen mitreden. Sie notierten Stärken und Mängel ihres Schulgeländes und bauten mit großer Kreativität Schulhofmodelle. Später entwickelten sie gemeinsam mit ihren Eltern einen Umgestaltungsplan und wurden in zahlreichen Arbeitseinsätzen auf der Baustelle aktiv.

Ein Blick auf den naturnah angelegten Schulhof an der Buchenbergschule in Bad Doberan. Quelle: Plottke Lennart

„Sehr beliebt ist die angelegte, naturnahe Hügellandschaft“, weiß Schulleiter Christian Beyer. Die insgesamt etwa 600 Schüler – rund die Hälfte davon sind Grundschüler – sind zurecht stolz auf diese. Sie grünt und blüht und ist selbst im Herbst ein Blickfang. Ein wenig Pech hatten sie dagegen mit einigen Spielgeräten aus Holz. „Einige mussten wir wieder zurückbauen, da tragende Teile dem Wetter nicht standgehalten haben und Fäulnis einsetzte“, bedauert Christian Beyer. Derzeit werde geprüft, inwieweit sie ersetzt und möglicherweise mit dem bevorstehenden Neubau in Angriff genommen werden. Die Baracke, in dem sich die Schulspeisung der Buchenbergschule befindet, soll in naher Zukunft abgerissen und durch einen Neubau mit Mensa und Klassenräumen ersetzt werden.

Wenn auch Zehntklässler klettern

In die Reihe der coolen Pausenhöfe reiht sich auch der der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Rietberg“ in Neuburg ein– das finden sogar die Zehntklässler. „Wir haben erst gedacht, die Großen nutzen das nicht, aber auch sie finden das eine feine Sache, sitzen in der Spitze und halten Small Talk“, beschreibt Schulleiterin Carola Hartstock.

Das Großklettergerät wurde auf Initiative des Schulvereins mithilfe von Geld- und Sachspenden angeschafft. Mehr als 17 000 Euro kostete der Spaß. Um das zu finanzieren, starteten die Schüler auch einen Sponsorenlauf, mit dem Runde für Runde Geld erlaufen wurde.

2014 war die Idee für eine Attraktion auf dem Pausenhof geboren, zwei Jahre später umgesetzt. Aus drei Modellen durften sich die Schüler eines aussuchen. Ins Rennen ging am Ende eines, das optisch zwei großen Diamanten gleicht. Aufgebaut wurde es auch mithilfe von Eltern und Schülern aus der Oberstufe.

Die Kinder der Schule Am Rietberg in Neuburg weihten im Jahr 2016 das Großklettergerät ein. Quelle: Haike Werfel

Zudem waren jüngst Eltern, Kinder und Lehrer dabei, ein Grünes Klassenzimmer zu errichten. Mit Steinen, Bäumen und Sträuchern ist es gebaut worden. Die grüne Oase ist einem Amphitheater nachempfunden. Die beiden Sitzreihen in Form von großen Sandsteinblöcken gibt es schon. Um die Steine herum wird alles begrünt, unter anderem mit 90 Hainbuchen, die zu einer schützenden Hecke zusammenwachsen sollen. Hinter dieser können die Mädchen und Jungen der Regionalen Schule vermutlich ab Mai 2021 verschiedene Unterrichtsfächer oder Arbeitsgruppen abhalten. Entstehen werden auch kleine grüne Nischen, in die sich Schüler für Arbeiten in kleineren Gruppen zurückziehen können, bevor sie dann im Theater ihre Werke präsentieren.

Die auf Papier gebrachten Planungen: So soll das Grüne Klassenzimmer aus der Vogelperspektive aussehen. Quelle: Kerstin Schröder

Auch hier hat sich der Schulverein engagiert. Rund 20 000 Euro hat er gebraucht, damit das Projekt Wirklichkeit werden kann. Gespart wurde dafür seit 2018.

Pause mit Sonne, Mond und Sternen

Kletterkünstler kommen auch in Boltenhagen auf ihre Kosten. Der Schulhof der Grundschule hat vor vier Jahren eine grundlegende Sanierung erfahren. 300 000 Euro wurden investiert, 267 000 Euro Fördermittel gab es aus den Mitteln der Leader Aktionsgruppe – fast ein Drittel deren Budgets.

Im Sinne eines Universums hat der Schulhof eine multifunktionale Nutzung erhalten, um den Bedürfnissen der Schüler nach Wissen, Bewegung, Ruhe und Kommunikation, aber auch der gestiegenen Schülerzahl gerecht zu werden. Sonne, Mond und Planeten bilden das thematische Grundgerüst auf dem rund 2300 Quadratmeter großen Außengelände.

Gewichen sind hier seinerzeit Gefahrenquellen, die im Laufe der Jahre mit Rissen, Brüchen und Verwerfungen des Bodenbelages immer offensichtlicher wurden. Marode und langweilige Aufenthaltsmöglichkeiten wurden entsorgt und die Universums-Ideen umgesetzt. „Wir sind nun mehr als super ausgestattet“, umschreibt es Schulleiterin Dörthe Zimmermann.

Der Schulhof der Grundschule in Boltenhagen wurde grundlegend saniert. 300 000 Euro wurden investiert, 267 000 Euro Fördermittel gab es aus den Mitteln der Leader Aktionsgruppe - fast ein Drittel deren Budgets. Quelle: Malte Behnk

Das Herzstück ist auch hier das Grüne Klassenzimmer, das in Form des Planeten Saturn im nördlichen Teil des Schulhofes auf zwei Ebenen angelegt ist. Der Hit sind auch die als Halbmond angelegten Sand- und Kiesflächen. „Dort buddeln die Kinder gern“, weiß die Schulleiterin.

So macht Pause Spaß nach Rechnen, Schreiben, Lesen und rauchenden Köpfen im Unterricht.

Von Jana Franke