Rostock/Wismar

Die aktuelle Pilzsaison ist noch jung – und wäre dennoch für einen Rostocker Sammler beinahe die letzte gewesen: „Wir hatten schon einen schweren Vergiftungsfall, der nur durch schnelle medizinische Hilfe noch glimpflich ausgegangen ist“, sagt Ria Bütow. Die leitende Pilzberaterin der Hansestadt hat auch den Schuldigen ermittelt. Es war ein tödlich giftiger Grüner Knollenblätterpilz, der mit grünen Täublingen verwechselt wurde.“ Deshalb ist es sehr wichtig, den ganzen Pilz zu betrachten“ so Bütow. Der Grüne Knollenblätterpilz hat immer weiße Lamellen sowie einen hellgrün-weiß genatterten Stiel mit einer weißen Manschette. „Der unten knollige Stiel steckt noch in einer weißen Hauttasche. Die Huthaut kann von hellgrün bis olivgrün gefärbt sein“, erklärt sie weiter.

Auch bei den derzeit häufig zu findenden Champignons herrscht Verwechslungsgefahr – mit dem Karbolegerling, der auch Giftchampignon genannt wird. Die Expertin hat deshalb einen einfachen Tipp zur Unterscheidung: „Wenn man unten den Stiel anschneidet oder mit dem Fingernagel am Hutrand reibt, erkennt man den Giftchampignon daran, dass er an diesen Stellen sofort zitronengelb wird.“

Anfänger sollten sich an Röhrenpilze halten

Wer sich dennoch unsicher ist, kann derzeit wieder eine der regelmäßigen Pilzberatungen nutzen, die es bis Anfang November jedes Wochenende von 14 bis 18 Uhr im Botanischen Garten Rostock gibt. „Für die Bestimmung ist es wichtig, dass der Pilz nicht zu weit abgeschnitten wurde“, sagt Ria Bütow. „Besser ist es, ihn mit dem Messer auszubuddeln oder vorsichtig rauszudrehen“, ergänzt Veronika Weisheit, die ebenfalls Pilzexpertin ist. Bei geführten Touren gibt sie ihr Wissen genau so weiter wie an jene Sammler, die zu den Beratungen kommen. Für Einsteiger haben beide Damen wichtige Tipps: „Anfänger sollten sich nur an Pilze halten, die Röhren haben – bei diesen Arten sind nämlich keine tödlich giftigen dabei“, so Ria Bütow.

Auch beim Transport lauern einige Fallstricke: So sollten Pilze keinesfalls in Plastiktüten gesammelt werden, weil sie dann schwitzen und verderben. Auch Stoffbeutel seien nicht wirklich geeignet. „Am besten sind luftdurchlässige Behältnisse wie Körbe. Und ein Messer sollte man dabei haben“, sagt Veronika Weisheit.

Waldpilze brauchen noch ein bisschen Zeit

Ideale Sammelgebiete gebe es rund um die Hansestadt eine Menge – allen voran natürlich die Rostocker Heide. „Aber auch im Gespensterwald kann man Pilze finden, genau wie im Kellerswald, dem Hütter Wohld, im Fahrenholzer Holz, den Letschower Tannen oder in der Kühlung“, nennt Veronika Weisheit gute Reviere. Allerdings bräuchten die Pilze im Wald noch ein bis zwei Wochen – und vor allem Regen. „Durch den heißen August ist es dort noch sehr trocken, auf Wiesen dauert es nur eine gute Woche nach ausgiebigem Regen, damit die Pilze sprießen“, so Ria Bütow.

Dennoch ist sie zuversichtlich, dass die Fachleute bei der Landespilzausstellung am 26. und 27. September in Rostock wieder zahlreiche verschiedene Arten präsentieren können. Sammler, die etwas beisteuern wollen, können ihre Funde entweder am Freitag, 25. September, zum Seiteneingang des Botanischen Gartens bringen oder diese während der Schau abgeben.

Diese Pilzberater helfen bei der Bestimmung Ohne Ehrenamt geht es nicht: Bei der Bestimmung der Pilze setzt das Land auf ehrenamtliche Sachverständige. Koordiniert wird deren Einsatz vom Landespilzsachverständigen Dr. Oliver Duty vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Für den Bereich Wismar ist Reinhold Krakow als ehrenamtlicher Berater im Einsatz. Er ist im mykologischen Informationszentrum, ABC-Straße 21 in Wismar, zu folgenden Zeiten ansprechbar: Montag 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Dienstag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Freitag 15 bis 18 Uhr sowie Samstag 16 bis 18 Uhr. Veronika Weisheit betreut das Gebiet Bad Doberan und berät im Kornhaus an den Wochenenden zwischen 14 und 17 Uhr. Zudem gibt es in der Hansestadt weitere ehrenamtliche Pilzberater: Arthur Frank, Dietrich Mausolf, Oliver Duty, Ria Bütow und Karsten Pätz. Deren Kontaktdaten sind auf der Internetseite des Lagus (Bereich Umweltmedizin) zu finden. Bis zum 1. November gibt es außerdem jedes Wochenende öffentliche Pilzberatungen im Botanischen Garten – immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr beziehungsweise ab Oktober jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist alljährlich ein Publikumsmagnet und soll deshalb – unter Einhaltung der Hygieneregeln – auch in diesem besonderen Jahr stattfinden. Zum 40. Jubiläum vor zwei Jahren hat Ria Bütow eine Statistik über die Pilzberatung in der Hansestadt angefertigt. Und die hat offenbar viele Menschen gerettet. Immerhin wurden in der Vergangenheit durch die Experten 38 900 Giftpilze aussortiert – davon 530 tödlich giftige.

Unikum: Beratungsstelle mit Schaufenster und Öffnungszeiten

Eine lange Tradition der Pilzberatung gibt es auch in der Hansestadt Wismar. Dort erhielten Sammler schon in den 50er-Jahren professionelle Hilfe. Auch Lehrwanderungen und Ausstellungen gehörten zum Angebot. Weitere Besonderheit: „Bei uns gab es schon damals eine richtige Pilzberatungsstelle mit Schaufenster und Geschäftszeiten, das war wohl einmalig in der ganzen DDR“, sagt Reinhold Krakow voller Stolz.

Der Wismarer ist seit Kindertagen begeisterter Sammler und hat in der Mykologie, wie die Wissenschaft der Pilze genannt wird, seine Berufung gefunden. „Gelernt habe ich aber etwas anderes, nämlich Konditor“, blickt Krakow zurück. Nach Ende der Ausbildung in den 80er-Jahren sei er aber bei der Wismarer Pilzberatung eingestiegen und hätte diese nach der politischen Wende komplett übernommen.

Ausgewählte Termine für Pilzfreunde Am 18. Septembergibt es im Rostocker Iga-Park einen Vortrag für alle, die in der Pilzbestimmung noch nicht so versiert sind. Die Expertin Ria Bütow spricht von 16 bis 17.30 Uhr über heimische Pilze und deren giftige Doppelgänger. Interessenten können auch eigene Pilze mitbringen, die dann bestimmt werden. Zusätzlich gibt es viele Tipps für künftige Sammelaktionen. Der Vortrag kostet zwei Euro und findet im Mecklenburger Hallenhaus (Parkeingang Groß Klein) statt. Plätze sind begrenzt, können aber nicht reserviert werden. Die Corona-Regeln wie Abstand oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind einzuhalten. Am 26. und 27. September ist in Rostock ein weiterer wichtiger Termin angesiedelt – die 42. Landespilzausstellung im Botanischen Garten. Diese Freiluftschau zeigt bis zu 350 Arten heimischer Großpilze. Ehrenamtliche Berater stehen für die Bestimmung mitgebrachter Pilze bereit. Für Kinder gibt es einen Bastelbereich. Die Ausstellung ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und kostet für Erwachsene drei Euro, ermäßigt zwei und für Kinder einen Euro. Die beliebte Großschauvom mykologischen Informationszentrum „Steinpilz“ in Wismar fällt dieses Jahr coronabedingt aus. Dafür gibt es bis November immer mittwochs regelmäßige öffentliche Wanderungen mit Pilzberater Reinhold Krakow. Für Gruppen können individuelle Ausflüge vereinbart werden. Kontakt: Tel. 03841 / 22 89 17; E-Mail: steinpilz.wismar@t-online.de

Seitdem ist das sogenannte mykologische Informationszentrum „Der Steinpilz“ schon zweimal umgezogen, sitzt seit 2004 in der ABC-Straße 21, wo es noch heute zu finden ist. Mit seinem Fachwissen und der jahrzehntelangen Sammelerfahrung ist Reinhold Krakow ein anerkannter Experte zum Thema Pilze. Seine geführten Wanderungen zwischen April und November sind begehrt – erst am Wochenende waren wieder 28 Teilnehmer dabei.

Auch Parks und Wiesen lohnen für Sammelausflüge

„Gerade sind beispielsweise viele Steinpilze zu finden“, bilanziert Krakow. Auch wenn jetzt wieder viele vom Beginn der Pilzsaison reden, sei das eigentlich nicht richtig. „Denn Pilze findet man das ganze Jahr, man braucht nur in manchen Monaten ein bisschen mehr Insiderwissen“, erklärt der 61-Jährige schmunzelnd. Nur Schnee, Eis und extreme Trockenheit seien bei der Suche hinderlich.

Die jährliche Pilzschau ist ein Publikumsmagnet. Quelle: OZ-Archiv

Dabei müssen die Pilzsammeltouren nicht immer in Wälder führen. „Auch in Parks und Gärten kann man fündig werden“, weiß der Sachverständige. Wer aber den Ausflug mit einem entspannenden Spaziergang verbinden will, kann beispielsweise einen der zahlreichen Wälder rund um Wismar aufsuchen. „Ansonsten lohnen sich Ausflüge in Richtung Neukloster, Blankenberg, Warin, Neubukow oder Grevesmühlen sowie in den Jarmelner oder Eversdorfer Forst“, zählt Krakow geeignete Pilzgebiete auf. Aktuell seien vor allem viele Steinpilze zu finden, aber auch Maronen, Butterpilze, Riesenbovisten und Champignons.

Wismarer Beratungsstelle sucht dringend Nachwuchs

Was die diesjährige Ausbeute betrifft, ist der Wismarer nicht so zuversichtlich. „Der Trend für die nächsten Wochen sieht schlecht aus“, so Krakow. Es sei aber schon abzusehen gewesen, dass es dieses Jahr nicht so gut werden würde wie 2019. „Da gab es ab dem 20. September eine regelrechte Pilzexplosion“. In diesem Jahr müsste nun eben etwas mehr gesucht werden. „Da empfiehlt sich auch der Weg nach Vorpommern, denn dort gab es im Gegensatz zur Mecklenburger Region schon satt Regen“, gibt Krakow Sammlern einen Tipp. Wer den eigenen Kenntnissen nicht vertraut, kann mit seiner Ausbeute natürlich auch im Wismarer Informationszentrum vorbeischauen, um die Funde auf Unbedenklichkeit untersuchen zu lassen.

Reinhold Krakow hat den „Steinpilz“, der eine Institution der Hansestadt ist, schon einige Male vor der Schließung bewahrt und nicht nur viel Kraft, sondern auch Geld in den Erhalt gesteckt. Aufgrund der Corona-Pandemie muss in diesem Jahr die traditionelle große Pilzschau leider ausfallen. Damit fehlt auch eine Chance, den Nachwuchs auf das Informationszentrum aufmerksam zu machen. Und den braucht es dringend, um die Wismarer Tradition irgendwann fortzuführen. Krakow hofft, dass sich noch jemand findet, der seinen Enthusiasmus für das Thema teilt. „Bis dahin mache ich einfach weiter, so lange es geht und ich Lust habe“, erklärt der Pilzfreund.

530 tödliche Pilze aussortiert Im Jahr 2018 fand in Rostock die 40. Landespilzausstellung statt. Nur einmal, im Jahr 2002, musste die Schau wegen extremer Trockenheit ausfallen. Ansonsten lockt sie jedes Jahr Tausende Besucher an. Die Sachverständige Ria Bütow hatte anlässlich des Jubiläums mal einige Zahlen zusammengetragen: In den 40 Jahren wurden insgesamt 29 400 Pilzberatungen sowie 169 200 Einzelpilzbestimmungen durchgeführt. Rund 1250 verschiedene Pilzarten wurden bei der Ausstellung vorgestellt – durchschnittlich 270 jedes Jahr. Zwischen 1978 und 2017 zählte die Schau 111 000 Besucher. Und die hatten Glück, denn 38 900 Giftpilze wurden bei den Beratungen der Experten aussortiert – davon 530 tödlich giftige Pilze.

Von Claudia Labude-Gericke