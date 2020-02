Krempin

Es duftet nach frischem Brot in dem kleinen Backhaus am Rande des Dorfes Krempin bei Neubukow. Heidi Schmied schaut nach, ob die Laibe schon durchgebacken sind. Sie ist Profi, heizt an und ist zuständig für den Sauerteig. Bis zu 70 Brote sind es in der Regel, die jeden letzten Sonnabend im Monat gebacken werden. Für die Streuselkuchen ist von Anfang an Sabrina Lewerenz zuständig.

„Nur, wenn sie mal nicht kann, mach ich das, dann nach dem Rezept meiner Oma.“ Das Backhaus steht auf dem Grundstück von Heidi Schmied. „Errichtet wurde es 2007 mit bis heute anhaltender tatkräftiger Unterstützung aus der Gemeinde Carinerland“, sagt sie. Mittlerweile wirkt das Backhaus aus Abrissziegeln so, als stünde es schon immer dort.

700 Gramm wiegt ein Brot

„Brot herstellen ist zeitaufwendig, denn es dauert fünf Tage, bis der Sauerteig fit für den Ofen ist. „Ein Sportstudio muss ich nicht besuchen“, sagt die schlanke Frau, die auf technische Geräte bei der Herstellung verzichtet. „Um die 700 Gramm schwer sind die Brote. Selten backen wir Brötchen.“, so die 59-Jährige.

„Unser Renner ist herzhaftes Kümmelbrot. Das ist schon merkwürdig, früher mochten die Mecklenburger keinen Kümmel.“ Oft bekommt Heidi Schmied noch nicht einmal selbst ein Brot ab. „Deshalb ist es gut, wenn sich die Leute anmelden, dann backen wir dem entsprechend mehr. Die Backtage stehen meist auch in der Ostsee-Zeitung.“

Zutaten: Mehl, Wasser, Salz und Ruhe

In drei Stufen wird der Sauerteig hergestellt. Für den Ansatz reicht eine Schüssel, in die 100 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser sowie eine Prise Salz hineinkommt. Alles ruht bis zum nächsten Tag, erst dann gibt Heidi Schmied mehr Mehl und Wasser hinzu. So geht es weiter, bis der Sauerteig zu blubbern anfängt. „Man könnte zu Beginn schon den lebendigen Teig, also Hefe, hineintun, dann geht das schneller“, sagt sie.

Heike Schmied mit ihrem "lebendigen Teig". Hefe gehört in den Sauerteig, damit die Brote später bekömmlicher sind. Quelle: Sabine Hügelland

Um 23 Uhr vor dem Backtag setzt sie den Teig mit Hefe und zehn Kilogramm Mehl an, weil er neun Stunden gehen muss. „Die Hefe macht den Teig etwas leichter, sonst würden die Brote zu schwer im Magen liegen“, sagt sie. Morgens kommen etwa 20 Kilogramm Mehl dazu.

Gegen sechs in der Frühe wird der Ofen angeheizt. Um 8 Uhr werden weiteres Mehl und Wasser zum Teig hinzugegeben und 8.30 Uhr wieder.

Zwei Maurertröge füllt der Teig vor dem Backen, der ein letztes Mal für eineinhalb Stunden ruhen muss, bis sie die Laibe formen kann. „Ich portioniere den Teig, bei der Menge könnte ich ihn gar nicht mit den Händen durchwalken.“

Backen ohne Thermometer

Thermometer benutzt Heidi Schmied im Backhaus nicht. „Anfangs verbrannten auch schon mal Brote“, sagt sie. „Ich schaue kurz vor Beginn auf die Schamottesteine, werfe Mehl in den Ofen und sehe, wie es sich verhält. So wurde das schon früher gemacht.“ Heidi Schmied ist ihr eigenes Messgerät: „Manchmal reicht es aus, die Hand hineinzustecken.“

Blick in den Steinbackofen mit frischen Broten. Quelle: privat

Ihr Wissen um Teig und das Backen holte sie sich von einem alten Bäckermeister in Kirch Mulsow. „Wenn Schulklassen vorbeikommen, fragen sie oft, wo das Ding zum Hochstellen ist wie beim Backofen zu Hause“, sagt sie und muss schmunzeln. Heidi Schmied lebt ihr Leben nach ihren Regeln und unkonventionell. „Der Profit interessiert uns beim Backen nicht. Unsere Brote kosten seit Beginn drei Euro“, sagt sie. „Ich freu mich, wenn die Leute sagen: ’Das Brot oder der Kuchen waren heute besonders lecker.’ Denn die Backtage sind ein Gesamtkunstwerk. Es ist die Gemeinschaft, die dahinter steht und Backen zu einem Erlebnis macht.“

Hefekuchen klassisch Zutaten: 500g Mehl, 100g Zucker, 300 ml Milch, 100g Öl, 1 Hefewürfel, eine Prise Salz. Streusel: 400g Mehl, 250g Zucker, 250g Butter – alle Zutaten zusammen kneten. Zubereitung: Hefe in etwas lauwarme Milch geben, zehn Minuten ziehen lassen. Mehl, Zucker, Salz, Öl und Milch mischen, die Hefemilch dazu geben und zu einem glatten Teig kneten. 60 Minuten gehen lassen, auf Blech bringen, zehn Minuten ruhen lassen, dann mit etwas Wasser einstreichen und mit den Streuseln belegen.

Viele Stammkunden holen sich regelmäßig die Backwaren von dort. „So kennt man sich, das ist toll“, sagt sie. Die Brotliebhaber stammen nicht nur aus dem Dorf, bis nach Rostock und Kühlungsborn drang der Backduft und lockte sie an. „Viele sagen, dass sie es schätzen, so ein altes Handwerk auf die Art weiterleben zu sehen.“

Lesen Sie auch:

Von Sabine Hügelland