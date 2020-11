Mecklenburger Jungstorch in Spanien gelandet

Moitin/El Campo de Peñaranda

Vor rund einer Woche hat ein spanischer Ornithologe in der Nähe des westspanischen Dorfes El Campo de Peñaranda einen Jungstorch mit der Ringnummer XT832 fotografieren können. Das Tier war am 29. Juni 2020 in Moitin vom Weißstorchbeauftragten des Landkreises, Dr. Stefan Kroll, und seiner Crew beringt worden. Damit hat dieser Storch fast 2000 Kilometer nach Spanien zurückgelegt.

„Er war damals das kleinste aller Küken, die einen Farbring von uns bekommen haben. Erst am 8. August war er flügge und dürfte danach relativ spät auf den Zug gegangen sein“, erklärte dazu Dr. Kroll. Dann sei er sicher von anderen Störchen mit auf die Westroute „genommen“ worden, wie es die hiesigen Storchenexperten auch in anderen Jahren bei spät ausgeflogenen Jungstörchen erlebt hätten.

Dr. Stefan Kroll: „Übrigens war XT832 offenbar allein unterwegs. In der Nähe wurde aber ein großer Trupp Kraniche beobachtet, dem er sich auch angeschlossen haben könnte.“

Von STK/TH