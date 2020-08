Rostock/Wismar/Bad Doberan

Mit Händen und Spaten in der Erde graben, aussäen, pflegen, geduldig abwarten – und dann ernten. In den Kleingärten in Mecklenburg hoffen Freizeitgärtner jetzt wieder auf reiche Erträge. Äpfel, Zucchini, Birnen oder Zwiebeln: Einige Obst- und Gemüsesorten sind bereits reif, andere legen in der aktuellen Hitzewelle noch einmal kräftig zu.

„In den vergangenen Wochen war die Witterung günstig“, sagt der Vorsitzende der Anlage „An schewen Barg“ in der Rostocker Südstadt, Marko Diekmann. Erst habe es reichlich Regen gegeben, nun scheint die Sonne kräftig.

Anzeige

Wetter gefällt Himbeeren und Brombeeren

Und so ein Wetter gefällt etwa Himbeeren und Brombeeren. Die Ernte von Erdbeeren und Süßkirschen sei hingegen nicht so gut ausgefallen, sagt Marko Diekmann, der auch Vizevorsitzender des Verbands der Gartenfreunde Rostock ist: „Denen hat die Wärme gefehlt.“ Auch seien einige Gemüsesorten, die sonst schon im Juni oder Juli erntereif sind, in diesem Jahr später dran, etwa Mangold oder Zucchini.

Weitere OZ+ Artikel

Sehr gut wachsen in diesem Jahr die Buschbohnen – und die Äpfel. In der Anlage „An schewen Barg“ tragen die Bäume reichlich Äpfel. Auch in Marko Diekmanns Garten steht ein Apfelbaum der Sorte Ontario, ein bisschen säuerlich sei die Sorte, aber sehr gut im Geschmack. Kleingärtner Diekmann erntet die Ontario-Äpfel ab September oder Oktober und lässt sie dann zum Nachreifen noch etwa einen Monat liegen.

Kollektiv mostet Äpfel

Dieses Jahr lohne es sich, Äpfel auch zum Mosten zu bringen, etwa nach Satow, sagt er. Oder man könne sie bei der mobilen Mosterei vom „Kollektiv 9 Raben“ verarbeiten lassen. „Anfang September beginnen wir im Bereich Rostock wieder mit dem Mosten“, bestätigt Johannes Wollbold vom „Kollektiv 9 Raben“. In der Anlage können pro Stunde bis zu 800 Kilogramm Obst gewaschen, gepresst und pasteurisiert werden, nach Absprache auch Möhren, Rote Beete oder Quitten.

Die gelben Zucchini leuchten in der Sonne. Geschmacklich unterscheiden sie sich nicht von den herkömmlichen grünen Zucchini. Quelle: Dietmar Lilienthal

Einige Termine stehen bereits fest, etwa in Wilsen, Warnemünde, Althof oder Letschow-Ausbau bei Schwaan (Internet: www.9raben.de). „Wer möchte, kann auch gerne beim Mosten zuschauen oder mithelfen“, sagt Wollbold. Der fertige Apfelsaft kostet den Angaben zufolge 1,20 Euro pro Liter, bei Quitten oder Roter Beete seien es 1,50 Euro pro Liter.

Mit der mobilen Kelterei unterstreicht das Kollektiv auch seinen politischen Anspruch: Die regionale und verbrauchernahe Verwertung des Obstes von Alleen, Streuobstwiesen und aus Gärten rücke diese Landschaftselemente „wieder ein Stück näher ins Bewusstsein“.

Anbau macht Arbeit und viel Freude

„Aus dem eigenen Garten schmecken Obst und Gemüse besser, als wenn man es kauft“, sagt die Vorsitzende der Vereinigung der Gartenfreunde „Hufe Mecklenburger Tor Wismar“, Ingelore Günther. Der Anbau mache zwar Arbeit, aber auch sehr viel Freude. Und bei der eigenen Ernte wisse man dann ja, woher es kommt. Ingelore Günther erntet in ihrem Garten derzeit unter anderem große Kartoffeln. „Wir holen so viele Kartoffeln aus der Erde, wie wir gerade zum Essen brauchen.“

Chilis gehören zur Gattung der Paprika. Die Pflanze wächst in Marko Diekmanns Garten. Quelle: Dietmar Lilienthal

Das gelte auch für Brombeeren, die reichlich an den Sträuchern hängen. „Was wir davon nicht selbst essen können, verschenken wir an unsere Kinder und Enkelkinder“, sagt Ingelore Günther. Auch Marmelade koche sie aus den Brombeeren. „Und im Kuchen schmeckten Brombeeren ebenfalls hervorragend“, so die Vorsitzende der Wismarer Anlage, in der alle 480 Gärten belegt seien: „Die Nachfrage ist hoch, es gibt Wartelisten.“

Aufgetautes Birnenmus

Bei Äpfeln und Birnen erwartet die Kleingärtnerin eine durchschnittliche Ernte. Einen Apfelbaum habe sie zwar nicht in ihrem Garten, aber einen Birnbaum, der schon dort stand, als sie den Garten übernahmen. So toll seien die Birnen jedoch nicht. „Die müssen schnell gegessen werden, sonst werden sie faul.“ Einige der Birnen friere sie daher ein: „Dann hat man, wenn sie wieder aufgetaut sind, gleich gutes Birnenmus.“

Marmelade und Kuchen Brombeermarmelade: Für eine leckere Brombeermarmelade braucht man natürlich Brombeeren und Gelierzucker: für drei Gläser (Größe: 500 ml) nimmt man 500 Gramm Brombeeren und 250 Gramm Gelierzucker. Die Brombeeren werden gewaschen und in einem Topf mit einer Gabel leicht zerdrückt. Anschließend werden sie mit dem Zucker vermischt und für etwa vier Minuten aufgekocht. Dann mixen Sie die Mischung mit einem Pürierstab gut durch und geben die noch heiße Masse durch ein Sieb, um die Kerne zu entfernen. Die heiße Marmelade wird nun in die Gläser gefüllt und verschlossen. Himbeerkuchen: Auf dem Einkaufszettel stehen: 3 Eier, 120 Gramm Zucker, 1 Packung Vanillezucker, 150 Gramm Butter, 230 Gramm Mehl, 10 Gramm Backpulver, 250 Gramm Himbeeren (am besten frisch aus dem eigenen Garten). Die Butter wird in einem Topf geschmolzen, dann Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig geschlagen und die Butter untergerührt. Anschließend mischt man Mehl und Backpulver und rührt sie in die Masse ein. Nun gibt man die Himbeeren hinzu, und – wer möchte – kann das Ganze noch mit klein gehackter Schokolade garnieren. Der Teig wird in eine Form gefüllt und im Backofen bei 180 Grad Celsius etwa eine Dreiviertelstunde gebacken.

Ebenfalls gut gewachsen seien Kohlrabi und Kopfsalat. Auch Gurken- und Tomatenpflanzen im Gewächshaus hängen voll, und Radieschen und Schnittlauch säe sie regelmäßig nach. Deutlich schlechter als im Vorjahr war allerdings auch hier die Ernte der Süßkirschen. „Die Blüten hatten im Frühjahr Frost bekommen“, erklärt Ingelore Günther.

Eisheilige haben Süßkirschenernte vermiest

Das bestätigt Rolf Hornig vom Verband Mecklenburger Obst und Gemüse: „Die Eisheiligen haben in diesem Jahr ihrem Namen alle Ehre gemacht.“ So habe es bei Süßkirschen durch die kühle Witterung während der Blüte teilweise erhebliche Ausfälle gegeben, allerdings mit regionalen Unterschieden: Mecklenburg sei noch relativ glimpflich davongekommen, wenn in den kritischen Nächten der Himmel mit Wolken bedeckt gewesen sei. „Da können wenige Zehntelgrad eine entscheidende Rolle spielen“, betont der Obstbauexperte. Die Sauerkirschen versprechen hingegen eine gute Ernte.

Hummel auf Studentenblume. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die aktuelle Hitzewelle lässt unterdessen auch die Äpfel gut reifen. Dank der Witterung in den vergangenen Wochen erwartet Hornig eine durchschnittliche Apfelernte: „Für Mecklenburg-Vorpommern rechnen wir mit insgesamt rund 32 500 Tonnen.“ Der Klarapfel gehöre zu den ersten Sorten, die jetzt reif werden. In den nächsten Tagen folge dann der Erntestart für die Sorte Delcorf.

Nach dem Regen kommen die Schnecken

Von einer generell durchschnittlichen Ernte spricht auch der Vizevorsitzende des Vereins der Kleingärtner und Wochenendsiedler „Karstenberg“ in Bad Doberan, Michael Röstel: „Ich kann nicht klagen.“ Auch nicht über die gewaltigen Sonnenblumen, die – vermutlich von Vögeln wild ausgesät – in seinem Garten in die Höhe wachsen: bis zu 2,50 Meter hoch.

Während die Äpfel ganz gut aussehen, fiel Michael Röstels Salat den Spanischen Wegschnecken zum Opfer. „Als es im Juni und Juli feucht war, wurden diese Schnecken wieder aktiv“, erklärt der Kleingärtner. Überhaupt gebe es wegen der wärmeren Winter mehr Schädlinge in den Gärten, auch wenn die momentane Trockenheit zumindest die braunen Nacktschnecken wieder zurückdrängt.

Für Gartenfreunde, die nicht wissen, wohin mit ihrer reichen Ernte, möchte Michael Röstel etwas anregen: „Vielleicht könnte man Abgabestellen einrichten, bei denen man überzähliges Obst und Gemüse abgeben kann.“ Das könnte dann an Menschen gehen, die finanziell nicht so gut dastehen.

Von Axel Meyer-Stöckel