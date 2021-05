Wismar/Bad Doberan/Grevesmühlen

Lange klingeln lässt Sandra Henning das Telefon nicht, als es läutet. Es scheint, als sei sie froh, etwas tun zu können. Die 46-Jährige war fast 15 Jahre arbeitslos und hat bei Novi-Life in Wismar eine neue Perspektive gefunden – ja sogar einen neuen Lebenssinn. Zumindest ist die Hansestädterin erst einmal aus dem Status „Langzeitarbeitslos“ heraus und darf noch bis mindestens Ende 2022 im gemeinnützigen Kaufhaus in der Rostocker Straße 2 tätig sein. Eine finanziell geförderte Festanstellung, wenn auch befristet. Das Glück weiß sie zu schätzen, sagt sie.

Für andere Langzeitarbeitslose sieht es dagegen düsterer aus. Über das Jobcenter ist ihnen bei Novi-Life – hier werden unter anderem gespendete Möbel, Kleidung, Fahrräder, Kinderwagen, Bücher und Haushaltswaren für kleines Geld an Bedürftige verkauft – die Gelegenheit gegeben worden, für ein halbes Jahr wieder eingegliedert zu werden. Sie wurden für die Tourenplanung eingesetzt, halfen an der Kasse aus, sortierten Kleidung, bauten Möbelstücke auf oder ab und nahmen kleine Reparaturen in der Holzwerkstatt vor. Die 20 Teilnehmer in Wismar und drei in Grevesmühlen waren auf dem besten Weg, nach langen Jahren ohne Tätigkeit wieder einen Arbeitsalltag zu bewältigen. Weitere Filialen gibt es in Ludwigslust, Ribnitz-Damgarten, Wolgast und Anklam. Auch hier werden zahlreiche Langzeitarbeitslose integriert. Einige „harte Fälle“ sehen durch die Maßnahme plötzlich wieder einen Sinn darin, täglich gewaschen, rasiert und nüchtern auf Arbeit zu erscheinen.

Politik sieht keine Notwendigkeit der Öffnung

Dann kam der Lockdown und sie konnten nicht mehr eingesetzt werden, weil Sozialkaufhäuser nicht öffnen durften. Aus politischer Sicht gehören sie ebenso wenig wie die Kleiderkammern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zur Grundversorgung. Für die beschäftigten Langzeitarbeitslosen, aber auch für Bedürftige, die auf gespendete Kleidungsstücke, Möbel und Haushaltswaren angewiesen sind, ist das eine Katastrophe.

Mit dem Hörer am Ohr stellt sich Sandra Henning mit freundlicher Stimme vor. „Nein, leider haben wir im Moment nicht geöffnet“, verkündet sie dem Anrufer. Um die Not der Menschen, die dringend ein neues Bett, eine Couch oder eine Hose brauchen, weiß sie aus eigener Erfahrung. Auch Projektleiterin Nicole Sauf kennt die Telefonate, in denen sie bedauerlicherweise mitteilen muss, dass sich auch das Sozialkaufhaus im Lockdown an politische Anweisungen halten muss. Wie andere Geschäfte auch, dürfen sie nicht öffnen. Erst kürzlich habe eine verzweifelte Frau angerufen, die nach dem Tod ihres Mannes in eine kleinere Wohnung ziehen musste und dringend ein Bett und einen Kleiderschrank brauchte. In Zeiten ohne Lockdown wäre sie ins Kaufhaus gekommen und hätte sich ausgesucht, was sie benötigt. „Wir haben ihr telefonisch mitgeteilt, was wir ihr an Möbelstücken anbieten können“, erzählt Nicole Sauf. Ungesehen hat die Betroffene am Ende die Möbel dankbar genommen. „Unsere Fahrer haben sie noch am selben Tag vorbeigebracht.“

Solche Begebenheiten gibt es viele. Größe, Aussehen, Qualität – Sandra Henning führt am Telefon alles bis ins kleinste Detail aus, packt die Ware zusammen, übergibt sie den Bedürftigen und kassiert an der Tür. Möbel werden für eine Pauschale von zehn Euro geliefert. Der Warenabfluss hat durch diese Umstände deutlich abgenommen. Deshalb hat Novi-Life nun reagiert und bei Ebay-Kleinanzeigen einen Account eingerichtet, über den die Waren, vorrangig Möbel, angeboten werden. „Die Kunden können sich alles bequem zu Hause anschauen, aussuchen und uns kontaktieren“, erklärt Silvio Heinrich von Novi-Life. „Das wird rege genutzt“, weiß er. Einzige Voraussetzung: Die Käufer müssen nachweisen, dass sie bedürftig sind. Novi-Life versteht sich quasi als Helfer in der Not. „Wir haben den Auftrag, sozial Schwache zu versorgen“, umschreibt es Silvio Heinrich.

Große Spendenbereitschaft

Durch die Gesamtumstände ist das Lager derzeit voll. Nichtsdestotrotz freuen sich die Verantwortlichen über Spenden. Der Kontakt kann telefonisch über 03841/2240877 aufgenommen werden. „Momentan ist es uns allerdings nicht möglich, kurzfristig zu agieren“, bedauert Silvio Heinrich. Sowohl der Abhol- als auch der Lieferservice sind derzeit auf zwei Tage beschränkt: dienstags und donnerstags von 10 bis 15 Uhr.

Dass die Spendenbereitschaft da ist, merkt auch das DRK. „Vor allem im ersten Lockdown haben die Menschen die Zeit genutzt, ihre Schränke aufzuräumen“, erinnert sich Cornelia Klischke, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Bad Doberan. Auch Ekkehard Giewald vom DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg bestätigt, dass die Kleiderkammern regelrecht überrannt worden seien. Los werden sie im Moment nichts. „Wir müssen leider warten, bis alle anderen Geschäfte auch wieder öffnen dürfen“, bedauert er. Der Rotkreuzspeicher in Grevesmühlen, für den das DRK verantwortlich zeichnet, ist seit Wochen geschlossen und wurde inzwischen zum Testzentrum umfunktioniert.

Auch die Kleiderkammern im Geschäftsbereich des Kreisverbandes Bad Doberan haben in Zeiten von Corona das Nachsehen. Kleiderkammern gibt es in Bad Doberan, Schwaan, Tessin, Rövershagen, Kühlungsborn und Kröpelin. Waren dort sonst insgesamt 20 bis 25 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, sind es nun unter Pandemiebedingungen zwei, die Anrufe entgegennehmen und Aufträge bearbeiten. „Die Container werden weiterhin regelmäßig geleert“, betont Cornelia Klischke und richtet sich damit insbesondere auch an die Menschen, die Kleidung spenden wollen.

Zurück nach Wismar. Sandra Henning möchte nicht tatenlos herumsitzen und schiebt hier ein Dekostück zurecht und wischt dort ein wenig Staub. Ihr Weg führt in den hinteren Bereich der insgesamt 452 Quadratmeter großen Verkaufsfläche von Novi-Life in der Rostocker Straße. Dort sind Alfred Harm (64) und Gerhard Jarzombeck gerade am Werkeln. Das Duo baut ein Bett zusammen, das gespendet worden ist. Ansprechend mit Matratze und Bettzeug soll es präsentiert werden, denn schließlich gibt es irgendwann noch eine Zeit nach dem Lockdown, in der die Kunden persönlich vorbeikommen können.

Alfred Harm greift zum Akkuschrauber. Gerhard Jarzombeck sucht die letzten Dübel zusammen. Mit handwerklichen Tätigkeiten kennt sich der 63-Jährige bestens aus. War er doch jahrelang als Maurer tätig, bevor er arbeitslos wurde. Fast sechs Jahre saß er zu Hause. Bei Novi-Life fand er eine neue Herausforderung, die ihm Spaß macht, die ihn motiviert, morgens aufzustehen. Motivierend – so beschreibt auch Sandra Henning ihren neuen Alltag. „Es macht Spaß und ich hoffe, dass ich noch lange arbeiten darf.“

