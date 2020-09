Wismar

In Mecklenburg gibt es einige ehemalige Industrieanlagen, die entweder auf eine Sanierung und damit eine neue Nutzung warten oder inzwischen saniert einem ganz anderen Zweck dienen.

Ein Überblick über die verschiedenen Anlagen in der Region.

Anzeige

Grevesmühlen

Die Malzfabrik in Grevesmühlen gehört zu den geretteten Industrieanlagen, das Gebäude mit derzeit gut 15 000 Quadratmetern Nutzfläche ist eines der größten Industriedenkmäler in ganz Mecklenburg. Ab 1893 gebaut und immer wieder erweitert, wurde es vor mehr als 100 Jahren zum damals größten Gebäude für die Malzherstellung in Norddeutschland.

Weitere OZ+ Artikel

Wie mag wohl der Kaffee-Ersatz namens „Malfa“ aus Gerste, Roggen und Zuckerrübenschnitzel geschmeckt haben? Von 1920 bis 1960 wurde das Pulver dort produziert – im Jahr 1952 waren das zum Beispiel 803 Tonnen.

Drei Jahre später wurde das Unternehmen zum „Volkseigenen Betrieb“ mit bis zu 4500 Tonnen Malz im Jahr. Im Juni 1990 wurde die Malzfabrik geschlossen, ein Hamburger Bauunternehmer machte aus dem Gebäude eine Einkaufspassage mit Büro- und Praxisräumen, 2004 zog die Kreisverwaltung ins Haus.

Schön: Einzelne Maschinenteile der Malzfabrik sind immer noch als „Deko“ in den Räumen zu finden und zeugen von der ehemaligen Nutzung. Auch das Äußere blieb erhalten, angefangen mit dem Schriftzug und den beiden fast 15 Meter hohen Dunstschloten. Übrigens: zum „ Tag des offenen Denkmals“ gibt es für dieses Jahr einen virtuellen Rundgang durch das Haus auf der Seite des Landkreises.

Bildergalerie: Industriecharme in Mecklenburg

Zur Galerie Architektonisch und auch fotografisch sind alte Industriegebäude immer reizvoll, wenn auch aus Sicht der Denkmalpflege und potenzieller Investoren oder Bauherren keine leichten Objekte.

Auch der Grevesmühlener Wasserturm ist ein Wahrzeichen der Stadt – 1911 erbaut, diente er bis 1967 zur zentralen Wasserversorgung. Nun hat er eine fast genauso wichtige Aufgabe: Er ist Sendemast und Kamerastützpunkt, jede Minute wird ein neues Bild geschossen. Neugierige können ihn auf der www.gvm-info.de/WebCams sehen. Ingenieure sollten sich ihn auch mal genauer angucken, er war damals der erste Wasserturm in Stahlbetonbauweise.

Bad Kleinen

Bahnreisende können das große Silo in Bad Kleinen kaum übersehen. Es entstand 1964 und war die jüngste Erweiterung der „Mühlenwerke“ Bad Kleinen. Die Geschichte der Mühlenwerke begann vor über 100 Jahren, das backsteinsichtige Häuserensemble der Großmühle liegt verkehrsgünstig nah der Eisenbahnschienen. Bis 1945 legten dort sogar Frachtkähne mit Getreide an.

Erst 1993 wurde die Großmühle stillgelegt, vorher war es die größte Mühle in Mecklenburg. Noch ist das Ensemble unsaniert. Mit Mehlspeicher, Mühle, Getreidereinigung inklusive Wasserturm (mit Uhr!), Speicher und dem Silo soll in den nächsten Jahren daraus ein „Mühlenquartier“ werden.

Klußer Mühle

Wer Wismar Richtung Südost auf der L 102 verlässt, kommt gleich nach dem Ortsausgangsschild zur Klußer Mühle. Das imposante Gebäudeensemble mit „Herrenhaus“, der mittigen Mühle und dem Speicher in einer Linie sieht auf den ersten Blick wie eine Ruine aus. Aber: Das Dach ist neu, die Anlage ist gesichert. Und mitunter ist auch was los in den Gebäuden – Kunst und Kultur!

1793 - seit jenem Jahr war die Mühle mit ihren Ländereien im Besitz der Familie Ziemsen. Der Speicher stammt aus der Zeit um 1880, die Mühle vom Ende des 18. Jahrhunderts und das Herrenhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Klußer Mühle ist in Privatbesitz, 2009 gründete sich der Verein „Kulturmühle“, der das Areal für Kunst und Kultur nutzen darf.

Wismar

In Wismar gibt es einige alte Industrieanlagen, die auf neue Ideen und Nutzungen warten. Wer über die Hochbrücke Richtung Stadt fährt, sieht links die „Wismaria“. Der Anblick tut weh, das Dach lässt Brände und Löscharbeiten vermuten, die Fenster sind nicht mehr vorhanden.

Die Malzfabrik ist 1898/99 einst als die zweitgrößte in Mecklenburg gegründet worden. Nach 1945 ist sie zu einem Abfüllbetrieb für Bier umgebaut worden, später Selter, süße Limonade und Säfte. 1990 gehörte die „Wismaria“ zu Coca-Cola. Dann ging es abwärts, verschiedene Investoren versuchten ihr Glück.

Das Denkmal mit gut 10 000 Quadratmetern Nutzfläche und Nebengebäuden wurde zum Schandfleck und sollte sogar abgerissen werden. Der Abriss ist vom Tisch, ein Investor will es sanieren und damit das ganze Umfeld am Mühlenteich und am Rande der Wismarer Altstadt beleben und aufwerten.

Eisenbahnfans sei das Bahnbetriebswerk Wismar empfohlen, direkt hinter dem „regulären“ Bahnhof. Der 12-ständige Ringlokschuppen steht inzwischen unter Denkmalschutz. Auf der Drehscheibe mit den 23 Metern Durchmesser können Loks gewendet werden zum „Einparken“ – die Drehscheibe funktioniert wieder. Die Anlage wird von den „Eisenbahnfreunden Wismar e.V.“ erhalten und Schritt für Schritt saniert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Speicher am Wismarer Hafen lassen inzwischen nur noch erahnen, welche Massen an Getreide und mehr zu DDR-Zeiten im Wismarer Seehafen umgeschlagen wurden. Der Wismarer Hafen war der bedeutendste Seeumschlagsplatz der DDR! Die Speicher stehen unter Denkmalschutz.

Von der Hafenspitze aus guckend fällt der bereits sanierte Ohlerich-Speicher auf, seit 2019 sind dort nach 25 Jahren Leerstand Ferienwohnungen. 1938 wurde der 34 Meter hohe und verklinkerte Getreidespeicher mit seinen 17 Silos fertiggestellt.

Der Krusespeicher (1940 gebaut) dahinter ist derzeit eingerüstet, auch dort sollen Ferienwohnungen entstehen – dauerhaftes Wohnen ist am Hafen durch die Lärmbelastung mit dem nahen Seehafen nicht vorgesehen.

Der Thormann-Speicher (1862) hat zumindest eine sanierte Hülle. Drinnen finden mitunter Ausstellungen oder Ähnliches statt, aber bisher mangels Sanierung nichts Dauerhaftes. Der Löwe-Speicher dahinter mit seinem zehngeschossigem zentralen Turm und dem ausladenden Kranzgesims wurde 1935 gebaut. Dort sollte mal ein großes Tauchzentrum entstehen. Nun steht das Objekt wieder zum Verkauf – für 456 000 Euro. Plus Sanierungskosten.

Bad Doberan

In Neubukow steht eine der wenigen noch erhaltenen Holländerwindmühlen mit „Bilauschen Ventikanten“. Kurt Bilau entwickelte vor 90 Jahren und inspiriert von Flugzeugflügeln die neue Mühlenflügelform mit einer bis zu dreifach verbesserten Windausbeute!

Die Flügelspannweite beträgt 24 Meter. Baujahr 1910 – wurde die Mühle liebevoll privat saniert, in wenigen Wochen im Jahr können Interessierte sich dort sogar einmieten!

Auch im Wasserturm in Bad Doberan kann man Ferien machen. 1927 wurde er auf dem 43 Meter hohen Tempelberg gebaut, 22 Meter hoch ist er aus massivem Backstein. Saniert ist er seit 2004, seit 2012 ein Feriendomizil.

Rostock

Rostock ist die Stadt der Industrie-Denkmale. Aber nicht jedes Gebäude mit dem Charme der Industriearchitektur konnte gerettet werden, Schmuckstücke wie das Gasometer oder spannende Objekte wie das Dieselmotorenwerk wurden abgerissen, auch die Heinkel-Mauer beispielsweise ist mittlerweile nur noch Geschichte.

Andere Objekte konnten mit einer neuen Nutzung gesichert werden. 2013 begannen die Umbauarbeiten der ehemaligen Spirituosenfabrik „Anker“ zum Supermarkt mit Wohnungen, eine neue Chance für das Denkmal in der Doberaner Straße nach Jahren des Zerfalls. 1872 erbaut, hatte das Backsteingebäude drei große Brände hinter sich.

Zum Schluss standen nur noch die Fassaden des Sudhauses und der alte Malzturm. Immer wieder wurden Abrissanträge gestellt und – zum Glück – nicht stattgegeben. Das Gebäude war übrigens erst Brauerei. 1884 übernahmen Mahn & Ohlerich die Produktion, 1906 bauten sie es zur Mälzerei um. Nach Bombenschäden und Wiederaufbau wurde dort von 1948 bis 1994 Schnaps gebrannt.

Das ehemalige Elektrizitätswerk in der Bleicherstraße wurde zur Seniorenresidenz, eine ehemalige und unter Denkmalschutz stehende Schiffbauhalle wurde entkernt und zum Supermarkt. Im so genannten Werftdreieck wird auch ein ehemaliger Hellingkran zum Hochzeitskran, ab Mai 2021 können Paare sich dann in luftiger Höhe das Ja-Wort geben und dort sogar die Hochzeitsnacht verbringen.

Von Nicole Hollatz