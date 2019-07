Kühlungsborn

Die Tour startet in der Ostseeallee. Dort besteht die Möglichkeit, ein Fahrrad zu leihen. Die Anreise mit dem eigenen Fahrrad ist unter anderem mit dem Molli möglich. Gegenüber des Bahnhofes Ost durch die Rudolf-Breitscheid-Straße gelangt man ebenfalls zum Startpunkt. Die Fahrt geht in Richtung Balticplatz und dort links durch den Park. Dort gibt es einen schattigen Spielplatz und verschiedene Cafés für eine erste Rast.

Für steilen Weg entschädigt die Aussicht

Anschließend rechts in die Poststraße. Nach etwa 800 Metern halb rechts abbiegen. Die Reriker Straße führt dann bis zum Grünen Weg, in den Sie rechts abbiegen. An der nächsten Gabelung beginnt die Kühlungsborner Straße, die in Bastorf zum Leuchtturm Buk führt. Für den steilen Weg entschädigen ein Café und eine wunderschöne Aussicht.

Auf der anderen Seite des Leuchtturms führt ein Feldweg Richtung Naturschutzgebiet Riedensee bis zur Straße Kägsdorfer Landweg, der an der Reriker Straße endet. Linker Hand geht es zurück zur Poststraße und bei Gabelung nach links, links auf Reriker Straße über Fritz-Reuter-Straße nach links auf Poststraße und zurück zum Balticplatz. Dort ist ein erfrischendes Bad in der Ostsee der krönende Abschluss der Tour.

Cora Meyer