Medienentwicklung in Rerik kann weiter gehen

„Das ist auch so eine Never-Ending-Story“, sagte Wolfgang Gulbis, Bürgermeister der Stadt Rerik, während der ersten online stattfindenden Stadtvertretersitzung am vergangenen Donnerstag. Damit leitete er den Tagesordnungspunkt zur Grundschule Rerik und die Bestätigung des Medienentwicklungsplans ein.

„Vor gefühlt fünf Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland fünf Milliarden Euro in einen Topf getan, um die Schulen in Deutschland mit digitaler Technik auszustatten“, sagte Gulbis. Und schon käme dieses Thema nun in Rerik an. Jetzt sei das Geld seit zwei Jahren da.

Förderantrag liegt auf Eis

„Auf Antrag wird das Geld an die jeweilige Schule weitergereicht und vor diesem Hintergrund ist der Medienentwicklungsplan zu sehen“, erklärt der Bürgermeister weiter. Dieser wurde demnach von der Schule, dem Elternrat und dem Zweckverband Elektronische Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam erarbeitet, um überhaupt einen Förderantrag für das Geld zu stellen. „Der Förderantrag wurde gestellt, liegt aber solange auf Eis, bis der Medienentwicklungsplan nachgereicht ist.“

Die Mitglieder der Stadtvertretersitzung stimmten dem Medienentwicklungsplan einstimmig zu. Somit kann nun der Förderantrag weiter bearbeitet werden und es kann an der Schule in Rerik weiter geplant werden.

Der Medienentwicklungsplan beschreibe die grundsätzlichen Anforderungen, Rahmenbedingungen und die Methodik zu den Bereichen Technik, Vertrieb und Service, Fortbildung und Finanzen und das Umsetzten der digitalen Bildung an der Schule in Rerik. Er schaffe damit die planerischen Rahmenbedingungen, mit denen Digitale Bildung als erweiterter schulischer Bildungsauftrag ermöglicht werde. Der Entwicklungsplan müsse in den kommenden Jahren an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.

