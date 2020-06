Mehr Brandschützer im Landkreis Rostock

Bad Doberan

Zum dritten Mal in Folge verzeichnet der Kreisfeuerwehrverband im Landkreis Rostock eine Steigerung der Mitgliederzahlen. „Mit dem Stichtag 31. Dezember 2019 zählen wir 4182 aktive Kameradinnen und Kameraden, 1067 Ehrenmitglieder sowie 1511 Kinder und Jugendliche in den 104 Jugendfeuerwehren“, freut sich Kreiswehrführer Mayk Tessin. „Damit verzeichnen wir 6760 Mitglieder in unseren insgesamt 162 Wehren.“

Der Zuwachs gerade auch in den Jugendwehren käme nicht von ungefähr, meint Tessin: „Im Landkreis wurden im vergangenen Jahr an 44 Kindertagesstätten 865 Kinder und an 35 Schulen 2862 Schüler im Rahmen der Brandschutzerziehung unterrichtet.“ Im Fokus stehe dabei, den verantwortungsbewussten Umgang mit Feuer zu schulen und ein Vertrauensverhältnis zur Feuerwehr aufzubauen, um so die Folgen von Bränden zu minimieren oder gar eine Entstehung von Bränden zu verhindern.

Anzeige

„2019 ist das Jahr mit den zweitmeisten Einsätzen seit dem Zusammenschluss der Kreise Bad Doberan und Güstrow.“ Mayk Tessin, Kreiswehrführer im Landkreis Rostock Quelle: Johanna Hegermann

Weitere OZ+ Artikel

Pilotprojekt zur Brandschutzaufklärung für Senioren

Und: „Durch unseren Verband wurde ein Pilotprojekt entwickelt, um auch Senioren im Rahmen der Brandschutzaufklärung über die Gefahren durch Feuer und über das richtige Verhalten im Notfall zu informieren“, macht Tessin deutlich. „Durch den Kameraden Karsten Franck konnte das Konzept bereits umgesetzt werden, weitere Gruppen werden in diesem Jahr folgen.“

Nachdem 2018 mit 2212 Einsätzen das einsatzreichste Jahr nach der Kreisgebietsreform gewesen sei, habe sich diese Zahl jetzt um 256 auf insgesamt 1956 Einsätze reduziert. „Damit ist 2019 aber immer noch das Jahr mit den zweitmeisten Einsätzen seit dem Zusammenschluss der Kreise Bad Doberan und Güstrow“, stellt der Kreiswehrführer klar.

Neue Fahrzeuge : Land stellt 50 Millionen Euro bereit

Um dabei bestmöglich gerüstet zu sein, stelle das Land MV für die Jahre 2020 bis 2023 rund 50 Millionen Euro für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen bereit, sagt Mayk Tessin: „Neben der zentralen Beschaffung von Spezialtechnik für die Waldbrandbekämpfung ist auch die zentrale Beschaffung von Fahrzeugen für die gemeindlichen Feuerwehren mit einem hohen Fördersatz des Landes MV vorgesehen.“ Dies umfasse zum einen Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wasser (TSF-W) zugunsten insbesondere kleinerer Feuerwehren, andererseits auch TLF 3000 und LF 20 für Feuerwehren mit Aufgaben im überörtlichen Brandschutz.

„Ich kann diese zentrale TSF-W-Beschaffung auf das Deutlichste begrüßen“, betont Tessin. „Das ist eine Stärkung des Brandschutzes im ländlichen Raum, bei dem die Notwendigkeit auf der Hand liegt.“ Mit Datum vom 10. März hätten 40 Gemeinden im Landkreis 49 Anträge für eine TSF-W-Beschaffung an das Land gestellt: „Wir hoffen, dass alle Anträge Berücksichtigung finden.“

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke