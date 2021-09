Güstrow

Das Bürgerbegehren der Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi für einen besseren Personalschlüssel in der Krippenbetreuung im Landkreis Rostock ist aus formellen Gründen unzulässig. Darüber informiert Landrat Sebastian Constien (SPD) in seinem Verwaltungsbericht. Zwar sei die notwendige Anzahl an Unterschriften erreicht worden. Aber: „Die Forderungen müssen finanziell untermauert sein. Ohne Kostendeckungsquelle darf das Bürgerbegehren nicht zur Abstimmung gestellt werden. Das ist hier der Fall.“

Rückblick: Im Frühjahr hatten die Gewerkschaften GEW und Verdi mit dem Sammeln von Unterschriften für einen besseren Personalschlüssel in der Kinderbetreuung in der Hansestadt Rostock sowie dem Landkreis begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern kommen auf einen Erzieher sechs Krippenkinder. „Bei 60 Kindern sind das zehn Erzieher. Wir brauchen wegen Urlaub und Krankheit aber mehr Personal“, erläutert Erik von Malottki (SPD), Referent für Jugendhilfe, Sozialarbeit und Organisationspolitik bei der Bildungsgewerkschaft GEW in MV. Statt zehn Erzieher auf 60 Kinder sollten es 13,6 Erzieher sein. Mehr als 6000 Unterschriften waren im Landkreis Rostock zusammengekommen.

Von der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens habe er noch nicht erfahren, so Erik von Malottki. „Ich werde eine rechtliche Prüfung empfehlen“, sagt er. Ziel sei es nach wie vor, die Bedingungen für die Kinder zu verbessern. Das könne auch ohne ein Bürgerbegehren gehen – so wie in Rostock. Hier hatte die Bürgerschaft entschieden, 100 neue Stellen zu schaffen. Die 6000 Unterschriften der Bürger dürften nicht ignoriert werden.

Thema im Ausschuss

Landrat Constien weist ausdrücklich darauf hin, dass der Landkreis Rostock sich mit dem Thema beschäftige. „Wir müssen darüber im Dialog bleiben. Der Jugendhilfeausschuss und damit der Kreistag hat sich des Themas schon angenommen. Kreisverwaltung, Kreistag und Träger sind im Gespräch dazu und arbeiten an einer Lösung. Das wird nicht sofort funktionieren. Wir laden die Initiatoren des Bürgerbegehrens dazu ein, konstruktiv daran mitzuwirken.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Susann Wieland, Vorstandsmitglied Bad Doberaner Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, der Träger mehrerer Kindertagesstätten ist, hatte sich Anfang Juni bereits für eine Veränderung ausgesprochen: „Es ist längst überfällig, dass der Betreuungsschlüssel geändert wird“, sagte sie. „Es nimmt Zeit in Anspruch, individuell auf die Kinder einzugehen und genau zu beobachten, was jedes Kind braucht.“ Zudem hätten sich mit der Zeit Krankenstände erhöht und Urlaubstage geändert. „Das ist mit dem Personalschlüssel kaum noch abzudecken“, sagte Susann Wieland.

Von Anja Levien