Mehr Nachhaltigkeit: Satow will Hybrid-Fahrzeug testen

Satow

Um künftig umweltfreundlicher unterwegs zu sein, will die Satower Gemeindeverwaltung den Einsatz eines Hybrid-Fahrzeuges testen. „Der Bereich, der in unserer Gemeinde abgefahren werden muss, ist groß“, sagt Bürgermeister Matthias Drese (SPD). „Deshalb haben wir uns erstmal gegen ein reines Elektrofahrzeug entschieden.“

Um die entsprechenden technischen Voraussetzungen zu schaffen, werde jetzt vor dem Rathaus am Heller Weg eine Ladesäule installiert, so Drese: „Das ist aber noch nicht alles – auf der anderen Seite der Parkflächen hat die Eon Energie Deutschland GmbH eine öffentliche Doppelladesäule aufgebaut – hier können zwei Elekroautos gleichzeitig Ökostrom tanken.“ Und das per Ladekarte, Smartphone-App oder SMS.

„Damit ist es mit den Bautätigkeiten direkt vor dem Rathaus aber noch nicht getan. „Aktuell wird hier auch noch ein Leerrohr bis zur Schule verlegt“, erklärt Drese. „Für eine Glasfaserleitung, die spätestens zum neuen Schuljahr angeschlossen werden soll.“ Die Schule am See könne dann auf deutlich schnellere Internetgeschwindigkeiten zurückgreifen.

Acht Wochen Zeitverzug bei Schulneubau

Apropos Schule: „Beim Neubau sind wir etwa acht Wochen im Verzug“, erklärt Satows Bürgermeister. „Zunächst haben Asbest-Funde im Boden für Verzögerungen gesorgt, dann hat uns der Wintereinbruch überrascht.“ Aktuell seien die Arbeiter in der dritten Etage beschäftigt: „Positiv ist, dass wir uns immer noch im avisierten Kostenrahmen bewegen.“

Von Lennart Plottke