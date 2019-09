Mehr Parkplätze auf dem Doberaner Buchenberg

Bad Doberan

Die Verkehrsströme auf dem Doberaner Buchenberg besser kontrollieren und gleichzeitig mehr Parkplätze schaffen – diese Vorhaben will die Stadt in den kommenden Wochen anpacken. Nach einer Verkehrsbegehung und Vermessung präsentiert Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) jetzt erste Ergebnisse. „Auf der Ehm-Welk-Straße in Höhe der Apotheke wird es insgesamt zehn neue Parkflächen geben“, kündigt Arenz an. „Damit wollen wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.“

Wir werden zwischen den beiden Parkbereichen eine Lücke lassen, um die Autos zum Abbremsen und Langsamer-Fahren zu animieren.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Denn zum einen solle so der Verkehr beruhigt werden: „Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt werden wir an der Straße jeweils fünf Parkflächen hintereinander einrichten und zwischen diesen beiden Bereichen eine Lücke lassen, um die Autos zum Abbremsen und Langsamer-Fahren zu animieren.“

Stadt schafft bis zu 15 neue Parkflächen

Andererseits sorge man so auch für mehr Stellplätze, betont der Rathaus-Chef: „Auf dem gesamten Buchenberg soll es nach und nach bis zu 15 neue Parkflächen geben – die entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen sind raus.“ Dafür wolle man auch auf der Seidel- und Brinkmannstraße die „Querparkplätze“ markieren, so Arenz: „Zur besseren Orientierung – damit soll künftig vermieden werden, dass Autos gleich mehrere Plätze besetzen, weil sie unsauber eingeparkt sind.“ Zudem würden durch das Versetzen von Parkschildern noch fünf weitere Parkplätze geschaffen.

Eine weitere Überlegung: Anwohner-Parken. „Da haben wir auch die Transporter im Blick, die am Freitag abgestellt werden, das ganze Wochenende die Stellplätze blockieren und erst am Montag wieder wegfahren“, sagt Jochen Arenz.

Bei einem Bürgerdialog Mitte Mai auf dem Doberaner Buchenberg hatte sich neben einer mangelhaften Lebensmittelversorgung vor allem das Parkplatzproblem herauskristallisiert. Anwohner hatten sich unter anderem darüber beschwert, ihre Autos auf Wiesen abstellen zu müssen und dafür auch noch Knöllchen zu kassieren. Auch diesen Notsituationen soll jetzt entgegengewirkt werden.

Von Lennart Plottke