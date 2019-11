Mehr Platz für die Körbe am Nienhäger Strand

Nienhagen

Nicht nur meckern, sondern sich einbringen – das war der Wunsch der Arbeitsgruppenleiter, die auf einer Bürgerversammlung im Nienhäger Freizeitzentrum am Mittwochabend ihre Projekte vorstellten. Dabei ging es auch um altersgerechten Wohnraum, der jedoch aufgrund fehlender Bauplätze und finanzieller Mittel zurzeit nicht umsetzbar ist. Mehr als 80 Gäste waren anwesend, darunter auch sämtliche Gemeindevertreter.

In Nienhagen leben viele kluge Köpfe, die sich ehrenamtlich und kreativ einbringen. Aus der Gemeindeentwicklungskonzeption ( GEK) heraus entstanden Arbeitsgruppen – so auch die AG Friedhof, die sich mit der Umgestaltung des Ruheplatzes befasst. Darüber hinaus stellte auch der Kulturverein seine umfangreichen Aktivitäten vor. Prof. Karl-Heinz Breitzmann ist Leiter der Kreativgruppe, zu der auch Prof. Jürgen Lüsch und Erika Höfer gehören. Zudem ist Breitzmann Leiter der Bürgergruppe Mehrzweckhallte: „Uns ist es wichtig, jederzeit Transparenz über unsere Arbeit für Einwohner zu erreichen. Und wir bitten um mehr Bürgerbeteiligungen zu wichtigen Entwicklungsfragen.“

FKK-Bereich verlegen und verkleinern

Dr. Harald Liepert stellte das Konzept der AG Strandverbesserung vor. „Federführend dafür sind jedoch Kurt Weidmann, Siegfried Bonin und Peter Schulz“, sagte er. Viel zu dicht stünden im Sommer die 120 Strandkörbe. Der Strand sollte anderes aufgeteilt werden, so dass der FKK-Bereich weiter nach hinten verlegt und verkleinert werden kann. „Es sind doch vor allem Ältere, die ihn nutzen“, erklärte Liepert. Nach seiner Auffassung werde FKK heutzutage nicht mehr so angenommen wie früher: „Wir schlagen deshalb eine Umwidmung zweier Buhnenfelder von FKK- in Textilbereich vor und ermöglichen so das Aufstellen von Strandkörben in weiteren Feldern.“

Der Strandbereich im Ostseebad Nienhagen ist für die Rettungsschwimmer nur teilweise einsehbar. Das soll sich ändern - sowie auch die Einteilung des FKK- und Textilbereiches. Quelle: Sabine Hügelland

Die Buhnenfelder drei und vier sollten Familien, einem Kinderstrand mit Spielgerät, Badeinsel im Wasser sowie einem Nichtraucherbereich vorbehalten sein, sagte der Nienhäger. Diese Felder befinden sich im Bereich der Haupttreppe. Der zentrale Strandbereich ist meist bis an die Kapazitätsgrenze und manchmal darüber hinaus belegt. In den unmittelbar westlich und östlich angrenzenden Abschnitten befinden sich weniger Gäste. Ein saisonaler Holzplattenweg könnte den Weg dahin erleichtern. Allerdings sei dort der WLAN-Empfang schlecht bis gar nicht vorhanden.

Schlechte Sicht für Rettungsschwimmer

Weiterhin gibt es Überlegungen zur Verbesserung der Strandsicherheit. Die AG-Mitglieder sprachen im Vorfeld mit DRK-Rettungsschwimmern, um so zu erfahren, wo es hakt. „Die Positionierung der Rettungskräfte an nur einer Seite des Strandes ist suboptimal“, sagte Liepert. „Nur zwei von zehn Buhnenfelder können gut einsehen werden.“

Die Vorstellung der AG: Den Turm aufstocken und mit einer Plattform versehen oder abreißen und neu bauen: „Auch der Neubau eines mobilen Rettungsturms oder ein zweigeschossiger Ausbau des Ostturmes mit Dachterrasse und Doppelnutzung DRK oben sowie Boots- und Angelverein unten wäre möglich.“ Alternative: eine wettergeschützte Beobachtungsstelle unter oder am Podest des barrierefreien Abgangs.

