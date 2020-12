Börgerende

Damit sich Einheimische und Gäste in Börgerende-Rethwisch neben einem Bad in der Ostsee oder einem Strand-Spaziergang auch anderweitig fit halten können, wird aktuell eine Grünfläche im Gebiet An der Waterkant zu einem öffentlichen generationsübergreifenden Erholungsraum umgestaltet. Dazu sind hier Spiel- und Sportgeräte für alle Altersgruppen geplant – etwa eine Spielkombination, eine Vogelnestschaukel sowie fünf Outdoor-Fitnessgeräte.

„Die Spielgeräte sind schon aufgebaut“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Jetzt muss der TÜV sie nur noch abnehmen – dann können die Kinder den Spielplatz in Beschlag nehmen.“

„Die Gemeinde setzt zumindest ein wenig die Vorgaben des Bebauungsplanes um, der auf dieser Fläche eine Parkanlage mit Angeboten für Sport und Freizeit vorsieht.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Auch die Fitnessgeräte seien bereits angeliefert und sollen in den kommenden Wochen aufgestellt werden, so Hagemeister: „Dann setzt die Gemeinde zumindest ein wenig die Vorgaben des Bebauungsplanes um, der auf dieser Fläche eine Parkanlage mit Angeboten für Sport und Freizeit vorsieht.“ Insgesamt kostet diese Baumaßnahme für Spiel und Fitness knapp 88 000 Euro.

Öffentliche Spielplätze werden erweitert

Wenn der TÜV die Spielgeräte überprüft hat, können die Kinder Kletterturm, Rutsche und Vogelnestschaukel in Beschlag nehmen. Quelle: Lennart Plottke

Darüber hinaus werden im Gemeindegebiet die öffentlichen Spielplätze erweitert. So wurden auf dem Spielplatz am Rapsweg in Rethwisch eine Mini-Vogelnestschaukel sowie auf dem Spielplatz an der Seestraße ein Kleinkindspielgerät mit Viereckturm, einer Rutsche, einem Sprossenaufstieg, einer Treppe und einer Rampe aufgebaut. Gesamtkosten hier: knapp 15 000 Euro. „Die alten Spielgeräte waren ja schon vom TÜV gesperrt und entfernt worden“, erklärt Hagemeister. „Wir mussten hier jetzt handeln.“

