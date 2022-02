Mehr als 100 Autoreifen illegal in Kröpelin entsorgt

Kröpelin

Mehr als 100 Autoreifen sind an der Straße Am Wasserwerk in Kröpelin abgeladen worden. Der Landkreis Rostock und die Stadt Kröpelin haben sich die illegale Müllablagerung am Mittwoch angesehen und kümmern sich nun um die fachgerechte Entsorgung. Immer wieder müssen Städte und Gemeinden Abfall, den Unbekannte in die Natur gekippt haben, entsorgen und die Kosten dafür tragen.

Die Stadt sei darauf angewiesen, dass Bürger illegale Müllablagerungen melden, so Hauptamtsleiter Ingo Schultz. So sei es auch im Fall der Autoreifen gewesen, eine sehr versteckte Ecke. Die Straße ist eine Sackgasse. Schon einmal hatte die Stadt in dem Bereich mit Müllablagerungen zu tun.

Anzeige gegen Unbekannt

Nicht nur hier. Auch im Bereich Judenfriedhof oder auf Waldparkplätzen würde immer wieder Abfall entsorgt. „Das ist immer ärgerlich. Über den Bauhof sammeln wir das dann ein und richten den Ort wieder her“, sagt Ingo Schultz. Zumindest das, was auf gemeindeeigene Flächen abgelegt wurde. Jeder Grundstückseigentümer ist selbst für die Entsorgung verantwortlich. Bei der Polizei werde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Mehr Möglichkeiten haben wir nicht.“ Meist werde Hausrat entsorgt, ein Kühlschrank sei auch schon mal dabei gewesen.

„Das ist unverständlich. Die Menschen sind sich bewusst, was sie da machen“, sagt Ingo Schultz. Dabei gebe es im Landkreis Rostock mit den Wertstoffhöfen Angebote, den Müll fachgerecht zu entsorgen.

In Gemeinde Biendorf auch Altreifen entsorgt

Auch in der Gemeinde Biendorf werden Autoreifen illegal entsorgt. Wie Bürgermeisterin Peggy Freyler vor Kurzem berichtet, gebe es einen riesen Haufen nahe Wischuer Richtung Rerik. Hier wurden die Reifen auf dem Grundstück eines Landwirtes entsorgt. „Den haben wir angeschrieben, dass er diese auf seine Kosten zu entsorgen hat“, sagte Peggy Freyler.

Bei falscher oder illegaler Entsorgung stellen Altreifen durch die in ihnen enthaltenen Stoffe eine potenzielle Gefahr für Mensch und Umwelt dar, informiert der ADAC. Pro Jahr würden in Deutschland etwa 600 000 Tonnen Altreifen in Abfallentsorgungsanlagen angeliefert. Europaweit summiere sich der „Reifenmüll“ auf etwa 3,4 Millionen Tonnen.

Auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Rostock werden Autoreifen nicht angenommen. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft verweist hier auf den Fachhandel oder die Autowerkstatt/ Autoverwertung.

Von Anja Levien