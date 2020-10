In Reddelich gab es mal eine Strohmanufaktur, in Brodhagen eine Kalkbrennerei und 1954 führte die kleine Friedensfahrt durch Reddelich: In einer Chronik für die Gemeinde Reddelich und Brodhagen haben zwei Männer jetzt spannende Fakten zusammengetragen. Mehr als 800 Jahre Geschichte sind auf 306 Seiten festgehalten.