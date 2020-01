Kühlungsborn

Es klingt einfach: Damit auch Gehbehinderte ohne Schwierigkeiten ins Rathaus gelangen können, will die Stadt Kühlungsborn einen Lift anbauen. Doch dafür muss sie erst beim Land um Erlaubnis fragen. Denn das Gebäude in der Ostseeallee steht unter Denkmalschutz. Es muss instand gehalten und besonders gepflegt werden. Wer um oder anbauen möchte, braucht eine Genehmigung. Das gilt nicht nur für das Rathaus: Allein in Kühlungsborn listet der Landkreis im Februar 2018 über 70 Denkmale auf. Dazu gehören natürlich viele der alten Villen, die zum Teil aus dem 19. Jahrhundert stammen. Ein besonders prominentes Beispiel ist die Villa Baltic, die gerade von den neuen Eigentümern, den Projektentwicklern Jan und Berend Aschenbeck, saniert wird.Auch die Villa Laetitia, Sitz der Tourist Information und der städtischen Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH ist schützenswert. Eines der ältesten Gebäude in Kühlungsborn überhaupt ist die Kirche. Die Gemeinde feierte im vergangenen Jahr 800. Jubiläum. Diese drei Gebäude konnten Interessierte beim vergangenen Tag des offenen Denkmals besichtigen.

Mehr als Villen und Kirchen

Denkmalschutz gilt aber nicht nur für Kirchen und Villen, die das Gesicht Kühlungsborns prägen. So muss beispielsweise die Seenotrettungsstation in West vorsichtig behandelt werden. Sie stammt aus der Zeit der Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Jahr 1865. Daran soll sie noch heute erinnern. Aktiv genutzt wird das Gebäude neben der Kunsthalle – ebenfalls denkmalgeschützt – aber nicht mehr.

Um als Denkmal zu gelten, gibt es kein Mindestalter. Bereits 1973 wurde der Grenzturm in Kühlungsborn Ost errichtet. Zu DDR-Zeiten war er gefürchtet, weil von hier aus die Ostsee beobachtet und jedes kleinste Ereignis protokolliert wurde. Heute steht der Turm unter Schutz. Auch das Mahnmal für die Opfer des Faschismus in der Strandstraße ist denkmalgeschützt – genauso wie die Vater-und-Sohn-Statue an der Seebrücke. Geschaffen von Reinhard Schmidt wurde sie 1969 aufgestellt.

Hier gibt es weitere Denkmale Auf der Liste des Landkreises stehen insgesamt mehr als 3000 Denkmale zwischen Admannshagen und Zietlitz. Einige der bekannteren in der Umgebung von Kühlungsborn sind der Leuchtturm Buk mit Wärterhaus sowie Gutshaus und Park in Kägsdorf. Im benachbarten Wittenbeck ist ein Bauernhof mit Wohnhaus, Pferdestall, Kuhstall und Scheune als Denkmal eingestuft. Das gleiche gilt für das Heimatmuseum in Rerik sowie die Windmühle und die Alte Schule in Steffenshagen. Denkmalgeschützt sind in Rerik, Steffenshagen und Kröpelin zudem unter anderem die Kirchen. Auch in Neubukow stehen zahlreiche Gebäude unter Denkmalschutz. Unter anderem der Bahnhof, die Post, die Schule und die Gedenktafel für Heinrich-Schliemann.

Auch die Toiletten am Bahnhof sind geschützt

Wesentlich älter ist die Scheune in der Poststraße 11. Sie ist ein Relikt der Hufe 5, die der Fleischer Paul Ahrend bewirtschaftete. Er hielt dort Vieh und baute Futter für die Tiere an. Das ehemals dazugehörende Wohnhaus wurde in den 1920er Jahren abgerissen. An seiner Stelle steht jetzt das Landhaus Ahrend.

Unter Denkmalschutz steht auch das kleine Häuschen an der Ecke Hermannstraße/Schulzentrift, in dem heute ein Imbiss untergebracht ist. Früher gab es dort Brot zu kaufen. Der Pavillon wurde von 1905 an als Verkaufsstelle für die Backwaren aus der Dampfbäckerei Norden genutzt. Noch bis zur Wende wurde dort Brot verkauft.

Denkmalgeschützt sind auch die Bahnhöfe Kühlungsborn Ost und West, jeweils mit Empfangs- und Toilettengebäuden. In Ost stehen explizit auch die Uhr, das Kontrollhäuschen und der Güterschuppen unter Schutz. In besonders erhaltenswürdigen Mauern spielen auch die Kinder des Kindergartens „Villa Regenbogen“ in der Strandstraße.

Von Cora Meyer