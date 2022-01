Bad Doberan

Der Streit um den Neubau eines Rewe-Marktes an der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan könnte sich vielleicht dieses Jahr vor dem Verwaltungsgericht Schwerin entscheiden. Wie dieses mitteilt, seien mehrere Klageverfahren am Gericht anhängig.

„Geplant ist bislang, alle Verfahren gemeinsam zu verhandeln und zu entscheiden, wenn die Beteiligten jeweils vollumfänglich Stellung genommen haben werden“, teilt ein Gerichtssprecher mit. Soweit die pandemische Lage es zulasse, dürfte auch „angesichts der erkennbaren wirtschaftlichen Bedeutung der Verfahren eine Terminierung aller Verfahren noch im laufenden Jahr 2022 in Betracht kommen“.

Hintergrund: Zwischen Nienhäger Chaussee, Am Mühlenfließ und Thünenstraße möchte die Rewe-Group einen neuen Rewe-Markt bauen. Dafür gibt es eine Baugenehmigung vom 30. März 2021, die der Landkreis Rostock als zuständige Behörde erteilt hat. Der alte Gebäudekomplex, in dem sich früher unter anderem ein Küchenstudio, ein Angelfachmarkt und eine Bar befanden, war im Mai 2021 abgerissen worden, Bauzäune aufgestellt und ein Plakat, das die Eröffnung des Marktes für das vierte Quartal 2022 ankündigte, angebracht worden. Bauzäune und Plakat sind mittlerweile wieder verschwunden.

Nach Aussage von Rewe-Sprecherin Stefanie Behrens hält das Unternehmen am Standort Bad Doberan fest. Derzeit seien noch rechtliche und planerische Fragen zu klären, informierte sie zum Ende des vergangenen Jahres.

Vier Verfahren am Gericht anhängig

Derzeit sind vier Verfahren am Verwaltungsgericht Schwerin in Bezug auf den geplanten Rewe-Markt und den bestehenden angrenzenden Norma-Markt anhängig. In drei Verfahren wende sich der Betreiber des Norma-Marktes gegen die begünstigten baurechtlichen Bescheide für den Rewe-Markt, die der Landrat des Landkreises Rostock erteilt hat, und begehre deren Aufhebung.

„Bei diesen Bescheiden handelt es sich zum einen um sogenannte Bauvorbescheide, mit denen bestimmte baurechtliche Vorfragen beschieden wurden, zum anderen um Baugenehmigungen, den Bau des geplanten Supermarktes betreffend“, informiert der Gerichtssprecher. Der Betreiber des Norma-Marktes versuche mit den genannten Klageverfahren den Bau des angrenzenden Rewe-Marktes in der genehmigten Form zu verhindern.

Die Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 „Kammerhof“ der Stadt Bad Doberan mit einer darin vorgenommenen Festsetzung als Mischgebiet nach Paragraph 6 Baunutzungsverordnung.

„Einer der rechtlichen Hauptstreitpunkte in den genannten Verfahren ist die Frage, ob der Bau des Rewe-Marktes angesichts der weiteren schon vorhandenen Super- bzw. Lebensmittelmärkte mit dieser Vorgabe noch im Einklang steht oder die gewerbliche Nutzung in diesem Mischgebiet die Wohnnutzung (damit zu stark) überwiegen und damit womöglich den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht mehr entsprochen würde“, erläutert der Gerichtssprecher weiter.

Drei Supermärkte an der Nienhäger Chaussee

An der Nienhäger Chaussee befinden sich ein Penny-, ein Norma sowie ein Netto-Markt. Bevor der Netto-Markt gebaut wurde, hatte die Stadt 2016 sogar eine Veränderungssperre über den Bebauungsplan gelegt gehabt. Mit dieser sollte verhindert werden, dass sich nicht nur Einzelhändler an der Nienhäger Chaussee ansiedeln.

Der Netto-Markt hatte bereits einen positiven Bauvorentscheid. In der Zwischenzeit sind auch Wohnhäuser an der Chaussee entstanden, wird ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen gebaut und auch die Kirche hat ihr Grundstück neben dem Penny für den Wohnungsbau verpachtet.

Das vierte Klageverfahren betrifft die Erweiterungspläne des Norma-Marktes. Hierbei handle es sich um eine Anfechtungsklage des Betreibers des Rewe-Marktes, „mit dem dieser die Aufhebung der dem Betreiber des Norma-Marktes erteilten Baugenehmigung aus dem August 2019 für die Erweiterung dieses Marktes von einer bisherigen Verkaufsfläche von etwa 925 Quadratmeter auf etwa 1200 Quadratmeter“ bewirken möchte.

„Insoweit stellen sich ebenfalls bauplanungsrechtliche Fragen, ob und wann ein solcher großflächiger Einzelhandelsbetrieb den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht“, so der Gerichtssprecher abschließend.

Von Anja Levien