Mehrere Teilnehmer bei Spaziergang durch Bad Doberan

Bad Dober

Zum dritten Mal liefen viele Menschen durch Bad Doberan, um auf ihren Wunsch nach Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung aufmerksam zu machen. Sie trafen sich erneut um 18 Uhr am Markt. Und starteten trotz eiskalten Windes und Nieselregen in Richtung Kamp. Die Polizeibeamten vor Ort schätzten das die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf etwas über 200.

Zu dem Spaziergang wurde unter anderem in einer Telegram-Kanal aufgerufen. In diesem werden Nachrichten rund um die Corona-Maßnahmen und Berichte über Demonstrationen gegen diese geteilt sowie Impfungen gegen das Coronavirus infrage gestellt. Am Abend waren erneute keine Botschaften zu vernehmen, sondern nur Lichterketten und Kerzen sowie Regenschirme zu sehen. Zudem machte die Gruppe mit Trillerpfeifen auf sich aufmerksam.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei kontrolliert vor Ort die Sicherheit

Angemeldet war die Veranstaltung nicht, wie die Polizei bestätigte. Da es sich nur um einen Spaziergang und keine Demonstration handelt, sei dies auch nicht nötig, wie Bürgermeister Jochen Arenz schon in den vergangenen Wochen erklärte.

Doch die Polizei war dennoch vor Ort. „Wir haben über die Veranstaltung nach Recherchen in sozialen Medien erfahren“, erläuterte Pressesprecherin der Polizei, Kristin Hartfil. „Wir schauen vor Ort aber nur, ob wir eingreifen müssen oder nicht.“ Die Polizei kontrollierte demnach, ob die Menschen auf den Gehweg blieben und den Verkehr nicht beeinträchtigen.

Von Lisa Walter