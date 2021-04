Meilenstein: Der Weg für den geplanten Schulanbau in Rethwisch ist frei

Rethwisch/Bad Doberan

Mehr als 480 Schüler besuchen aktuell die Conventer Schule in Rethwisch. Darunter sind auch Erstklässlerin Hanna und Zweitklässler Oskar. Mutter Anke Symanzik hat als Vorsitzende des Schulausschusses im Amt Bad Doberan-Land nicht nur die Belange ihrer eigenen Kinder im Blick. „Als Gemeindevertreterin, Ausschuss-Vorsitzende und Mutter ist es mir wichtig, dass wir bei der lange diskutierten Schulerweiterung jetzt endlich eine Lösung finden“, machte Symanzik auf der Sitzung am Donnerstagabend deutlich. „Die Schule ist für die Region immer auch ein Aushängeschild – das kann für die Leute einer der Hauptgründe sein, hierherzuziehen.“

Auf der Oktober-Sitzung hätten die Ausschuss-Mitglieder zwar jede Menge Ideen für eine Vergrößerung des Schulkomplexes gesammelt – doch ob Aufstockung des Hortes, Verbindung einzelner Gebäudeteile für mehr Raum oder eine Container-Lösung: Auf einen gemeinsamen Nenner kamen die drei „schulschickenden“ Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen und Börgerende-Rethwisch bislang nicht. Deshalb will Rethwischs Bürgermeister Horst Hagemeister die Erweiterung der Amtsschule jetzt selbst in die Hand nehmen.

Gemeindevertretung wartet auf Votum vom Schulausschuss

Die Idee: „Unsere Gemeinde plant und finanziert das Gebäude auf dem Gelände des Bauhofes und vermietet die Räume anschließend an das Amt beziehungsweise die Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen und Nienhagen“, so Hagemeister. Die Gemeindevertretung von Börgerende-Rethwisch hatte diese Pläne in der vergangenen Woche grundsätzlich befürwortet –wollte aber für einen positiven Beschluss zunächst das Votum des Schulausschusses abwarten.

„Ich habe mich im Vorfeld bereits mit Vertretern der Schule getroffen“, erklärte Anke Symanzik. „Aktuell gibt es hier für 23 Klassen lediglich 21 Klassenräume – und da werden schon die eigentlichen Fachräume für Physik, Chemie, Biologie und Kunst mit dazugezählt.“ In den kommenden Jahren rechne die Schule dauerhaft mit einem Bedarf von mindestens 26 Klassenräumen, so Symanzik: „Dazu kommt, dass es nach neuen Verordnungen künftig unter anderem mehr Lehr-Förderräume sowie breitere Gänge und Türen für sicherere Fluchtwege geben soll – auch das muss beachtet werden.“

Aus diesem Grund sei angedacht, im neuen Gebäude gleich acht Klassenräume samt Nebenräumen zu schaffen, erklärte Horst Hagemeister: „Die AIB Bauplanung Nord GmbH soll das in die Hand nehmen – mit diesem Büro haben wir schon bei anderen Bauprojekten gute Erfahrungen gemacht.“ So seien etwa die erste Erweiterung des Schulkomlexes im Jahr 2009, die Modernisierung des Sportplatzes oder auch der Hortneubau gemeinsam mit AIB geplant worden, so Hagemeister: „Jetzt können wir unsere Schule zukunftsfähig aufstellen.“ Um den Schulablauf zu optimieren, solle beispielsweise die weiterführende Schule im neuen Gebäude untergebracht werden, sagt Anke Symanzik: „Die Grundschule hätte so ihren eigenen Bereich.“

Förderung von bis zu 90 Prozent möglich

Ein paar Fragen hatten die Ausschuss-Mitglieder dann aber doch noch. „Es wäre schon interessant zu erfahren, wie hoch die Förderung für den Schulanbau wäre“, sagte etwa Lutz Baumbach, Gemeindevertreter in Börgerende-Rethwisch. „Mindestens 75 Prozent der Baukosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro sind förderfähig“, sagte Horst Hagemeister. „Wir sind aber ganz zuversichtlich, sogar bis zu 90 Prozent zu bekommen.“ Der zunächst formlos gestellte Fördermittelantrag müsse jetzt schnellstmöglich durch einen entsprechenden Beschluss untermauert werden: „Die Frist dafür ist fast abgelaufen.“

Vor allem sollte vor einem möglichen Beschluss geklärt werden, mit welchem Mietpreis pro Quadratmeter zu rechnen sei, meinte Wolfgang Lange, Ausschuss-Mitglied und Gemeindevertreter in Nienhagen: „Denn wir haben darauf zu achten, dass die Gemeindekasse nicht über Gebühr belastet wird.“ Für den Kita- und Hortbereich gebe es vom Landkreis Rostock eine Richtlinie, dass die Miete nicht höher als 5,50 Euro pro Quadratmeter betragen dürfe, erklärte Ordnungsamtsleiterin Alexandra Schwarz: „Das gibt es für Schulen nicht.“

Er handele hier als Kommune, nicht als Privatperson, stellte Horst Hagemeister klar: „Wir reden auch nicht über Berliner Mieten von bis zu 15 Euro, und wir befinden uns auch nicht auf einem türkischen Basar – hier wird niemand über den Tisch gezogen.“ Für die Gemeinde Börgerende-Rethwisch gehe es lediglich darum, den Schulanbau zu refinanzieren: „Wenn der Mietpreis am Ende bei maximal 5,50 Euro liegt, wäre das schon viel – das Projekt sollte nicht an diesem Punkt scheitern.“

Nachbargemeinden sehen viele Vorteile

Meinte auch Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU): „Wir zäumen das Pferd von hinten auf – es geht doch heute nur um einen Beschluss, um das Vorhaben anzuschieben.“ Mit Blick auf die zu erwartenden Mietkosten könne das Ostseebad nur gewinnen, so Kahl: „Es wäre doch für uns viel teurer, wenn wir das Grundstück, den notwendigen Abriss des Bauhofes und den Neubau mitbezahlen müssten.“

Das sah die Mehrheit der Ausschussmitglieder offenbar ähnlich – und votierte dafür, einem Langzeitmietvertrag mit der Gemeinde Börgerende-Rethwisch zuzustimmen. Deren Gemeindevertreter müssen jetzt in einer Sondersitzung ebenfalls über den geplanten Schulanbau entscheiden. „Wir hoffen, das Vorhaben in den Jahren 2022/23 umsetzen zu können“, blickte Horst Hagemeister voraus. „Vieles hängt jetzt von den Fördermitteln ab.“

