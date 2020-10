Zur 10. Baumpflanzaktion „Bürger für Bäume“ des Rostocker Stadtforstamtes und des Zoos Rostock sind Interessenten am 24. Oktober ab 10 Uhr in die Rostocker Heide eingeladen. Treffpunkt ist direkt am Stadtforstamt in Wiethagen, Wiethagen 9b. Von dort sind es drei Kilometer Waldweg bis zur Pflanzfläche. 4000 Bäume – Roterlen, Hainbuchen, Linden, Ebereschen – werden gepflanzt. Die Aktion ist bis 13 Uhr geplant und für die ganze Familie geeignet.

Die nächste große Baumpflanzaktion des Forstamtes Billenhagen findet am 28. November statt. Von 10 bis 14 Uhr soll etwa ein Hektar Waldfläche mit Eichen, Erlen und Ulmen bepflanzt werden. Alle Interessenten treffen sich in wetterfester Kleidung und möglichst mit Spaten um 10 Uhr am Waldgebiet Südenholz, westlich von Häschendorf. Bitte anmelden: Tel. 038224 4478-0, E-Mail: billenhagen@lfoa-mv.de.

Im Frühjahr hat die OZ die Aktion „Mein Baum“ gemeinsam mit mehreren Partnern ins Leben gerufen. Leser spendeten zu der Zeit bereits mehr als 90 000 Euro. Die Bäume waren bestellt, doch die Pflanztage mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Rund 40 000 Setzlinge haben die Forstämter von dem Geld gepflanzt. Jetzt soll die Baumpflanzaktion nachgeholt werden. Dafür haben die OZ und die Landesforst eine weitere Spendenaktion ins Leben gerufen. Jeder Euro hilft beim Aufforsten.

Haupt-Pflanztag ist am 14. November, von 11 bis 17 Uhr, in Ivendorf bei Rostock. Anmeldung per Mail an baddoberan@lfoa-mv.de.

Spendenkonto: Landesforstanstalt MV, DE87 1500 0000 0015 0015 30, Verwendungszweck: „Spende Mein Baum für unsere Zukunft“.