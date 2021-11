Kröpelin

Ein Tablett, Trinkröhrchen aus Reet, selbst hergestellte Seifen und Dekorationen, passend zu den Jahreszeiten – das sind nur einige Dinge, die als kreative Produkte im Michaelwerk Kröpelin hergestellt werden. Erwachsene mit geistiger und Mehrfachbehinderungen finden hier, einem Werkstattstandort der Evangelischen Stiftung Michaelshof, einen interessanten Arbeitsplatz. Für die Frauen und Männer gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, im Michaelwerk einer Tätigkeit nachzugehen, die ihnen zusagt.

Tablett-Rohlinge gehen nach Bad Doberan

Einiges, wie das Tablett, findet seinen Weg mittlerweile in schicke Geschäfte – wie etwa „Siegl homestores Interieur“ in Bad Doberan. „Ich finde, das ist eine wunderbare und nachhaltige Kooperation. Außerdem kann ich auf diese Art die Werkstätten unterstützen“, sagt Inhaberin Daniela Siegl. Die Tablett-Rohlinge werden von den Workshop-Teilnehmern zu schönen Einzelstücken weiterverarbeitet.

„Wir führen in unseren Werkstätten meist Kundenaufträge aus“, sagt die Arbeitsbereichsleiterin im Michaelwerk Kröpelin, Marina Strogies. „Bei uns geht es um berufliche Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen. Ich muss für alle, die Starken wie auch die Schwächeren, die richtige Arbeit finden.“ Darüber hinaus werde darauf geachtet, welche Arbeit in welche Gruppenstrukturen passe, so Strogies.

Kathrin Pfeiffer arbeitet in den Behindertenwerkstätten gerade an den Trinkröhrchen aus Bambus. Sie gehen später in ein Rostocker Geschäft. Quelle: Marion Strogies

Die Trinkhalme mit abgerundeten Kanten, die für das Rostocker Unternehmen „Rohalm“ hergestellt werden, durchlaufen mehr Arbeitsschritte als gedacht. Nach einem Drucktest, der zeigt, an welcher Stelle abgetrennt werden kann, erfolgt der Schnitt auf eine erste Länge. Mehrfach werden die Halme geschliffen und dann auf die geforderte Länge von 15,2 oder 25 Zentimeter gebracht.

Werkstatt hat viele Kooperationspartner

Mit anderen Unternehmen existieren ebenfalls Kooperationen. „Wir bauen für sie zum Beispiel Motoren, Drahtfedern oder Kabelverschraubungen zusammen“, sagt Marina Strogies. Für große Industriekunden werden unter anderem 10 000 Rohrschellen in der Woche gefertigt – die Arbeit der dort Beschäftigten wird gebraucht. Zurzeit verpacken einige von ihnen handgemachte Pfeffernüsse in hübsche Glasbehälter für ein Rostocker Geschäft.

Die Betreuten haben die Möglichkeit, in der Stempel- und Schilderfertigung zu arbeiten. Oder in der Wäscherei, der Küche oder Näherei, in der Montage mit anschließender Holzwerkstatt, in der Verpackung.

Es gibt auch ausgelagerte Arbeitsplätze

Ausgelagerte Arbeitsplätze in verschiedenen Unternehmen der Region runden das abwechslungsreiche Arbeitsangebot ab. „Unser oberstes Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen“, macht Marina Strogies deutlich. „Wir arbeiteten auch mit einem großen Windkraftanlagenhersteller zusammen und bauten unzählige Trassensätze für die Flügel – eine anspruchsvolle Tätigkeit.“ In der Kantine „Bistro Nr. 3“ der Kreisverwaltung Bad Doberan sind ebenfalls einige Mitarbeiter aus dem Michaelwerk tätig. „Oder in der Grünanlagenpflege in Außenbereichen“, erklärt die Leiterin.

Schwierig sei es nur, geeignete Beschäftigte für Außenarbeitsplätze in kooperierenden Unternehmen zu finden. „Die meisten fühlen sich in unseren Werkstätten sicherer als draußen. Auch wollen viele nicht aus ihrer gewohnten Gruppenstruktur heraus.“ Deshalb ist es nicht so einfach, geeignete Arbeitsplätze zu besetzen. „Dabei gibt es sehr fähige Frauen und Männer, die durchaus anspruchsvolle Tätigkeiten ausüben können“, betont Strogies. „Doch hier vor Ort kennen sie alles. Draußen ist alles fremd. Wir würden sie gern vermitteln – aber sie müssen es auch von sich aus wollen.“

Bildungsabschluss möglich

Außerdem gibt es die Möglichkeit, über den Sozialen Dienst Praktika in den Werkstätten zu absolvieren. Im Berufsbildungsbereich können Schulabgänger aus Schulen zur Individuellen Lebensbewältigung einen Bildungsabschluss erwerben, wenn sie zwei Jahre lang als sogenannte Teilnehmer eine Ausbildung absolvieren. „Das sind diejenigen, die keine Regelausbildung zu durchlaufen vermögen“, erklärt Strogies. Nach einer gewissen Erprobungsphase werde nach ihren Fähigkeiten entschieden, in welche Bereiche sie gehen können: „Dann wird darauf hingearbeitet – und am Ende gibt es praktische sowie theoretische Prüfungen.“ Derzeit befinden sich zwölf Teilnehmer im Berufsbildungsbereich. Fünf erwerben Ende November ihren Abschluss und wechseln dann in die entsprechenden Arbeitsbereiche.

Multiwerk zusätzlicher Werkstattladen

In Kröpelin existiert zusätzlich ein Werkstattladen – das Multiwerk, mit großem Arbeitsbereich, in dem unter anderem Keramikdekoration hergestellt und Holzarbeiten durchgeführt werden. Insektenhotels und Dekorationen sind hier unter anderem käuflich zu erwerben.

Die Produkte aus den Werkstätten werden geschätzt und finden immer mehr Abnehmer. Ein guter Weg für Menschen mit Behinderung, ein Stück selbstbestimmt zu leben.

