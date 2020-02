Kritzmow

Es kommt Bewegung in das Gelände rund um den Kritzmow-Park: Eine neue Sparkassen-Filiale, betreutes und altersgerechtes Wohnen sowie ein neues Feuerwehrgerätehaus sollen bald den Standort bereichern. Den Beginn macht im März die Ostseesparkasse (Ospa) mit dem Baustart für ein neues Gebäude.

„Während sich andere Banken in unserem Geschäftsgebiet immer mehr zurückziehen, investieren wir stets in unsere bestehenden Filialen“, sagt Ospa-Sprecher Ronny Susa. Daher soll auf einer derzeitigen Brachfläche am Parkplatz vor dem Netto-Discounter ein neues Gebäude entstehen, das die kleine Filiale im Kritzmow-Park ablöst. Der Baustart ist den Angaben zufolge für März 2020 geplant, die Eröffnung dann im ersten Quartal 2021.

2,2 Millionen Euro will die Ospa investieren

„Die Planungen hierzu laufen, die Baugenehmigung ist erteilt, und wir befinden uns derzeit in der Ausschreibungs- beziehungsweise Vergabephase“, erklärt Susa. 2,2 Millionen Euro will die Ospa demnach in den Neubau investieren.

In den vergangenen Jahren habe die Sparkasse zudem in Rövershagen, Bad Doberan und Rostock-Brinckmansdorf neue Filialen eröffnet. Insgesamt betreibt die Ospa den Angaben zufolge in ihrem Verbreitungsgebiet 44 Filialen und hat derzeit rund 300 000 Kunden.

Auch eine Anlage für betreutes Wohnen wird gebaut

„Wir sind froh, dass die Ospa ihre Filiale vergrößert“, sagt der Bürgermeister von Kritzmow, Leif Kaiser ( CDU). Der Neubau sei ein Gewinn für die Gemeinde. „Und es zeigt, dass wir ein attraktiver Standort sind“, so Kaiser.

Hinter dem Netto soll zudem ab Oktober eine Anlage für betreutes Wohnen entstehen und beim Kritzmow-Park eine Anlage für altersgerechtes Wohnen. „Die Grundlagen dafür haben wir geschaffen, jetzt ist der Investor gefragt“, betont Kaiser.

Auf dieser Brachfläche am Parkplatz zwischen den Discountern Netto und Norma soll der Neubau der Ospa-Filiale ab März 2020 entstehen. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Neben der derzeitigen Ospa-Filiale im Kritzmow-Park betreibt das Unternehmen Getränkeland einen kleinen Markt. „Wir haben großes Interesse daran, diesen Markt zu vergrößern“, sagt Getränkeland-Geschäftsführer Axel Heidebrecht. Die Größe der Verkaufsfläche des bestehenden Marktes sei nicht zeitgemäß, daher würde Getränkeland gern die Räume der bisherigen Ospa-Filiale übernehmen. Der Markt in Kritzmow werde von den Kunden „sehr gut angenommen“.

Feuerwehr bekommt neues Gerätehaus

Im Frühjahr 2021 soll dann mit dem Bau eines neuen Gerätehauses für die Kritzmower Feuerwehr hinter der Norma-Filiale am Zanderweg begonnen werden. Derzeit hat die Feuerwehr ihr Gebäude in einer Stichstraße, in der es keine Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Der neue Standort soll ausreichend Platz bieten für Fahrzeuge, eine Waschhalle und die Jugendfeuerwehr.

Auch eine Festwiese soll neben dem geplanten Feuerwehrgerätehaus entstehen, wo dann unter anderem Sommer- und Gemeindefeste gefeiert werden. In der Gemeinde – zu der neben Kritzmow die Orte Groß Schwaß, Klein Schwaß und Klein Stove gehören – leben derzeit rund 3900 Einwohner.

Der Netto-Markt war im Oktober 2012 an der Satower Straße eröffnet worden. Zuvor hatte der Discounter seinen Sitz im Kritzmow-Park, seine Verkaufsfläche durch den Umzug von 500 auf 800 Quadratmeter vergrößert. In die Räume im Kritzmow-Park war anschließend der Textildiscounter NKD eingezogen. Ende 2016 zog dann der Norma-Markt nach.

Lesen Sie auch:

Von Axel Meyer-Stöckel