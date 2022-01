Kühlungsborn

Wer heute Mitarbeiter für sein Unternehmen sucht, muss sie gut bezahlen. Der von der Bundesregierung geplante Mindestlohn von 12 Euro reicht dabei nicht immer aus.

„Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter fair bezahlt werden“, sagt Christine Bentz, Marketingleiterin im Travel-Charme-Ostseehotel in Kühlungsborn. „Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.“ In dem Hotel wird bereits seit Längerem Mindestlohn gezahlt, bereits zum 1. Dezember wurde er auf die von der Bundesregierung geforderten 12 Euro angehoben. Den Mindestlohn erhalten Aushilfen und Mitarbeiter ohne Ausbildung. „Eine Fachkraft bekommt natürlich mehr“, sagt Christine Bentz. Insgesamt 90 Mitarbeiter hat das Hotel. „Und die brauchen wir auch“, sagt Christine Bentz. „Wenn jemand geht, beispielsweise in Rente, haben wir Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden.“ Das sei auch aus anderen Häusern zu hören. Umso wichtiger seien die Arbeitsbedingungen. Im Travel-Charme-Ostseehotel sind beispielsweise kostenlose Verpflegung und Mitarbeiterwohnungen ein Teil davon. „Das Gehalt gehört als Mindestvoraussetzung dazu.“

Tausende würden im Landkreis profitieren

Von einem Mindestlohn von 12 Euro würden allein im Landkreis Rostock 21 740 Menschen profitieren – das sind 24 Prozent aller Beschäftigten im Landkreis. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin und beruft sich auf eine Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover. Danach arbeiten im Landkreis Rostock derzeit 4820 Beschäftigte zum Mindestlohn von aktuell lediglich 9,60 Euro pro Stunde. Weitere 16 920 Menschen liegen zwar darüber, verdienen aber trotzdem weniger als 12 Euro.

„Die versprochene Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ist ein Meilenstein. Damit werden in der Region die Einkommen vieler Beschäftigter deutlich steigen – insbesondere in Hotels, Gaststätten, Bäckereien oder Fleischereien. Sie arbeiten häufig zu Löhnen, die zum Leben nicht reichen – auch weil Unternehmen ausgehandelte Tarifverträge unterlaufen“, sagt Jörg Dahms, Geschäftsführer der NGG-Region Mecklenburg-Vorpommern.

Eine kräftige Anhebung der Lohnuntergrenze sei auch mit Blick auf die aktuell hohe Inflationsrate wichtig. „Wenn der Mindestlohn schnell auf 12 Euro klettert, dann hätten Beschäftigte trotz der Preissteigerung de facto deutlich mehr in der Tasche“, erläutert der Gewerkschafter.

Entschädigung für schwere Arbeit

Die Bezahlung auf dem Bau liegt in der Regel bereits über 12 Euro, sagt Iris Grewe von der Firma Grewe Rohrleitungsbau in Wittenbeck. Denn dort gilt bei vielen Firmen der etwas höhere tariflich festgelegte Branchenmindestlohn. „Sonst würde man auch keine Leute für körperlich schwere Arbeit bekommen“, sagt Iris Grewe. „Das geht in unserer Branche nicht.“ Dass der gesetzliche Mindestlohn kommen soll, begrüßt sie. „Jeder möchte leben.“ Und es bleibe nicht viel im Portemonnaie, wenn man unterhalb des Mindestlohns verdiene.

Viele Unternehmen zahlen keine Mindestlöhne

Allerdings werden in der Realität die festgelegten Mindestlöhne nicht immer auch ausgezahlt. Das Hauptzollamt Stralsund, das auch für den Landkreis Rostock zuständig ist, hat im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 779 Arbeitgeber in der Region kontrolliert. Im Fokus der Fahnder dabei: illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne. Allein Baufirmen bekamen 201 Mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Die IG BAU beruft sich dabei auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne).

Demnach hatten es die Stralsunder Zöllner häufig mit Tricksereien beim Lohn zu tun: In der ersten Jahreshälfte leiteten die Beamten in der gesamten Region 462 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein – etwa weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Hierbei wurden Bußgelder in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro verhängt – davon 189 000 Euro gegen Bauunternehmen.

„Die Zahlen zeigen, dass es viele Firmen mit der Bezahlung ihrer Beschäftigten nicht so genau nehmen. Sowohl bei den speziellen Branchenmindestlöhnen wie auf dem Bau als auch beim gesetzlichen Mindestlohn“, kritisiert Jörg Reppin, Bezirksvorsitzender der IG BAU Mecklenburg. Der Gewerkschafter begrüßt die Pläne der Ampel-Koalition in Berlin, das gesetzliche Lohnminimum auf 12 Euro pro Stunde anzuheben.

„Unternehmen müssen steigende Löhne erst hereinwirtschaften“

Auch Marco Schulz, Kopf des gleichnamigen Friseurteams in Bad Doberan, zahlt seinen Mitarbeitern mehr als den Mindestlohn. Allerdings sei Geld ein Motivator, der nach maximal drei Monaten verpuffe. „Dann hat man sich an den neuen Lebensstandard gewöhnt“, sagt Marco Schulz. Wichtiger sei, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen. „Aber das Geld muss natürlich stimmen.“ Er befürwortet den Mindestlohn prinzipiell. „Ich bin dafür, dass jeder gut verdient.“ Alle Mitarbeiter müssten ihre Familien ernähren, das dürfe ein Geschäftsmann nicht aus den Augen verlieren. Allerdings würden durch den Mindestlohn vermutlich auch die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen. Es sei die Frage, ob die Kunden, die mehr als den Mindestlohn verdienen, bereit sind, das zu bezahlen – oder ob sie dann nicht auf den einen oder anderen Friseurbesuch verzichten. Zudem müsse es für die Unternehmen möglich sein, das Geld für steigende Löhne zu erwirtschaften. „Das ist momentan ungünstig.“

Von Cora Meyer