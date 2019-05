Bad Doberan

Der Vater gab einfach nur Gas und fuhr, so schnell es ging, davon. Die Lauenburger Grenzbeamten sahen lediglich verblüfft hinterher. Im DKW-Kombi aus Bremerhaven, der erst am DDR-Schlagbaum in Horst zum Stehen kam, saßen die Mittdreißiger Heinrich und Irmgard Barkhorn sowie ihre sechs Kinder.

Soweit die filmreife Schlüsselszene aus einem nagelneuen, signalgelb eingebundenen 212-seitigen Büchlein mit dem Titel „Rübergemacht, aber andersrum“. Aufgeschrieben hat es Jahrzehnte später der damals elfjährige Rolf, der im Fond des 1958 produzierten Zweitaktmotor-DKW eingequetscht zwischen seinen Geschwistern saß.

Warum zogen sie ausdem Westen in die DDR ?

Der Firmenname DKW geht auf ein Dutzend „Dampfkraftwagen“ zurück, das in Zschopau gebaut wurde, als im Ersten Weltkrieg der Sprit knapp wurde. Im Startmoment des Buchgeschehens, Anfang April 1967, gab es aber längst wieder genug Sprit. Damals kostete der Liter Benzin 48 Westpfennig, wie im Buch festgehalten wird. Drei Wochen später, beim zweiten DDR-Einreiseversuch der zielstrebigen Barkhorns, mussten in der Marktwirtschaft des Nordens schon 55 Pfennig pro Liter Sprit gezahlt werden, während man an jeder Tanke ihrer neuen sozialistischen Wunschheimat damals einen über Jahrzehnte unveränderten Endverbraucherpreis in Höhe von 1,50 Mark für Normalbenzin verlangte.

Warum wollten die sieben gebürtigen Westdeutschen und die bis zu ihrem 20. Lebensjahr in Pritzwalk aufgewachsene Übersiedlerfrau in die Deutsche Demokratische Republik umziehen?

Der Buchautor führt dafür als Begründung vor allem gravierende Probleme seiner Eltern an: Sie betrieben ein Brauerei-Lokal, dessen Verpächter Insolvenz anmelden musste, ihre Kinderschar musste trotzdem ordentlich versorgt werden und die Krankenkasse des Vaters, über die die Mutter mitversichert war, wollte eine von Bremerhavener Ärzten dringend empfohlene teure Nieren-OP für Irmgard nicht bezahlen.

Behörden schickten sie zunächst wieder zurück

Doch bevor dieser eingeschworenen Truppe – als solche wird sie den Lesern immer wieder vor Augen geführt – endgültig Einlass in die DDR gewährt wurde und sie damit viele landestypische Erfahrungen zunächst in Potsdam sowie in Dörfern bei Wittstock und Pritzwalk machte, die sich köstlich lesen, sollte sie auf Anraten der Ost-Behörden ihre Angelegenheiten im Westen ordnen. Bei den Ämtern abmelden, „Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern, der Bank und dem Finanzamt“ klären sowie das Mehrfamilienhaus verkaufen, dass den Barkhorns da noch gehörte.

Die Notizen nach dem ersten und zweiten Grenzübertritt aus dem Aufnahmeheim Pritzier bieten interessante Einblicke ins Funktionieren einer solchen Einrichtung, von deren Art die DDR in den 1960er Jahren insgesamt 17 unterhalten haben soll. Kamen nach Historikerangaben ab 1963 jährlich noch rund 7000 Übersiedler aus dem Westen hierher, sollen es um 1968 herum nur noch knapp 2000 gewesen sein. Von der DDR in die BRD siedelten allein im Zeitraum von 1961 bis 1989 nach offiziellen Angaben 616 066 Menschen über. Dazu zählen auch die 40 101 gelungenen Fluchten durch DDR-Grenzanlagen.

„Es war durchaus eine naive Betrachtung“

Wichtig ist dem Erzähler dieser Geschichte eines völlig ungefährdeten und ohne Verletzungen verlaufenden Systemswechsels, die „todbringenden Selbstschussanlagen“ und die Minenfelder nicht in den Hintergrund drängen zu wollen. „Wir haben uns darauf eingelassen, wollten in eine neue Welt. Es war aber durchaus eine naive Betrachtung“, schätzt Rolf Barkhorn im Rückblick ein. Im Buch, in dem natürlich auch die Stasi auftaucht, wird das immer wieder belegt. So enttäuschte den Vater zwar, dass Einheimische ihn fragten, was er denn Schlimmes ausgefressen hätte, dass er es nötig hatte, in die Zone zu fliehen. Doch, „dass viele DDR-Bürger selbst nicht viel von ihrem eigenen Staat hielten, wollte unser Vater damals noch nicht so recht wahrhaben“, formuliert der Autor und wirft damit ein Schlaglicht auf eines der existenziellen chronischen Probleme des selbsterklärten Arbeiter- und Bauernstaats.

„Dass aus allem Ideologie gemacht wurde, das hat den Menschen vieles vermiest“, meint Rolf Barkorn im OZ-Gespräch. Er sei relativ gut klar gekommen, weil er von Natur aus sehr neugierig auf Neues sei: „ Das hat mir immer wieder darüber hinweggeholfen.“

„Rübergemacht, aber andersrum“ ist bei Amazon zu haben. Siehe auch www.barkhorn.de. In Kühlungsborn findet dazu am 22. Mai um 19.30 Uhr in der Heimatstube „Haus Rolle“ eine Lesung statt.

Der Wahl-Kühlungsborner Rolf Barkhorn ist 1955 in Bremerhaven geboren worden. Als Elfjähriger kam er mit seiner Familie in die DDR. In Pritzwalk schloss er die 10. Klasse ab und begann am Potsdamer Institut für Lehrerbildung ein Fachschulstudium. Das setzte er in Putbus fort, weil seine Familie mittlerweile nach Gersdorf gezogen war. Da er nicht Lehrer in Biendorf werden durfte, zog Rolf Barkhorn, der in der Freizeit auf Rügen als Schallplattenunterhalter unterwegs war, die Arbeit als Pionierleiter in Lohme vor. Nach seinem Grundwehrdienst wollte er in der Nähe seiner späteren Frau arbeiten und war schon auf dem Weg in die Pionierrepublik „ Wilhelm Pieck“, als er in Rostock zur FDJ-Bezirksleitung umgelenkt wurde. Für den Posten am Werbellinsee fehlte das SED-Parteibuch. Barkhorn war DBD-Mitglied und dann bis kurz nach seinem 30. Geburtstag „Org.-Leiter vom Bezirksmusikskorps“. Bis kurz vor der Wende arbeitete er als Jugendklub-Experte im Bezirkskabinett für Kulturarbeit, war nebenberuflich Manager der Rockband „Rosa Rock“. Anfang der 1990er Jahre betrieb er in Kühlungsborn „Rollos Musikcafé“. Danach wurde er Journalist und Buchautor („Maschine kapuut“, „Klarmachen zum Ablegen“) Rolf Barkhorn ist verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohns.

Thomas Hoppe