Initiative: Mit Märchen gegen die Demenz

Kröpelin

„Es war einmal“ eine alte Erinnerung, die einfach so verschwand. Groß wie eine Königin und in einen güldenen langen Mantel gehüllt, packte die schöne Gestalt ihren Koffer aus. „Ich habe hier eine Krone, einen Spiegel und einen Apfel. Wer weiß, um welches Märchen es sich handelt“, fragte Julia von Maydell die Senioren. Das Kröpeliner AWO-Seniorenzentrum „Haus am Wedenberg“ ist eine von fünf Einrichtungen in MV, in denen im Rahmen einer Initiative vertraute Märchen erzählt werden, um der Demenz entgegenzuwirken, das Wohlbefinden zu fördern und das Langzeitgedächtnis zu aktivieren. Märchen und Demenz sind Teil der AOK-Initiative „Stadt.Land.Gesund.“ für eine bessere Gesundheitsversorgung. Es geht darum, neue Wege bei der Pflege von Menschen mit Demenz zu gehen.

Märchen können glücklich machen

Die Geschichte um Schneewittchen, die sieben Zwerge und die böse Königin ist wohl jedem geläufig. „Klopf, klopf“, sagte Julia von Maydell. „Herein“, entgegnete ein Senior. „Wie hässlich“, riefen andere, als die Erzählung sich zuspitzte und die Königin arges im Schilde führte. Die Zuhörer machten mit, soweit es ihnen möglich war. Am Ende gab es Applaus.

„ Märchen können glücklich machen. „Es wurde erkannt, dass Märchenerzählen sich positiv auf die an Demenz Erkrankten auswirkt. Sie fühlen sich wohl beim Zuhören, erinnern sich an ihre Kindheit und vielleicht auch daran, wie sie selbst ihren eigenen Kindern Märchen vorlasen“, sagte die Schauspielerin und Demenzerzählerin Julia von Maydell. „Ich habe schon viel Wundervolles erlebt“, ergänzte sie.

„Manche an Demenz Erkrankten wissen zu Beginn nicht, von welchem Märchen ich erzähle. Dann plötzlich scheinen sie aufzuwachen und machen mit.“ Viel Sympathie erfuhr sie bisher. „Ich erlebte, dass eine Dame, die sonst still war und nicht sprach, Danke sagte. Solch ein Erlebnis ist ein großes Geschenk für mich“, so Julia von Maydell, die bald wieder auf einer Theaterbühne steht. Am Schluss schüttelte sie den Senioren die Hände und verabschiedete sich herzlich. Eine Dame hatte sogar Tränen in den Augen. Es war zu spüren, diese Dreiviertelstunde tat allen gut.

Erinnerungen aktivieren

„Die Zuhörer sind eine feste Gruppe, auch Ehrenamtliche hören zu, es können aber auch Interessierte von außerhalb dabei sein“, ließ Annika Köster wissen. „Das Projekt aktiviert Erinnerungen bei an Demenz Erkrankten“, sagte die Qualitätsbeauftragte im Haus. „Es ist jedoch auch so, dass die Angestellten ebenfalls profitieren.“

Ziel ist es, die Märchen nachhaltig im Pflegealltag anzuwenden. Vier Pflegekräfte werden deshalb demnächst im „Haus am Wedenberg“ von Julia von Maydell unterrichtet, um dann ihren Part zu übernehmen. „Man sollte ein offener Mensch sein und dafür empfänglich“, meinte die Ergotherapeutin Anne Widmer. Sie und Christine Dethloff, Michaela Dahse sowie Beatrice Preis absolvieren den Kurs und werden dann einen schönen Mantel und einen Requisitenkoffer erhalten, ähnlich wie die von Julia von Maydell. Fleißig machten sie sich Notizen während der Erzählung. „Es geht darum, lebendig und bildhaft zu erzählen, so dass die Zuhörer die Bilder vor Augen haben können“, sagte Julia von Maydell.

Für Märchen und Demenz engagiert sich die AOK Nordost gemeinsam mit den Partnern vor Ort in zahlreichen Projekten, um unter anderem notwendige Versorgungsangebote zu erhalten, Distanzen zu überwinden und Patienten mit besonderem Bedarf auch besonders zu unterstützen.

Märchenland – das Deutsche Zentrum für Märchenkultur – führt in Kooperation mit der AOK Nordost die professionellen Märchenstunden in fünf Einrichtungen und in fünf Wochen in MV durch. Die positive Wirkung wurde wissenschaftlich von Märchenland im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erforscht und belegt. Mehr Infos:

Von Sabine Hügelland