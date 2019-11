Mit Polonaise in die fünfte Jahreszeit

Kröpelin

Mit Musik traf der Kröpeliner Karnevalsverein 81 ( KKV) am Sonnabend auf dem Rathausplatz ein. Der Tross setzte sich wie jedes Jahr am AWO-Seniorenzentrum „Haus am Wedenberg“ in Bewegung. Dort schunkelte zuvor der KKV mit den Senioren. Trotz Regen versammelten sich viele Kröpeliner auf dem Platz, wo fleißige Mitglieder des Feuerwehrvereins für Kulinarik sorgten.

Vor dem Festwagen traten die kleine Trommelgruppe, die Funken und zuletzt die Pompoms auf. Die Funken hatten ihren Platz vor dem Festwagen auf dem der Bürgermeister Thomas Gutteck und der Elferrat mit der KKV-Präsidentin Anja Wendt standen. Thomas Gutteck war gewappnet und gab eine gut gefüllte Stadtkasse sowie den Rathausschlüssel an die Präsidentin ab. „Wir haben ein aktives Vereinsleben in Kröpelin“, so Anja Wendt. „Aber wer singen, tanzen und gern Action hat, der ist bei uns am richtigen Platz.“ Die 40. Session im Februar 2020 steht unter dem Motto „Casino Glamour-Party und Showtime, der KKV lädt nach Las Vegas ein“.

Von Sabine Hügelland