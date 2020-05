Mit Sport gegen Corona: So halten sich die Menschen in MV fit

Rostock/ Kühlungsborn/Güstrow

Skaten, Radeln oder Joggen: Obwohl Freiluftsportplätze in Mecklenburg-Vorpommern bereits am 20. April wieder öffnen durften, blieben die Tartanbahnen am Wochenende vielerorts leer. Die meisten Sportler sind trotz der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen noch immer am liebsten im Park, an der See oder im Wald aktiv.

Eine von ihnen ist Miriam Köhler. Bis vor ein paar Wochen hätte die 29-Jährige nicht zu träumen gewagt, dass sie einmal die Rostocker Heide einem Sportplatz vorziehen würde. „Dabei bin ich praktisch auf der Laufbahn aufgewachsen“, berichtet sie.

Tausche Tartanbahn gegen Waldboden

Seit ihrem sechsten Lebensjahr sei Köhler in unterschiedlichen Vereinen eingeschrieben gewesen. Training außerhalb einer Anlage für die Leichtathletin nur selten eine Option. Erst durch die coronabedingte Zwangsschließung sämtlicher Sportstätten sei sie gezwungen gewesen, auf andere Orte auszuweichen. Eine Erfahrung, für die sie nun dankbar ist. „Ich werde auch weiterhin überwiegend in der Natur trainieren. Ich habe für mich gemerkt, dass mir die Abwechslung guttut.“

Ebenfalls im Freien gibt Nicole Decker Gas. Auf einem Outdoor-Stepper in Kühlungsborn kommt die 32-Jährige richtig ins Schwitzen. Faulenzen kommt für sie nicht infrage. Für die junge Frau sei es selbstverständlich, dass sie etwas für ihren Körper tut – auch während der Pandemie. „Ich bin täglich sportlich unterwegs.“ Mit Blick auf die Ostsee sei das Training zudem nur noch halb so anstrengend.

Nicole Decker (32) aus Kühlungsborn beim Sport mit Meerblick. Quelle: Frank Söllner

Weg mit dem Corona-Speck

Nicht ganz so aktiv war hingegen Ronny Drewe in der Corona-Zeit. „Es fiel mir schwer, mich in den letzten Wochen zu motivieren“, gesteht er. Umso glücklicher ist der 21-Jährige, dass er es heute geschafft hat, sich von seiner Lieblingsserie zu lösen und seine Sportklamotten überzuwerfen.

Gemeinsam mit einem Freund hat der Güstrower eine Radtour bis nach Warnemünde gemacht. „Mein Herz pumpt immer noch wie wild. Ein tolles Gefühl“, sagt er und nimmt einen großen Schluck Wasser. Nach einer kurzen Pause am Strand geht es für die jungen Männer auch schon wieder zurück nach Hause. „Das machen wir jetzt öfter. Dann werden wir auch unseren Corona-Speck wieder los“, meint Drewe und lacht.

Auf vier statt zwei Rädern ist Levin Bruhn (16) unterwegs. Die Skaterbahn in Kühlungsborn ist für den 16-Jährigen fast schon zu einem zweiten Zuhause geworden. „Da wir gegenwärtig keine Schule haben, bin ich täglich mit meinen Freunden hier“, berichtet er. Mit ein wenig Schwung rast er auf seinem Skateboard die Rampen rauf und runter, übt Drehungen und absolviert Sprünge in luftiger Höhe. Völlig abgefahren.

Levin Bruhn (16) aus Kühlungsborn hat mit seinen Freunden Spaß auf der Skaterbahn. Quelle: Frank Söllner

Vorfreude auf Öffnung der Fitnessstudios

Ein wenig angeschlagen wirkt hingegen Marion Baumann. Auf einem Bolzplatz im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen übt sie mit ihrem Sohn Elfmeterschießen. „Er liebt es, wenn wir gemeinsam eine Partie spielen. Die Frühblüher machen es mir aktuell aber nicht leicht“, verrät die 36-Jährige. Am liebsten würde sich die junge Mutter in ein Fitnessstudio zurückziehen und dort etwas für ihre Kondition tun. „Da wäre ich zumindest nicht direkt den Pollen ausgesetzt. Mir fehlt es richtig, auf dem Laufband zu stehen.“

Das Warten hat für sie und viele andere nun endlich ein Ende. Denn: Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach dem Corona-Gipfel der Landesregierung in Schwerin am Samstagabend bekannt gab, dürfen Indoor-Sportanbieter und Fitnessstudios zum 25. Mai wieder Besucher in Empfang nehmen. „Ich finde es toll, dass so langsam alles wieder öffnet, das macht das Training abwechslungsreicher“, freut sich Moritz Steffen aus Rostock. Bis dahin will sich der 22-jährige Student auch weiterhin an der Warnow auspowern.

Von Susanne Gidzinski