Rerik

Es ist ein heißer Nachmittag, die Aussicht auf eine Schifffahrt im kühlenden Seewind hat einige Urlauber ans Ende des Haffanlegers in Rerik gelockt. Dort begrüßen sie Kapitän Frank Gotthardt und Bordhund Arktos am Eingang der MS „ Ostseebad Rerik“. Arktos ist ein neunjähriger Schweizer Schäferhund, der mit Frauchen Beate Steußloff schon seit mehr als sechs Jahren regelmäßig als „Bordcrew“ mitfährt. Der kontaktfreudige weiße Hund, ein Liebling der Gäste, lässt sich nach vielen Streichelrunden zwischen den Tischen im Gastraum unter Deck nieder.

Dort sitzt heute eine Busgruppe aus Bad Salzungen. Die Touristen fühlen sich sehr wohl an Bord: „Es ist fast so schön wie bei uns in der Rhön“, sagt einer augenzwinkernd. Steußloff ist froh, dass nach langer Corona-Pause endlich wieder ein paar Busgruppen kommen, die sonst viel zum Geschäft der Reederei beitragen. Trotzdem ist das Schiff bei dieser Rundfahrt nur knapp halb voll, auch die Sonderfahrten laufen erst langsam wieder an.

Anzeige

Kühlende Rundfahrt an heißen Sommertagen

Auch eine Reihe individueller Touristen ist an Bord, wie Joachim und Heidi Haupt aus Erftstadt in der Nähe von Köln. Sie machen seit vielen Jahren Urlaub in Kühlungsborn und fanden heute: „Es ist einfach viel zu heiß für den Strand.“ Von den Haffrundfahrten haben sie schon zu Hause in einem Reiseartikel gelesen. Das im Winter renovierte Schiff finden sie schön, und sie loben auch den freundlichen Service, der Getränke, Eis und Speisen anbietet.

Weitere OZ+ Artikel

Teil des Familienunternehmens: Beate Steußloff, Enkel Max und Bordhund Arktos. Quelle: Henrietta Hartl

Um die Küche kümmert sich Anita Engel. Sie macht das schon seit fast 20 Jahren und liebt ihren maritimen Arbeitsplatz: „Ich bin hier an der Küste aufgewachsen, und wenn ich nur ein paar Tage bei meiner Tochter im Schwarzwald bin, fehlt mir das schon." Steußloffs Enkel Max ist ebenfalls mit an Bord. Der sommersprossige Siebenjährige wohnt in Weimar, ist in den Ferien aber meist in Rerik und erklärt stolz: „Da fahre ich dann fast immer mit.“ Sein Lieblingsplatz ist auf der Bank vorn am Bug, aber manchmal langweilt er sich. Dann freut er sich, wenn er auch mal eine Eisschokolade servieren darf und dafür von den Gästen gelobt wird.

Reederei hat fünf Kapitäne

Auf der mit moderner Technik ausgestatteten Brücke steuert heute Frank Gotthardt die MS Rerik, einer der insgesamt fünf Kapitäne der Reederei. Gotthardt arbeitet im Wechsel auch als nautischer Offizier auf dem Zollschiff „ Helgoland“ auf der Nordsee. Nach einer stressigen 120-Stunden-Arbeitswoche an Bord dort hat er jeweils zwei Wochen frei, und in dieser Zeit schippert er dann gern die MS Rerik übers Salzhaff: „Hier ist es wunderbar chillig gegenüber der Arbeit auf dem Zollkreuzer.“

Die MS „Ostseebad Rerik“ vorn am Haffanleger. Quelle: Henrietta Hartl

Auf die Freizeitkapitäne müsse man manchmal aufpassen, aber sonst gehe es sehr ruhig zu. Da das Salzhaff flach ist und geschützt liegt, gibt es meist auch kaum Seegang, berichtet er. Bei einem starken Sturm schaukeln sich die Wellen im flachen Haff zwar manchmal recht schnell hoch, aber über einen Meter steigen sie auch dann kaum – ein Geheimtipp für schnell Seekranke also, die trotzdem gern Schiff fahren.

Der Kapitän deutet durch das Brückenfenster auf ein kleines Fischerboot, das langsam vorbeituckert, umgeben von einer ganzen Wolke aufgeregter Möwen: „Diese kleinen Szenen, die man immer wieder sehen kann, auch die machen die Fahrt hier schön.“

Sehenswürdigkeiten und Seemannsgarn

Die Rundfahrt führt vorbei an der Halbinsel Wustrow, der Vogelschutzinsel Langenwerder und der Insel Poel, bis die „ Rerik“ nach dem Blick auf die Werfthallen von Wismar wieder umdreht. Über die Lautsprecher kommen neben Seemannsmusik Kommentare zu Sehenswürdigkeiten, Tier- und Pflanzenwelt. Die Gäste amüsieren sich auch sichtbar über Seemannsgarn und Anekdoten über Seehasen, Piratenflaggen und die „blonden Russenschweine“ von Wustrow.

20 Jahre MS „Ostseebad Rerik“ Die Reederei Steußloff ist ein Familienunternehmen, das Bernd Steußloff und seine damalige Frau Beate Ende der Neunziger in Rerik gründeten. Auch Steußloffs Bruder Niels kam vor über zehn Jahren als Kapitän an Bord. Heute hat das Unternehmen insgesamt rund 20 Mitarbeiter, Fahrgebiet ist das Salzhaff vor Rerik. Nachdem das erste Schiff rasch zu klein wurde, ließen sich die Steußloffs in den Niederlanden die MS „ Ostseebad Rerik“ nach ihren Anforderungen bauen, mit Platz für 250 Passagiere. Das war vor genau zwanzig Jahren. Seitdem bietet das Schiff Rundfahrten im Salzhaff ab Rerik: im Sommer dreimal täglich (zur Zeit coronabedingt nur zweimal täglich), im Winter – außer bei Eisgang – dreimal pro Woche. Die Reederei betreibt auch die MS „ Salzhaff", eine kleinere Barkasse mit nur 60 Zentimeter Tiefgang. Sie wird als Personen- und Fahrrad-Fähre zwischen Rerik und der Insel Poel eingesetzt. Dazu gibt es auf ihr Rundfahrten vor allem auch in den flacheren Bereichen des Salzhaffs.

Nach zwei Stunden taucht der markante Kirchturm von Rerik wieder vor dem Bug des Schiffes auf. „Schade“, seufzt eine ältere Dame, „müssen wir schon wieder an Land?“

Beate Steußloff, die sich während der Fahrt um den Service gekümmert hat, springt auf den Anlegersteg und packt das Tau. Sie hat keine nautische Ausbildung, aber jeder Handgriff beim Anlegen sitzt, nach 20 Jahren auf der Rerik: „Das lernt man in der Praxis.“ Sie erklärt, dass nun noch alles gereinigt und desinfiziert wird – dann ist die Rerik bereit für die nächste Rundfahrt.

Von Henrietta Hartl