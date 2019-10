Mix aus Musik und Kunst lockt Tausende Besucher zur Doberaner Kulturnacht

Bad Doberan

„Was ist denn hier los?“, ruft der (Vor-)Sänger der „Ölmützen“ ins begeisterte Publikum auf dem Doberaner Alexandrinenplatz. „Wir sind zum dritten Mal bei der Kulturnacht dabei – und in diesem Jahr gibt’s sogar schon Transparente!“ Für die Rostocker Shanty-Rocker offenbar Ansporn genug: „Wir kommen jetzt immer wieder – und in ein paar Jahren ist dann der ganze Platz vor der Bühne voll mit Plakaten!“

Wiederkommen – ein Motto, das an diesem Abend für viele der Tausenden Gäste zutreffen dürfte. Einmal mehr verwandelt sich Bad Doberan in eine flirrende, singende, lebendige Stadt: Auf dem Kamp leuchten farbenprächtig der Weiße Pavillon und einige Bäume, in Restaurants, Cafés und open-air spielen Dutzende Bands und Solokünstler, Kreismusikschüler bringen den Festsaal der Kreisverwaltung zum Klingen, der Kunsthof am Markt und auch der Alexandrinenhof platzen aus allen Nähten, an gefühlt jeder Ecke gibt es die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit.

Kulturnacht Höhepunkt des Jahres

„Die Kulturnacht ist der schönste Abend, den wir in Doberan haben“, meint Bürgermeister Jochen Arenz – und steht mit dieser Meinung nicht allein da. „Gefühlt ist heute die ganze Region auf den Beinen“, sagt Elke Warnicke, die mit ihrem Mann und den beiden Töchtern von Hohenfelde in die Münsterstadt gekommen ist. „Für uns ist das immer der Höhepunkt des Jahres – die Atmosphäre, die Gelassenheit der Leute ist einfach wunderbar.“ Finden auch die „Macher“ der Veranstaltung. „Die Kulturnacht ist immer toll“, sagt etwa Kunsthof-Leiterin Uta Ehlers. „Im vergangenen Jahr gab es bei uns eine Modenschau, diesmal haben wir hier Live-Musik – da kommen die Leute von ganz allein.“

Schon traditionell ein Besuchermagnet: die Wasserorgel des Doberaner Feuerwehrvereins. Hunderte Schaulustige verfolgen im Bachgarten am Münster die farbenprächtigen Wasserspiele – und machen sich danach schnell wieder auf den Weg, um ja kein kulturelles Angebot zu verpassen. „Die Stadt hat mit ihren Museen, Galerien und Cafés, aber auch mit ihrer Geschichte so viel Potenzial“, sagt Stefan Weise aus dem benachbarten Reddelich. „Und die Doberaner selbst sind wieder so gute Gastgeber – schade, dass dieses Potenzial nicht noch viel öfter ausgeschöpft wird.“

Bauamtsleiter Sass mit verborgenen Talenten

Dass es auch bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung musikalische Talente gibt, beweist Norbert Sass im Möckelhaus. Hier spielt Doberans Bauamtsleiter auf seiner Gitarre „Lieder, die die Welt immer wieder braucht“. Ein Song: „Kleine Taschenlampe brenn’“. Zumindest heute Nacht dürfte sie es schwer haben. Denn ganz Bad Doberan singt. Und tanzt. Und leuchtet.

Von Lennart Plottke