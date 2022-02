Mobiles Impfteam in Bad Doberan

Bad Doberan

Am kommenden Montag macht in Bad Doberan ein mobiles Impfteam in der Sporthalle an der Verbindungsstraße Station. „Die Leute haben die Möglichkeit, sich zwischen 9.30 und 17 Uhr ohne Termin impfen zu lassen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Es sind Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen möglich.“ Für die unter 30-Jährigen stehe der Biontech-, für die über 30-Jährigen der Moderna-Impfstoff zur Verfügung.

Seit Mitte dieser Woche können über das Impfportal des Landes unter www.corona-impftermin-mv.de und die Impfhotline (0385/20 27 11 15) Termine für die Nuvaxovid-Impfung gebucht werden.

Aufgrund der begrenzten Impfstoffmenge erhalten zunächst die Beschäftigten, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, die Möglichkeit zur Registrierung für die Impfung mit dem Proteinimpfstoff von Novavax. Voraussetzung für eine Impfung ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers aus den Bereichen Gesundheit, Pflege und Eingliederungshilfe.

Von Lennart Plottke