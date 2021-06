Bad Doberan

Der Landkreis Rostock organisiert einen Impftag in Bad Doberan. Am Mittwoch, 16. Juni, erhält jeder, der es möchte eine Impfung gegen das Coronavirus – solange der Vorrat reicht. An dem Tag können 107 Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer durchgeführt werden, informiert Bürgermeister Jochen Arenz.

Eine Anmeldung dafür sei nicht erforderlich. Da die Impfpriorisierung aufgehoben wurde, könne jeder kommen. Ein mobiles Impfteam werde in der Mehrzweckhalle in der Verbindungsstraße die Impfung durchführen. Start ist 9 Uhr. Wer an dem Tag hier seine Impfung erhält, sollte sich den 28. Juli vormerken. Dann kommt das mobile Impfteam erneut, um die zweite Spritze zu geben.

Wer die Möglichkeit hat, sollte sich auf der Homepage des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, www.lagus-mv.de, den Aufklärungbogen und die Einwilligungserklärung herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt zum Impftermin mitbringen.

Von Anja Levien