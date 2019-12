Modellbahner stellen Weichen für Nachwuchs

Bad Doberan

Kleine und große Eisenbahnen zogen am Wochenende kleine und große Besucher in die Bad Doberaner Sporthalle am Busbahnhof. Besonders freute sich Norbert Steiniger vom Verein TT-Arbeitsgruppe aus Bad Doberan. darüber, dass allein am Samstag 70 Kinder in die Ausstellung gekommen waren. Denn die Modellbahner suchen Nachwuchs. „Und den gewinnen wir nur, wenn die Kinder von den Eltern und Großeltern mitgebracht werden.“ Er selbst leitet eine Schülergruppe, die jüngsten sind sieben Jahre alt. „Man benötigt eine gewisse Feinmotorik und Geduld“, sagt Norbert Steiniger Jakob ist mit zwei Jahren noch etwas zu jung für das Hobby – aber schon sehr interessiert. „Im Kindergarten spielt er besonders gern mit einer Holzeisenbahn“, sagt seine Mutter Fanny Raabe. Die Modellbauer brauchen viel Fingerspitzengefühl – und Geduld. „Vier bis fünf Stunden haben wir für den Aufbau unserer Großanlage gebraucht“, sagt Norbert Steiniger. Einige der Modellbau-Landschaften bestehen aus mehreren Tausend Einzelteilen. Zu sehen waren Bahnen der Spurbreiten H0 und TT, aber auch eine Gartenbahn, die Aussteller kamen aus mehreren Regionen. Es war die zweite Modellbahnausstellung in Bad Doberan. Im kommenden Jahr findet sie in Plau am See statt, erst 2021 soll es wieder eine Schau in der Münsterstadt geben.

Von Cora Meyer