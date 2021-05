Altenhagen

Das Gülle-Strip-Till-Verfahren in Aktion: Hier an der Landesstraße 11 – unweit des Abzweigs nach Alt Karin – wird aus einem 92 m³ großen Container am Feldrand per Schlauch Gärsubstrat aus der Biogasanlage Miekenhagen zum Verteilersystem gepumpt, das ein Traktor über den Acker zieht und dank diverser Scheiben und Zinken am Gerät reihenweise ein paar Zentimeter tief in den Boden injizieren kann.

Für einen künftigen Maisschlag genau richtig

„Das Verfahren ist bodenschonend, emissionsmindernd und schont die Straßen mancher Ortslagen“, schätzt Landwirt Joachim Walther ein, der hier das Landtechnische Lohnunternehmen Otto Hamester aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg damit beauftragt hat, das Güllestreifenbearbeitungsverfahren auf dem künftigen Maisfeld anzuwenden.

„Nicht billiger, sondern besser“

Der Kröpeliner Ortsteil Altenhagen sei letztlich der Gewinner, weil das Dorf, das an einem weiteren 60-Hektar-Schlag liege, dafür nicht mit einem einzigen Gülleauflieger belastet werde: „Wir liefern die Gülle hier vorn an und pumpen sie ganz rüber zum Ausbringer, der dann am Horizont entlangfährt. Das ist eine super Sache, ohne den großen Bodendruck, den normale 40-Tonnen-Güllefässer verursachen – jetzt fahren wir hier nur mit etwa 16 Tonnen“, erklärt der Hohen Luckower Landwirt weiter und erläutert die Geruchsminderung: „Weil die Gülle gleich unter der Bodenoberfläche eingepflügt wird.“ Das Verfahren sei nicht billiger, es sei besser.

Von Thomas Hoppe