Kühlungsborn

Im Wappen hat Kühlungsborn drei Möwen, in der Stadt werden es langsam zu viele. Deshalb will das Ostseebad nun gegen die Tiere vorgehen. Dafür wurden Möwenvergrämungsanlagen angeschafft.

„Wir senden über Lautsprecheranlagen Geräusche, die dafür sorgen, dass die Möwen verschwinden“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Die Laute klängen für die Vögel wie Warnschreie. Die Lautsprecher hängen an zwei bis drei Stellen im Ort: unter anderem im Bootshafen und auf dem Vorplatz des Konzertgartens West. Doch es geht nicht nur darum, Urlauber zu schützen. Auch im Bereich der Grundschule sollen Möwen künftig akustisch vertrieben werden. „Die Möwen attackieren in gefährlicher Weise Kinder, die ihr Brot essen, und Touristen“, sagt der Bürgermeister. Vor allem Letztere seien darauf überhaupt nicht vorbereitet, weil sie es von zu Hause nicht kennen.

So können Sie Ihr Essen schützen Eine Möglichkeit, Fischbrötchen oder Eiswaffel vor den Räubern aus der Luft zu retten, könnte sein, die Möwen anzustarren. Das zumindest legt eine Studie britischer Forscherinnen nahe: Demnach nähern sich Silbermöwen dann seltener dem Essen von Menschen, wenn man Blickkontakt aufnimmt. Das Team von der Universität Exeter hat in Küstenstädten von Cornwall in einem Experiment getestet, wie viele Möwen sich Essen nähern, wenn sie unbeobachtet sind. Und wie viele Vögel das wagen, wenn man sie dabei anschaut. Sah niemand hin, traute sich laut Studie mehr als jede dritte Möwe (36 Prozent) in die Nähe des Köders, einer Portion Pommes. Standen sie hingegen unter Beobachtung, kam nur noch etwa jedes vierte Tier (26 Prozent). Außerdem ließen sich die meisten Möwen mehr Zeit auf dem Weg zu den Pommes, wenn man sie anstarrte. Das heißt: Strandbesucher hätten dann noch etwas mehr Zeit, ihr Essen selbst zu verspeisen, bevor die Räuber kommen.

Vor der Anschaffung der Anlage hat man sich in Kühlungsborn auch über schonendere Alternativen informiert. „Es gibt auch andere Methoden“, sagt Rüdiger Kozian und nennt als Beispiel Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein. „Dort lassen sie besondere Greifvögel aufsteigen. Dazu braucht man aber einen aktiven Falkner, man muss das relativ häufig machen.“ Für Kühlungsborn sei diese Methode auch deshalb nicht geeignet, weil hier ein relativ großes Gebiet abzudecken sei.

In der Brutzeit geht Schutz vor

Auch während der Brutzeit will die Stadtverwaltung die Anlagen hängen lassen. „Wir lassen es durchlaufen, weil die Möwen sehr penetrant sind“, sagt der Bürgermeister. Das sieht Benjamin Weigelt, Ornithologe beim Naturschutzbund (Nabu), kritisch. Zwar seien nicht alle Möwen streng geschützt, sagt er und nennt Silber- und Mantelmöwen als Beispiel. Vor allem in der Brutzeit von Mai bis August sei die Vergrämung allerdings nicht gestattet.

Am Vorplatz des Konzertgartens West in Kühlungsborn sollen Möwen durch Lautsprecher vertrieben werden. Quelle: Cora Meyer

Menschen machen es Raubvögeln leicht

Auch beim Nabu kennt man das Problem mit den Möwen. „Grundsätzlich sind alle Arten räuberisch unterwegs“, sagt der Ornithologe. „Sie klauen sich gegenseitig auch Eier und Jungtiere.“ Den Diebstahl versuchten Möwen bei allen möglichen Organismen und Lebewesen – der Mensch sei nur eines davon. Er mache es den Raubvögeln mitunter sehr leicht. „Wenn ein Fischbrötchen auf der Hand ist, ist das eine sehr einfache Art, an Nahrung zu kommen.“ Die Möwen würden auch sonst genug Nahrung finden, aber so sei es für sie eben einfacher.

Eine freche Möwe wartet auf Essensreste Quelle: Jens Büttner/dpa

„Möwen brüten in Küstennähe, deshalb kommen sie hier häufig vor“, sagt Benjamin Weigelt. Auch die Möwen in Warnemünde sind berüchtigt dafür, Besuchern das Essen von der Hand zu stibitzen. „Sie sind sowieso vor Ort und können sich dann eine einfache Nahrungsquelle suchen. Schädlich sei es für die Vögel nicht, ab und zu mal ein geraubtes Fischbrötchen oder eine Eiswaffel zu fressen. Während das Brötchen selbst wegen der Hefe zwar nicht gut für die Möwen sei, sei der Fisch darin sehr nah dran an der Nahrung, die sie sonst gewohnt seien, sagt der Fachmann.

Möwen lernen, wo es etwas gibt

Der Kühlungsborner Bürgermeister hat den Eindruck, dass die Übergriffe der Vögel auf die Menschen in dem Ostseebad zugenommen haben. „Sie lernen von den Älteren.“ Auch der Ornithologe bestätigt, dass Möwen schlau sind. „Irgendwann kriegen sie mit, wo eine Fischbude ist und mal was abfällt.“ Um das Problem nicht noch zu verschlimmern, hat die Stadt bereits vor einiger Zeit Schilder aufstellen lassen, unter anderem an der Seebrücke. „Möwen füttern verboten“, steht darauf. Doch daran hielten sich längst nicht alle, obwohl Strafen drohen. „Es gibt noch genug, die das machen“, sagt Rüdiger Kozian. Dadurch erwarten viele Möwen dort nun schon Futter.

Das Problem sei quasi hausgemacht, sagt auch der Ornithologe. Vor allem in bei Touristen beliebten Ostseebädern. Der Mensch breite sich immer weiter aus. „Fisch und Imbissbuden nehmen zu.“ Und damit kämen dann auch die Möwen.

