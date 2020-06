Bad Doberan

Der Storch ist auf dem Nest in Bad Doberan gesichtet worden. Die Behausung war dieses Jahr erst aufgestellt worden. Doch das ist nicht der einzige neue Hingucker in der Münsterstadt. Nach dem Raps kommt jetzt der Mohn. In unmittelbarer Nähe des Storchennestes ist am Kreisverkehr der Nienhäger Chaussee ein Mohnfeld gewachsen.

Das hat vielleicht nicht nur den Storch dazu bewogen, sein Nest zu beziehen, wo doch jetzt die Aussicht so schön ist, sondern veranlasst auch viele Autofahrer, Radler und Spaziergänger zum Stopp.

Wie zu hören war, kam es dadurch stellenweise auch zu Stau, da viele Menschen einfach ihr Auto im Kreuzungsbereich parkten, um Fotos zu machen. Mohnfeld im Fokus und Münster im Hintergrund – das gibt es nicht alle Tage. Doch nicht nur in Bad Doberan sind die Mohnfelder gerade beliebtes Fotomotiv.

Auch in Bartenshagen und am Westhofer Kreuz nahe Rerik blüht der Mohn. Die Bilder davon verteilen sich rasant im Internet in den sozialen Netzwerken. Komisch, dass bei Weizen, Roggen und Gerste niemand am Wegesrand hält.

Von Anja Levien