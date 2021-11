Molli-Bahnhof in Heiligendamm: Anwohner beklagen sich über Baulärm

Heiligendamm

Peggy Ritter ist genervt: „Seit Ende September türmen sich Berge von Kies, Geröll und Sand vor unseren Fenstern“, sagt die Bewohnerin des Hauses an der Kühlungsborner Straße in Heiligendamm. „Begleitet von enormem Baufahrzeuglärm, stellenweise von morgens 6 Uhr bis abends 19 Uhr – wir müssen mit tagelangem lauten Piepen durch Rückwärtsfahren der Bagger, extrem lauten Schab- und Schleifgeräuschen durch Baggerschaufeln, Abkippen großer Lkw-Ladungen und lautem Aufknallen der Laderampe auf den Boden leben.“ Darüber hinaus mache sie sich durch Bodenerschütterungen langsam Sorgen um die vorhandene Bausubstanz, so Ritter.

„Wir genehmigen solche Baumaßnahmen gar nicht – das macht nur der Landkreis Rostock.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Hintergrund: Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH (MBB) investiert aktuell in die Eisenbahninfrastruktur. Teilbereiche der Strecke zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan bekommen unter anderem neue Weichen und neue Bahnsteige. Die umfangreichen Arbeiten an mehreren Standorten sind bereits angelaufen und sollen planmäßig bis Weihnachten abgeschlossen sein. Der Umschlagplatz für sämtliche Baumaßnahmen befindet sich direkt neben dem Molli-Bahnhof in Heiligendamm.

„Die augenscheinlich als Parkplatz genutzte große Fläche entlang der Molli-Schienen wird derzeit als Baustelle zweckentfremdet und nervt Anwohner und Touristen seit Wochen“, ärgert sich Peggy Ritter. „Wir befinden uns hier in einem Wohngebiet, nicht in einem Gewerbegebiet.“ Die Arbeiten seien den Anwohnern nicht angekündigt worden: „Nur auf Nachfrage hat man von dem konkreten Vorhaben erfahren.“

Mögliche Alternativen außerhalb Heiligendamms

Auch die Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) als Grundstückeigentümerin habe ihre Anmerkungen bezüglich einer anhaltenden Lärmbelästigung abgewiesen und dies mit notwendigen Bauarbeiten an den Molli-Schienen erklärt, sagt Peggy Ritter: „Dies ist durchaus richtig – jedoch verweise ich an dieser Stelle auf durchaus denkbare Alternativen außerhalb Heiligendamms und damit außerhalb eines Wohngebietes.“

Normalerweise wird das Gelände an der Kühlungsborner Straße als Parkplatz genutzt. Quelle: Lennart Plottke

Man habe diesen Platz schon öfter für Arbeiten im Auftrag der Bäderbahn genutzt, sagt Ronald Kopczak, Bauleiter bei der Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbH (ITG) aus Stralsund: „Wirkliche Probleme gab es bislang nicht.“ Dennoch könne er die Befindlichkeiten der direkten Anwohner nachvollziehen: „Das ist ganz sicher eine Belastung – gerade die großen Sattelschlepper machen schon richtig Lärm.“ Heiligendamm als Ferienort käme als erschwerender Faktor noch dazu, meint Kopczak: „Es gibt aber überall sensible Bereiche – Landwirte haben Baustellen direkt neben ihren Feldern auch nicht gern.“ Immerhin: „Wir haben in Gesprächen versucht, die Betroffenen zu beruhigen – am Wochenende und nachts arbeiten wir zum Beispiel gar nicht.“

Die Stadt Bad Doberan habe das Vorhaben ebenfalls genehmigt und gebilligt, macht Ritter deutlich: „Anwohner fanden kein Gehör – für uns ist die wochenlange Lärmbelästigung direkt vor unserer Haustür eine unerträgliche Situation, insbesondere in Anbetracht herzkranker Bewohner.“ Eine Aussage, die er so nicht stehenlassen könne, sagt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz: „Wir genehmigen solche Baumaßnahmen gar nicht – das macht nur der Landkreis Rostock.“

Bürgermeister: Stadt ist komplett außen vor

In Abstimmung mit der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH habe es eine verkehrsrechtliche Anordnung gegeben, so Arenz: „Das wird schon alles seine Richtigkeit haben.“ Die Stadt sei in diesem Prozess komplett außen vor, macht der Rathaus-Chef deutlich: „Mir tut es bei solchen Geschichten immer nur um Bad Doberan leid – wir geraten durch sowas ungerechtfertigter Weise in Verruf.“

Ein entscheidender Punkt, das Zwischenlager für alle Teilbereiche gerade in Heiligendamm einzurichten: „Der Standort liegt zentral zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn, die Baustellen sind damit für alle Fahrzeuge optimal zu erreichen“, erklärt Bauleiter Ronald Kopczak. „Darüber hinaus ist der Platz befestigt – das ist auch mit Blick auf den Umweltschutz nicht unwichtig.“

Dass eine so große Fläche über einen sehr langen Zeitraum direkt neben Wohngebäuden und in unmittelbarer Nähe zu einer Reha-Klinik für lärmende Arbeiten genutzt werde, sei aus Sicht der Anwohner trotzdem nicht begründbar, betont Peggy Ritter – und hofft auch mit Blick auf künftige Bauvorhaben, dass einvernehmlichere Lösungen gefunden werden.

