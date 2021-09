Mit Dampfzug-Romantik und Urlaubs-Stimmung pur verbindet die Jury des Wettbewerbes „Bahnhof des Jahres“ den Bahnhof Kühlungsborn West. Dieser ist mit einem Sonderpreis ausgezeichnet worden. Was den Molli-Bahnhof so besonders macht, zeigt die OZ in einer Bildergalerie.