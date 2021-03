Bad Doberan

Die Molli-Schienen auf dem Alexandrinenplatz – sie enden hinter dem Bahnübergang Richtung B 105. Das weiterführende Gleis Richtung Bahnhof Bad Doberan ist zwischen dem Bahnübergang bis hinter der Bundesstraße ausgebaut worden. Die vielbefahrene Straße ist seit Freitag voll gesperrt. Grund: Die Gleistragplatten, über die das Gleis auf der Bundesstraße führt, haben sich abgesenkt.

„Es könnte sein, dass die Gleistragplatten sich weiter absetzen. Dann dürfte hier kein Verkehr mehr drüberfahren, weder Bahn noch Autos. Das wäre zu gefährlich“, erläutert Johann Kopsch, Ingenieur für Eisenbahn-Infrastruktur bei der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. Daher werden diese jetzt ausgebaut, der Untergrund verdichtet und das Planum wiederhergestellt.

Das Besondere an der Kreuzung Bundesstraße, Landesstraße 13, auf der sich der Verkehr aus Satow, Kröpelin und Rostock kommend trifft: Sie ist auf Rüttelstopfsäulen gebaut. Denn der Untergrund ist morastig. „Wir hoffen, die Ursache für das Absenken zu finden. Aber vielleicht ist sie auch nicht erkennbar.“

Bahnübergang durch Schwerlastverkehr stark beansprucht

Am Gleis ist an dieser Stelle der Strecke seit Mitte der 1990er Jahre bis auf kleinere Maßnahmen wenig gemacht worden und insbesondere der Bahnübergang B 105 durch Schwerlastverkehr stark beansprucht, hatte Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz im Vorfeld informiert. Spätestens 2035 müsse der komplette Abschnitt des Bahnübergangs B 105 einschließlich der dann wieder 40 Jahre alten Bahnübergangssicherungsanlagen neu gebaut werden.

Blick auf eine Gleistragplatte der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli auf der B 105. Die Platten haben sich abgesenkt. Quelle: Anja Levien

Seit Freitag, 7 Uhr sind die Bauarbeiter der Firma TGR – Tief-, Gleis- und Ingenieurbau Rostock mit dem Ausbau des Gleises beschäftigt. „Zuerst wurde der Verguss rausgeschält, dann die Schienen rausgeholt“, erläutert Johann Kopsch. Als Nächstes werden die Gleistragplatten entnommen. Johann Kopsch zeigt auf den Abstand zum Straßenbord. Es sind einige Zentimeter Höhenunterschied, die zuvor nicht da waren und das Absenken der Platten sichtbar machen.

Straßensperrung noch bis Dienstag

Fünf Tage sind für die Bauarbeiten vorgesehen, die die Gleistragplatten in ihre Ursprungslage zurückbringen sollen. „Wir sind gut im Zeitplan“, sagt der Bäderbahn-Mitarbeiter. Doch auch diese Baustelle ist vom Wetter abhängig. Um im letzten Schritt die Fugen zu verfüllen, müsse es trocken sein. Für die Bauarbeiten mussten auch die drei Schleifen in diesem Bereich ausgebaut werden. Sie sind mit der Ampelanlage verbunden und registrieren, wenn ein Zug sie passiert.

Die Sperrung der B 105 soll nach aktuellem Stand bis Dienstag, 18 Uhr, andauern. Eine Umleitung durch die Innenstadt ist ausgeschildert. Die Kreuzung ist aus Richtung Neubukow, Satow und Innenstadt kommend passierbar. Die Sperrung betrifft lediglich den Bereich des Bahnübergangs. Lidl und Kaufhaus Stolz sind aus Richtung Rostock kommend erreichbar.

Für den Molli-Streckenabschnitt Bahnhof Bad Doberan und Haltestelle Rennbahn ist seit Freitag ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Er wird noch bis 23. März fahren, denn im Zuge der Notinstandsetzung am Übergang B 105 wird auch gleich das Gleis samt Untergrund zwischen B 105 und Bahnübergang Alexandrinenplatz erneuert.

Das Gleis am Alexandrinenplatz wurde entfernt. Die neuen Schienen liegen schon bereit. Quelle: Anja Levien

„Hier wird der komplette Gleisbau erneuert. Die Schwellen waren noch aus Holz, das Gleis lag in einem Kiesbett“, erläutert Johann Kopsch. Jetzt werden neue Schienen und Betonschwellen verbaut, die dann in einem Schotterbett liegen. Alte große Pflastersteine, die im Untergrund zum Teil verbaut waren, werden entfernt.

Der Gleisneubau ist nicht die einzige Baustelle der Mecklenburgischen Bäderbahn in Bad Doberan. Auch am Bahnhof wird gearbeitet. Hier hatte das Unternehmen im September 2020 das Grundstück am Bahnhofsvorplatz erworben. Die Gebäude werden saniert, in ihnen Büroarbeitsplätze und Lagermöglichkeiten geschaffen. Zudem sollen hier Parkplätze entstehen und Fahrradständer aufgestellt werden. Weiterhin gab es bereits Abstimmungen zwischen der Stadtverwaltung Bad Doberan, dem Busunternehmen Rebus und Molli zur zukünftigen Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes.

Von Anja Levien