Molli GmbH baut Parkplätze in Bad Doberan

Bad Doberan

Etwa 20 neue Parkplätze werden am Bahnhof in Bad Doberan entstehen. Die baut die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH auf dem Areal zwischen Gleisen und Zufahrtsstraße zum Bahnhof. Die Molli GmbH hatte das Grundstück mit den zwei Häusern erworben. In diesen entstehen nach deren Sanierung Büros und Lager.

„Die Parkplätze hier sind knapp bemessen und oft belegt“, erläutert Johann Kopsch, Ingenieur für Eisenbahninfrastruktur beim Molli, den Ausbau der Parkmöglichkeiten. Wenn die Sanierung der Gebäude im Herbst abgeschlossen wird, beginnt der Parkplatzbau.

Weil der Platz in der Verwaltung am Bahnhof Kühlungsborn-West nicht mehr ausreicht, hat die Bäderbahn entschieden, die unter Denkmalschutz stehenden Häuser zu erwerben. Die Mitarbeiter, die für Infrastruktur und Technik bei der Schmalspurbahn zuständig sind, ziehen nach Bad Doberan. Wegen des Denkmalschutzes sei die Sanierung sehr kleinteilig, erläutert Johann Kopsch. So seien bei der Decke alte Schienen als Stahlträger verwendet worden.

Wegebeziehung Innenstadt, Bahnhof verbessern

Die Sanierung soll erst der Anfang für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sein. „Wir wollen den Bereich komplett überplanen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Der Fußweg soll beispielsweise barrierefrei werden. Der Wunsch der Stadt: den Weg auf die andere Seite der Schienen am Wald entlangzuführen. Dazu liefen derzeit die Gespräche. Nicht nur der Fußweg, auch die Buswendeschleife soll optimiert werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der an den Bahnhofsvorplatz angrenzende Bereich – der Drümpel – ist ebenfalls seit Jahren Thema in der Stadt. Die Treppe ist marode, die Wege durch den Wald zum Parkplatz sind unbefestigt und Stolperfallen. Wer mit Kinderwagen, Rollkoffer oder Fahrrad zum Bahnhof möchte, dem bleibt nur der schmale Fußgängerweg entlang der Bahnhofstraße. Die Stadtvertreter hatten im Juni der Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt. Inhalt: Die Parkplätze sollen geprüft und optimiert, gegebenenfalls ein Parkdeck gebaut werden. Die Wegebeziehungen von der Stadt zum Bahnhof sollen verbessert und barrierefrei werden. Zudem sollen Flächen für eine Skaterbahn, BMX-Parcours und für die Naherholung entwickelt werden.

Von Anja Levien