Molli-Unfall und Autokollisionen: Unfälle im Kreis Rostock nahmen 2021 zu

Bad Doberan

Der Verkehrsunfall mit der Bäderbahn Molli am Bahnübergang Steilküste, bei dem im September 2021 ein Mann ums Leben kam, oder der Autounfall im Dezember 2021 auf der B 105 bei Rövershagen, bei dem sich drei Menschen verletzten, darunter zwei Kinder – sie sind Teil des Verkehrsjahresberichts, den die Polizeiinspektion Güstrow für das vergangene Jahr jetzt veröffentlicht hat.

Demnach ereigneten sich 2021 im Landkreis Rostock 7452 Verkehrsunfälle, davon 610 Unfälle bei denen Menschen verletzt (804) wurden oder starben (12). Im Vergleich zum Vorjahr sei die Gesamtanzahl der Unfälle um 313 gestiegen, informiert Polizeisprecherin Kristin Hartfil.

Hauptunfallursachen sind nach Angaben der Polizei überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit (193 Fälle), Fahren unter Alkoholeinfluss (62), falsches Überholen (51) oder dass die Vorfahrt nicht beachtet wurde (163).

Unfälle mit Fahrrädern: Anstieg um 9,6 Prozent

Die Anzahl der Unfälle zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer hat im Vergleich zu 2020 um 9,6 Prozent zugenommen. Von den 206 Fahrradunfällen waren 27 mit einem E-Bike. „Das Tragen eines geeigneten Helmes hätte bei einigen Unfällen vermutlich die Folgen, zum Beispiel die schweren Kopfverletzungen, mindern können“, informiert die Polizei. Um für dieses Thema zu sensibilisieren und damit das Tragen eines Helmes für alle Generationen zur Selbstverständlichkeit wird, wurde eine bundesweite Challenge #KopfEntscheidung gestartet.

Die Polizei hält zudem an ihrer landesweiten Kampagne #Fahren.Ankommen.Leben! fest, bei der jeden Monat Verkehrskontrollen zu bestimmten Themen stattfinden. Und die Polizeiinspektion Güstrow nimmt am 5. Mai am Aktionstag „Fahrtüchtigkeit im Blick“ und am 11. Juni am Tag der Verkehrssicherheit, „Unterwegs mit Oma und Opa“, teil.

Ein Schwerpunkt der Polizeikontrollen seien Geschwindigkeitskontrollen mit Lasermessgeräten. Im vergangenen Jahr hat die Polizei im Landkreis Rostock 7437 Verstöße aufgenommen – 1300 Fahrzeuginsassen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt bzw. andere Rückhalteeinrichtungen nicht genutzt. Das Mobiltelefon nutzten 1505 Verkehrsteilnehmer während der Fahrt. Alkoholisiert waren 345 Menschen unterwegs. 199 Personen wurden mit dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen festgestellt. Die rote Ampel missachteten 292 Fahrzeugführer. Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Regelungen zum Überholen wurden in 359 Fällen eingeleitet.

Von Anja Levien