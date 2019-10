Nach Unfall am Molli-Gleis: Achtsamkeit statt Schranken

Kühlungsborn

Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH arbeitet an der Sicherheit ihrer Bahnübergänge in Kühlungsborn. „Es geht darum, diese Stellen den neuen Verkehrsbedürfnissen anzupassen“, sagt Geschäftsführer Michael Mißlitz. Das sei zum Beispiel beim unbeschrankten Bahnübergang im Hermann-Löns-Weg nötig. „Da sind wir dran, ein Vorschlag liegt aktuell zur Prüfung bei der Stadt.“ Auch am Übergang in Wittenbeck passieren immer wieder Unfälle. Dort fährt der Molli über einen unbeschrankten Bahnübergang vor dem Wohnmobil- und Caravan-Stellplatz an der Steilküste. Den will der Investor nun ausbauen. Dadurch befürchtet die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH eine zusätzliche Zunahme des Verkehrs.

Auch am unbeschrankten Bahnübergang in der Schloßstraße in Kühlungsborn kam es regelmäßig zu Unfällen. Immer wieder ignorierten Radfahrer ein Schild, das zum Absteigen auffordert. Sie blieben dann häufig mit ihren Reifen in der Fuge hängen und stürzten. „Diese Gefahrenquelle haben wir durch das Einziehen von Dichtungsgummis in den Griff bekommen“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Der Unfall an der Ulmenstraße, bei dem in der vergangenen Woche eine Frau verletzt wurde, sei nach Angaben von Mißlitz ein Einzelfall. „Unsere Bahnübergänge entsprechen den technischen Standards und die sind aus unserer Sicht ausreichend“, sagt der Molli-Geschäftsführer. Das sieht auch Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian so. Unbeschrankte Bahnübergänge seien natürlich Gefahrenquellen, sagt er. „Aber das sind Unfälle, die nicht zwangsläufig passieren müssen.“ Seiner Ansicht nach sei von Autofahrern Achtsamkeit gefragt.

Am unbeschrankten Bahnübergang in der Ulmenstraße wollte eine Autofahrerin am vergangenen Mittwoch nahe des Bahnhofs Ost die Gleise überqueren, obwohl sich der Zug näherte. Sie wurde etwa 30 Meter mitgeschleift. An ihrem Wagen entstand Totalschaden. Auch die Dampflok wurde dabei beschädigt. Inzwischen fährt sie aber wieder. „Es gibt noch Restschäden“, sagt Michael Mißlitz. Die würden jedoch behoben, wenn der Molli das nächste Mal in die Werkstatt geht.

Lesen Sie auch:

Gefahr am Molli-Übergang Wittenbeck?

Von Cora Meyer