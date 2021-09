Molli aus Kühlungsborn und Rasender Roland von Rügen: Ähnlich und doch verschieden

Bad Doberan

Dampfend fährt der Rasende Roland über die Insel Rügen. Die Bahn fährt wie die Mecklenburgische Bäderbahn Molli auf Schmalspur, hat Telegrafenmasten an den Gleisen stehen. Habe ich mir am vergangenen Wochenende mal angeschaut. Warum findet eigentlich kein Treffen der beiden Bahnen – Molli und Roland – statt, fragte mich eine Rüganerin. Das wäre doch ein Event. Auf Borkum war die Molli-Lok ja schließlich auch schon. Mit touristischen Reisen kennt sich die Eisenbahn also aus. Damals ging es ja sogar auf eine Fähre, um die Nordseeinsel zu erreichen. Bis nach Rügen wäre es doch ein Klacks.

Doch damit beiden Bahnen fahren können, müssten auf Rügen neue Gleise verlegt werden. Das wäre dann doch etwas viel Aufwand. Zwar sind beides Schmalspurbahnen, aber die Spurweite trennt sie dann doch wieder voneinander. Während der Roland auf 750 Millimeter von Putbus über Binz, Sellin und Baabe nach Göhren rollt, sind es beim Molli zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan 900 Millimeter.

Von Anja Levien