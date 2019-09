Molli bekommt Besuch: „Schweineschnäuzchen“ reist nach Bad Doberan

Borkum/ Bad Doberan

Das „ Schweineschnäuzchen“ der Borkumer Kleinbahn kommt im nächsten Jahr zu Besuch nach Bad Doberan und Kühlungsborn. Hinter dem Namen versteckt sich der Wismarer Schienenbus T1, der 1940 in der Triebwagenfabrik Wismar für die Borkumer Kleinbahn GmbH gebaut wurde. Anlass für den Besuch ist die Kooperation zwischen der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH und der Borkumer Kleinbahn. Derzeit ist eine Molli-Lok auf der Nordseeinsel, auf der sie für ordentlich Aufmerksamkeit sorgt.

Vom 14. bis 22. September fährt eine Lok der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH auf Borkum. Auf der Nordseeinsel verkehrt die Borkumer Kleinbahn. Die gleiche Spurweite von 900 Millimetern macht den Austausch möglich.

Der Wismarer Schienenbus T1 wurde ab 1949 auf der Strandbahnstrecke auf Borkum eingesetzt, die heute nicht mehr in Betrieb ist. Von 1976 bis 1997 war er im Besitz des Schmalspurmuseums der DGEG Viernheim. Seit 1998 ist er wieder auf der Nordseeinsel unterwegs und wird von Dieselmotoren angetrieben.

Im Herbst 2020 soll das besondere Fahrzeug dann zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn fahren. Anlass ist die Festwoche zum 25-jährigen Bestehen der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH, teilt Molli-Chef Michael Mißlitz mit. Damals war das Unternehmen privatisiert worden.

Leuchtturm-Neubau war Anlass für Gleisbau

Den Austausch macht die gleiche Spurweite von 900 Millimeter möglich. Dass auf der Nordseeinsel diese Spurweite gewählt wurde, hat was mit Pferdekutschen zu tun: 1870 war auf Borkum der Leuchtturm abgebrannt, erzählt Theodor Robbers, Geschäftsführer der Borkumer Kleinbahn. Innerhalb eines Jahres sollte ein neuer gebaut werden. „Die Insel war kaum bewohnt, es gab keinen Hafen.“ Schiffe hätte sich damals mit der Ebbe trocken fallen lassen, dann seien Pferdegespanne fürs Be- und Entladen gekommen. Der Bauherr des Leuchtturmes habe dann Gleise verlegen lassen, auf denen das Pferdefuhrwerk fahren konnte. Der Beginn der Schmalspurbahn auf Borkum.

1968 fuhr letzte mit Kohle betriebene Dampflok auf der Insel

Geschichte wurde jetzt wieder am Wochenende geschrieben. Denn mehr als 50 Jahre ist es her, dass eine mit Kohle befeuerte Dampflok auf der Insel fuhr. „Früher wurde mit den Dampflokomotiven noch die Kohle bis vor die Hotels gefahren“, sagt Kleinbahn-Geschäftsführer Dr. Bernhard Brons. Die Dampflok „ Borkum“ der Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH, die heute noch auf der Insel fährt, wird mit Leichtöl befeuert. Die Ausfahrt beider Loks am Wochenende ist ein Höhepunkt des Besuchs der Molli-Lok auf der Nordseeinsel. Noch bis 22. September fährt sie hier im Regelverkehr und bietet Sonderfahrten an.

Die Dampflok der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli ist am 14. September offiziell auf ihre erste Fahrt über die Nordseeinsel Borkum gestartet. Am Wochenende gab es zudem eine Parallel-Fahrt mit der Dampflok „Borkum“ der Borkumer Kleinbahn. Quelle: Anja Levien

Für Molli-Chef Michael Mißlitz sei der Besuch jetzt schon sehr gelungen. „Man sieht den Urlaubern die Freude an. Das macht einen stolz“, sagt er. Das mediale Interesse ist groß. Der Besuch der Molli-Lok ist über die regionalen Grenzen hinaus bekannt geworden.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Molli als Botschafter der Region Rostock auf der Insel Borkum so außerordentlich großes Interesse weckt“, sagt Landrat Sebastian Constien ( SPD). Der Landkreis Rostock ist größter Gesellschafter der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. „Wir schaffen damit Aufmerksamkeit für zwei traditionsreiche Unternehmen, die ganz zeitgemäßen Schienenverkehr in besonders beliebten Urlaubsregionen anbieten.“ Borkum und der Landkreis Rostock würden davon profitieren.

Bei ihrer ersten Fahrt über die Insel war die Molli-Lok geschmückt. Quelle: Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH

Auch die Mitarbeiter beider Betrieben hätten Spaß. „Sie fahren lachend durch die Landschaft“, sagt Mißlitz. Mit zwei Heizern und zwei Lokführern ist die Mecklenburgische Bäderbahn auf der Insel vertreten. Am Mittwoch wird gewechselt, dann seien insgesamt acht Mitarbeiter an der Nordsee. „Deshalb geht auch ein großes Dankeschön an die Kollegen zu Hause.“

Denn zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn fährt der Molli weiterhin mehrmals täglich. Das ist auch ein Grund, warum die Molli-Lok nur eine Woche auf der Insel fährt. „Auch wir haben Hochsaison und alle Mitarbeiter werden gebraucht.“

Von Anja Levien